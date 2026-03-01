Le 27 février 2026 marque un tournant historique dans les relations entre la Silicon Valley et Washington. Par un ordre publié sur Truth Social, le président Donald Trump a banni l’usage de l’IA Claude — développée par la start-up californienne Anthropic — de toute l’administration américaine.

« J’ordonne à TOUTES les agences fédérales du gouvernement américain de CESSER IMMÉDIATEMENT toute utilisation de la technologie d’Anthropic », a déclaré Trump. « Leur égoïsme met en danger des vies américaines, nos troupes et la sécurité nationale. »

L’étincelle Maduro

Tout commence avec l’usage de Claude via la plateforme de données Palantir. Le Wall Street Journal révèle que l’IA avait été utilisée par le Pentagone pour planifier l’opération « Absolute Resolve » — l’intervention militaire américaine visant la capture de Nicolás Maduro au Venezuela, qui s’est traduite par des frappes sur Caracas et 83 morts selon le ministère vénézuélien de la Défense.

Ce que l’enquête met au jour est d’une précision troublante : les garde-fous éthiques qu’Anthropic avait codifiés dans la « constitution » de son modèle ont automatiquement bloqué certains traitements demandés par le Pentagone — avant même qu’Anthropic ait su que son IA était impliquée dans une opération classifiée létale. La machine a dit non avant que son créateur sache qu’on lui avait posé la question.

Face à cette révélation, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth adresse un ultimatum à tous les fournisseurs d’IA du Pentagone : lever toute restriction d’usage par défaut, ou être écartés. Date limite : vendredi 27 février, 22 h 1 GMT. Il avait déjà prévenu que l’armée ne retiendrait aucun modèle « susceptible de restreindre sa capacité à faire la guerre ».

Dario Amodei, PDG d’Anthropic, oppose une fin de non-recevoir historique. Dans un communiqué mesuré et ferme, il maintient les deux lignes rouges de sa constitution : pas de surveillance de masse des citoyens américains, pas d’armes létales entièrement autonomes sans supervision humaine.

« Les armes entièrement autonomes doivent être déployées avec des garde-fous appropriés, qui n’existent pas aujourd’hui », écrit-il. « Nous ne fournirons pas sciemment un produit qui met militaires et civils américains en danger. »

Ce que l'oeil de l'auteur aurait savouré

John le Carré — mort en 2020 — a passé quarante ans à écrire sur les institutions et les hommes qui leur obéissent jusqu’au point où ils ne le peuvent plus. Ses romans ne parlent pas que d’espions. Ils parlent de loyauté, de ce moment précis où deux loyautés également légitimes entrent en collision, et de ce qui reste quand l’une a détruit l’autre.

Dario Amodei est ce personnage-là. Non pas un héros — l'écrivain se méfiait des héros —, mais un homme de l’intérieur qui a construit quelque chose dans le cadre des règles existantes, signé les contrats qu’on lui présentait, cru que les garde-fous qu’il avait négociés tiendraient. Et qui découvre, un vendredi de février, qu’ils ne tiennent pas.

Il aurait également vu Palantir avec précision. La sulfureuse entreprise de Peter Thiel, infrastructure de données, est le passage obligé entre l’IA civile d’Anthropic et les réseaux classifiés du Pentagone. C’est via Palantir que Claude a atterri dans l’opération Maduro — sans qu’Anthropic ait apparemment mesuré à quoi exactement elle participait. Palantir a refusé de commenter.

Le Pentagone également. Dans ce silence, le romancier aurait reconnu la texture exacte de ses intrigues : non pas le mensonge, mais l’information compartimentée, le besoin de savoir strictement encadré, la main droite qui ignore ce que fait la main gauche — jusqu’à ce que le Wall Street Journal publie.

Il y a une ironie que Le Carré n’aurait pas laissé passer : la machine a mieux tenu les engagements de son créateur que les institutions censées les garantir. Les garde-fous ont fonctionné. C’est précisément pour cela qu’ils devaient disparaître.

Les témoins

Ses romans étaient truffés de personnages secondaires qui portaient la vérité morale du récit — non pas les protagonistes, trop impliqués pour voir clairement, mais ceux qui observaient depuis les marges et choisissaient, à un moment donné, de dire quelque chose.

Le vendredi 27 février, 400 employés de Google et d’OpenAI publient une lettre ouverte. Leurs propres employeurs négocient en ce moment même avec le Pentagone pour accepter ce qu’Anthropic vient de refuser. Ils écrivent : « Nous espérons que nos dirigeants vont mettre leurs différences de côté et s’unir pour refuser les demandes » du ministère de la Défense. Des syndicats d’Amazon, Microsoft et Google signent un appel similaire.

Ces 400 personnes prennent un risque professionnel réel, sans savoir si leurs dirigeants tiendront. Elles signent quand même. John aurait noté ce détail sans l’amplifier — juste la mention froide qu’elles étaient là, et qu’elles avaient choisi.

Ce qui reste

Dans six mois, le Pentagone utilisera d’autres outils. Ils auront probablement encore moins de scrupules.

Mais quelque chose aura eu lieu : pour la première fois, une entreprise privée aura opposé un refus structuré, maintenu sous pression directe du président des États-Unis, à une demande d’usage militaire de son IA. Et ce refus, avant même que son PDG en soit informé, avait déjà été exécuté par la machine elle-même.

Le Carré savait que les victoires éthiques ne ressemblent pas à des victoires. Elles ressemblent à des défaites avec une nuance — la nuance que le temps, parfois, transforme en précédent. Ce n’est peut-être pas grand-chose. C’est peut-être tout.

Les auteurs contre Anthropic

Derrière ce conflit politique, un dossier judiciaire d’une portée plus lourde se profile. Le 25 septembre 2025, un juge fédéral de San Francisco avait approuvé un accord de 1,5 milliard de dollars entre Anthropic et des auteurs, ayants droit et éditeurs dont les œuvres avaient été téléchargées illégalement pour entraîner le modèle Claude, avec une date limite de réclamation fixée au 30 mars 2026.

Par Bernard Strainchamps

Par Bernard Strainchamps