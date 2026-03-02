Pourquoi Amazon ferme ses Clubs de lecture, en misant tout sur Goodreads ?

« Nous avons décidé d’arrêter Amazon Book Clubs à compter du 1er mars 2026 afin de privilégier d’autres outils de découverte de livres destinés aux lecteurs. » L’information s’accompagne d’un effet immédiat : « À partir de cette date, les administrateurs et les membres n’auront plus accès à leurs clubs ni aux contenus associés, notamment les sélections et recommandations d’ouvrages. »

La décision s’inscrit dans une pratique bien installée chez Amazon : expérimenter, évaluer, conserver ou supprimer. Ainsi, le service est apparu fin août 2020, puis se déploya tout au long de 2021, sans jamais évoluer vers un déploiement large – ni une pleine intégration aux autres outils. L’inscription gratuite et simplifiée facilitait l’adhésion, bien que la création de clubs soit restée limitée à certains comptes.

Recentrage : une communauté, un seul espace social

La clé de la stratégie réside dans la redirection proposée : « Vous pouvez consulter Goodreads.com pour parcourir et organiser des listes de livres et échanger avec la communauté de lecteurs. » Amazon confirme donc son outil comme pivot social de la logique d’ensemble. Une plateforme déjà dotée de listes, d’avis et de groupes absorbe la fonction « club ». CQFD.

La fermeture d’Amazon Book Clubs supprimerait un doublon interne expérimental. Elle concentre également, en un point unique, les traces d’engagement : étagères, listes, discussions, notations. Et précisément, le cheminement à travers le périmètre social littéraire éclaire ce mouvement. La firme possédait déjà Shelfari depuis 2008 : créé en 2006, ce dernier permettait aux lecteurs de constituer des bibliothèques virtuelles, de noter des ouvrages et d’échanger au sein de groupes.

Après l’acquisition de Goodreads en 2013, le groupe a renforcé cet actif puis simplifié les services voisins En janvier 2016, Amazon mit un terme à l'aventure Shelfari qui cessa définitivement en mars 2016 : la maison-mère encouragea fortement la migration des utilisateurs, en exportant leurs données, vers Goodreads, devenue l’unique plateforme sociale du groupe.

À LIRE - Comment l’algorithme d'Amazon influence désormais ce que vous lisez

L’objectif demeure toujours le même : éviter l’éparpillement des communautés. Des lecteurs dispersés entre plusieurs espaces génèrent des usages redondants, fragmentent l’animation et alourdissent la modération.

Un mouvement qui s'arrête

L'avènement des Book Clubs à la fin de l’été 2020, était survenu en période de pandémie Covid-19, alors que les clubs de lecture en ligne se démultipliaient. Le fonctionnement en reprenait les codes usuels : sélection d’un titre, propositions, discussions, alertes. Certains clubs publics auront rassemblé des dizaines de milliers de membres quand des groupes privés coexistaient, sur validation. Le service demeurait gratuit, reposant sur un principe simple : rejoindre sans contrainte.

Pourtant, l'offre se fit discrète et peu mise en avant. Le maintien prolongé du statut d’essai, constaté dès 2020–2021, révèle une limite : installer un dialogue durable dans un environnement centré sur l’acte d’achat. Une communauté exige continuité, animation et règles partagées : tout ce dont Goodreads bénéficiait déjà, de par son ancienneté.

La prescription qui ne circulera plus ailleurs

La fermeture intervient alors que la découverte des livres s’appuie de plus en plus sur des dynamiques extérieures, portées par des plateformes généralistes et des créateurs de contenus. Dans ce paysage, un service interne peine à s’imposer. Amazon conserve la puissance de son moteur de recherche et de sa formule “si vous avez aimé ceci, vous aimerez cela”, mais la conversation culturelle se développe hors de son écosystème, selon d’autres codes et d’autres rythmes.

À LIRE - Orange ferme son réseau social autour des livres, Lecteurs.com

Goodreads, malgré des critiques récurrentes concernant la modération ou l’ergonomie, incarne donc l’espace d'échange historique du groupe. En y orientant les utilisateurs, Amazon évite l'entretien forcément coûteux d'une structure parallèle – exposée aux mêmes défis de gouvernance et d’image. À ce titre, l'intérêt d'Amazon pour les clubs de lecture de TikTok en 2022 devient plus lourd de sens…

Parallèlement, des concurrents progressent. The StoryGraph, lancé en 2019, propose un suivi de lecture indépendant d’Amazon : on y revendique plusieurs millions d’utilisateurs en 2025. Cette pression concurrentielle renforce l’intérêt d’un point d’ancrage unique : Goodreads focalise la dimension communautaire, tandis qu’Amazon conserve la transaction.

Priorité à la recommandation automatisée

Amazon justifie l’arrêt par un recentrage sur d’autres outils de découverte. La formule renvoie à une idée que la prescription automatisée, fondée sur les données d’achat, de navigation et de lecture s'avérerait plus efficace. Et nettement moins onéreuse en surveillance et implication.

À LIRE – Des clubs de lecture chez Amazon : quel avenir pour Goodreads ?

Un club suppose animation et encadrement humains ; un moteur de recommandation traite des volumes massifs de signaux et génère des suggestions en continu. Supprimer Book Clubs allège les charges liées au produit et à la modération, tout en consolidant une stratégie axée sur l’optimisation algorithmique.

et aux vagues de départ...

Sauf que les gens prudents auront vu le coup venir : en juin 2025, le géant américain supprimait moins d’une centaine de postes dans sa division Livres, touchant des équipes liées à Kindle et Goodreads. La direction invoque une rationalisation interne destinée à réduire les strates hiérarchiques et à gagner en efficacité, conformément à la stratégie portée par Andy Jassy.

Un processus qui s’inscrit dans une série d’ajustements engagés depuis 2022, assure l’entreprise, qui a depuis procédé à la coupe de 16.000 postes de plus, trois mois après une première vague de 14.000 licenciements, dans le cadre d’une réorganisation interne baptisée Project Dawn, visant à réduire les strates hiérarchiques, accroître la responsabilisation et supprimer la bureaucratie. Ou, dit plus franchement, à supprimer des emplois afin de maximiser les bénéfices.

À LIRE - Amazon perd un bras de fer contre l'Europe, qui lui coûtera très cher

La direction ne précisait pas, cette fois, quelles étaient les divisions concernées, mais indiquait que ces coupes touchent principalement les fonctions supports et certains pôles stratégiques, tandis que les salariés concernés se voient offrir des mesures d’accompagnement – et que la structure affirme investir dans des domaines jugés essentiels pour son avenir.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com