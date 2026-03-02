Louisa Youfsi, Alison Bechdel et Jean d’Amérique sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 2 mars : Littérature avec Virginie Bloch Lainé et Johan Faerber Le Trait de côte de Christophe Boltanski (Stock)

Princesse de Kinga Wyrzykowska (Seuil)

13h La Rencontre

Lundi 2 mars : Littérature avec Louisa Youfsi, écrivaine et journaliste, pour son livre La Grande méthode (La Fabrique)

Mercredi 4 mars : Bandes dessinées avec Alison Bechdel, autrice et dessinatrice de bandes dessinées. Lessivée, son dernier roman graphique, a paru en novembre 2025 aux éditions Denoël

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 2 mars : René Depestre, un siècle de révolutions en poésie

Avec : Jean d’Amérique, poète et dramaturge haïtien, et Louis-Philippe Dalambert, écrivain haïtien

Mardi 3 mars : Mémoires du vivant, avec Adèle Rosenfeld

Avec : Adèle Rosenfeld pour L'extinction des vaches de mer (Grasset)

Mercredi 4 mars : Pour une lecture féministe de la romance

Avec : Delphine Chedaleux spécialiste des pratiques culturelles populaires féminines qui a supervisé la traduction du livre Lire La romance de Janice A. Radway (ENS éditions)

Jeudi 5 mars : Du graffiti au livre : comment éditer l’art urbain ?

Avec : Fuzi, graffeur et éditeur, qui coordonne le salon Graffiti Book Club, rencontres de l’édition graffiti à la Villette du 7 au 8 mars et Aurélien Harmignies dit capdo, graffeur et conseiller scientifique l’exposition Brest sous les bombes : une histoires du graffiti 1984-2004 qui se déroulera au Centre d’Art Contemporain de Brest, du 6 mars au 6 juin 2026

Vendredi 6 mars : Dans la bibliothèque de Smith

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le père Goriot d’Honoré de Balzac

Adaptation et Réalisation : Cédric Aussir

Avec : Michel Vuillermoz (de la Comédie Française), Christine Murillo, Jean-Claude Frissung, Clément Bresson, Françoise Gazio, Henry Alexandre, Christophe D’esposti, Stéphane Szestak

Dans un prodigieux travail acharné, Balzac s’est proposé de « faire concurrence à l’Etat-Civil » et de peindre « les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque », comme dans une histoire naturelle de l’espèce humaine, qu’il va classer en trois études - de mœurs, philosophiques et analytiques - et différentes scènes - de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne - pour les regrouper dans un ambitieux édifice de 26 tomes et plus de 90 œuvres : La Comédie Humaine. Projet littéraire de toute une vie qui connut un tournant décisif dans sa conception au moment où le romancier écrivit Le père Goriot.

L'Instant Poésie Nouveaux Souffles

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lectures du Soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie

Réalisation : Baptiste Guiton

Coordination éditoriale : Céline Geoffroy

Lu par Olivier Balazuc

Dans le Discours de la servitude volontaire, Etienne de La Boétie cherche à comprendre pourquoi et comment les hommes acceptent de se soumettre au pouvoir d’un seul. Alors qu’ils sont faits pour être libres, ils consentent non seulement à être dominés mais soutiennent eux-mêmes le pouvoir des tyrans.

Ce faisant, La Boétie définit le concept de « servitude volontaire » : élevés dans l’obéissance, les hommes perdent le désir même de liberté, leur servitude n’est ainsi pas imposée mais librement consentie. Or, il suffirait de refuser de se soumettre pour que le pouvoir du tyran s’effondre.

Violente critique de la tyrannie, mais également dénonciation de la lâcheté du peuple, ce texte politique audacieux, publié à titre posthume par Montaigne en 1577, aurait été écrit par La Boétie en 1546 ou 1548 – à l’âge de 16 ou 18 ans (selon Montaigne) : la France est alors une monarchie absolue de droit divin, marquée des révoltes paysannes et les conflits entre catholiques et protestants.

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Le procès de Bobigny

Une adaptation de Sophie et Basile Ader à partir de la sténotypie des débats tenus devant le tribunal de Bobigny le 8 novembre 1972

Réalisation : Cédric Aussir

Avec la participation exceptionnelle de Françoise Fabian dans son propre rôle

Avec : Florence Darel (Gisèle Halimi), Sam Karmann (le président), Grégoire Tachnakian (le procureur) Anne-Lise Heimburger (Maître Monique Antoine), Antonin Meyer-Esquerré (maître Gérard Cauchy)

« À l’automne 1971, la jeune Marie-Claire Chevalier, âgée de 16 ans, va écouter des disques chez un de ses camarades. Arrivée dans sa chambre, il la viole. C’est son premier rapport sexuel, et elle tombe enceinte. Elle ne veut pas garder l’enfant. Celle-ci, grâce à deux de ses collègues à la RATP, trouve une « faiseuse d’anges ». Quelques semaines plus tard, Daniel, le « camarade violeur », est arrêté et condamné pour un vol de voiture. Pensant avoir été dénoncé par Marie-Claire, il la dénonce à son tour pour cet avortement alors puni par la loi. Des poursuites sont aussitôt engagées contre la mère, la fille, l’avorteuse et les deux amies intermédiaires. Michelle Chevalier fait appel pour la défendre à Gisèle Halimi connue pour ses combats, au sein de l’association Choisir, en faveur de la légalisation de l’avortement. Elle lui propose de faire de son procès une grande tribune politique.

