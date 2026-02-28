Retour du salon du livre à Damas : la censure recule, la prudence demeure

Le Salon international du livre de Damas rouvre début février, pour la première fois depuis la chute de Bachar Al-Assad, survenue le 8 décembre 2024. Dans les allées, le contraste se lit sur les couvertures : des ouvrages jadis introuvables en Syrie s’affichent en pile, sans l’écran des interdictions qui a longtemps verrouillé le secteur.

La fréquentation s’annonce massive. Les organisateurs avancent la présence d’environ 500 maisons d’édition venues de 35 pays. Un chiffre circule comme un étendard : 250 000 personnes dès la première journée, le 6 février, sur un site situé à environ 16 kilomètres du centre de Damas.

Au milieu des best-sellers et des essais politiques, l’événement sert aussi de scène au nouveau pouvoir. Des stands institutionnels jouxtent les libraires. L’ouverture proclamée se mesure dans les autorisations : un éditeur syrien dit avoir reçu son permis le jour même de sa demande, sans interrogation sur le contenu de son catalogue.

Interdits hier, en vitrine aujourd'hui

Des livres associés à l’islamisme politique, longtemps considérés comme à risque, se vendent à découvert. Le texte « Jalons sur la route » de Sayyid Qutb figure parmi les titres mis en avant. Un éditeur qui le réimprime évoque une demande « énorme », et dit avoir écoulé 150 exemplaires de « Jalons sur la route » depuis l’ouverture du salon.

À côté, des volumes de fatwas et des ouvrages d’Ibn Taymiyya, théologien damascène du XIVe siècle, se retrouvent sur les étagères après des décennies d’interdiction. Cette visibilité nourrit un débat immédiat : la liberté retrouvée inquiète une partie des minorités, dans un pays marqué par des violences confessionnelles récentes.

Les nouvelles autorités revendiquent une ligne de censure minimale. Un responsable du ministère de l’information résume : « Il n’y a aucune limite sur aucun livre, à l’exception de ceux qui promeuvent la division confessionnelle. » Dans le même esprit, les organisateurs affirment que les livres circulent librement, tout en posant des bornes liées à la « paix civile », à la « cohésion sociale » et à la glorification de l’ancien régime.

La séquence kurde, la limite irakienne

Autre bascule très visible : l’entrée officielle de la langue kurde dans la foire, une première depuis le lancement de l’événement en 1985. Des éditeurs proposent des livres kurdes à Damas, après des années où ils circulaient cachés ou se lisaient en secret. La décision prend une portée politique alors que les forces gouvernementales affrontent des groupes kurdes dans le Nord-Est syrien.

Cette ouverture n’efface pas toute intervention. Un titre apparaît comme l’unique retrait officiellement signalé pendant l’édition 2026 : « Avez-vous entendu la parole des Rafida ? », recueil d’enregistrements attribués à Abou Moussab Al-Zarqaoui, figure d’Al-Qaïda en Irak tuée en 2006. Selon les informations publiées, des autorités irakiennes demandent son retrait au motif qu’il incite à la haine contre les chiites ; l’ouvrage disparaît des étals.

Sur place, l’afflux ne dit pas tout de l’état du marché. Des éditeurs décrivent des visiteurs nombreux, mais des acheteurs rares, dans une économie fragilisée : un professeur d’université gagne autour de 350 dollars par mois, selon un professionnel du secteur, qui souligne que, une fois les factures réglées, l’achat de livres devient un luxe. Malgré ces limites, la foire joue son rôle : remettre le livre au centre d’un pays qui teste, au grand jour, les frontières de son nouveau pluralisme.

Crédits photo : Damas, domaine public

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com