Un bébé “en trop” dans une crèche parisienne, le thriller

L’intrigue s’ouvre sur une situation inhabituelle : dans une crèche parisienne, un bébé apparaît parmi les enfants sans figurer sur aucune liste d’inscription. Alerté par la directrice de l’établissement, le capitaine de police Serge Grandin se trouve confronté à une énigme qui déroge aux schémas classiques de l’enquête criminelle. Ni disparition signalée ni enlèvement déclaré, mais la présence inexpliquée d’un enfant dont personne ne revendique la responsabilité.

Au fil des investigations, l’affaire prend une ampleur inattendue. Les premières vérifications ne permettent pas d’identifier l’enfant ni de déterminer les circonstances de son arrivée dans l’établissement. Chaque piste explorée semble complexifier le dossier.

L’enquête conduit progressivement le capitaine Grandin au-delà de son cadre d’intervention habituel, dans un contexte présenté comme plus vaste que ne le laissait supposer l’incident initial. Le récit s’inscrit ainsi dans le registre du suspense policier, articulé autour d’un mystère central et d’une progression par révélations successives.

Charlotte Mercy, née à Paris en 1977, exerce la profession d’architecte d’intérieur depuis vingt-cinq ans. Passionnée de littérature policière depuis l’enfance, elle mentionne notamment l’influence des intrigues d’Agatha Christie dans son parcours de lectrice. Un de trop constitue son premier roman et marque l’aboutissement d’un projet d’écriture ancien, mené parallèlement à son activité professionnelle.

Liber Mirabilis, l'éditeur, nous en offre les premières pages en avant-première :

