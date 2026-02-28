Lecture chez les 10-22 ans : qui lit, qui décroche, et pourquoi ?

En Ibéro-Amérique, la lecture ne se résume plus à une catégorie unique. Une enquête de l’Organisation des États ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture (OEI), présentée le 23 janvier 2026 à la veille de la Journée internationale de l’éducation, propose un état des lieux précis des pratiques des 10-22 ans. Selon l’étude, 57,93 % des jeunes se décrivent comme lecteurs, tandis que 8,54 % se déclarent non-lecteurs.

L’Ibéro-Amérique désigne l’ensemble des pays du continent américain qui ont été colonisés par les puissances de la péninsule Ibérique — l’Espagne et le Portugal — et qui partagent aujourd’hui l’espagnol ou le portugais comme langue officielle ou dominante. On y retrouve donc la quasi-totalité de l’Amérique latine hispanophone (Mexique, Amérique centrale, grande partie de l’Amérique du Sud) ainsi que le Brésil (lusophone) et suivant les contextes institutionnels, certains territoires caribéens hispanophones comme Porto Rico.

L’enquête s’inscrit dans un programme de recherche piloté par l’OEI, financé par l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), avec l’appui du Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). Près de 3000 enfants, adolescents et jeunes, issus de zones rurales et urbaines, ont été interrogés dans 18 pays et territoires, de l’Argentine au Venezuela, en passant par l’Espagne, le Portugal et Porto Rico.

Le chiffre global agrège deux profils revendiqués : 32,93 % se définissent comme personne lectrice et 25 % comme lecteur habituel. En miroir, 33,54 % se classent peu lecteurs. La progression avec l’âge apparaît nette. Chez les 10-12 ans, 54,4 % se situent dans les catégories non-lecteur ou peu lecteur. Un basculement intervient entre 14 et 16 ans : 59,2 % se reconnaissent alors comme lecteurs habituels. À partir de 17 ans, la situation se stabilise, sans répondants se déclarant non-lecteurs.

Lecture quotidienne, pratiques imbriquées

Pour 48,99 % des jeunes interrogés, la lecture occupe une place dans la vie quotidienne et le temps libre. L’activité ne s’isole pas : 46 % l’associent à la sociabilité et à la sphère familiale, tandis que 43 % à 44 % la conjuguent avec les réseaux sociaux et internet. En revanche, 51,01 % n’intègrent pas la lecture à leurs loisirs, privilégiant le sport (53,9 %) ou les jeux vidéo (40,8 %).

Des contrastes géographiques apparaissent dans l’autodéfinition. Les lecteurs habituels sont plus nombreux en Argentine, au Chili, en Uruguay, en Espagne et au Portugal. À l’inverse, ceux qui se disent peu lecteurs associent plus volontiers la lecture au cadre scolaire — devoirs, exercices, apprentissages — un profil plus marqué en Bolivie, en Colombie, au Venezuela et au Brésil.

Téléphone en main, papier en tête

Le support imprimé conserve une forte préférence : 80,97 % des jeunes le citent. Parallèlement, la lecture sur écran s’est généralisée : 90,2 % déclarent lire aussi en format numérique, et le smartphone domine (62,91 %). La bibliothèque municipale demeure un recours minoritaire, avec 30,71 % d’usagers déclarés.

Les freins évoqués se répètent d’un pays à l’autre : manque de temps (43,55 %), difficultés de concentration (29,42 %), ennui (18,67 %), problèmes de compréhension (13,52 %). Le coût des livres intervient pour 12,08 % des répondants, l’absence d’ouvrages disponibles pour 8,98 %, le désintérêt pour 8,58 %. Un ensemble d’autres motifs (22,96 %) renvoie surtout à la charge de travail et à la fatigue.

L’OEI souligne également la pression exercée par les environnements numériques sur l’attention : l’usage intensif d’internet et des réseaux sociaux (44 %) figure parmi les facteurs cités comme frein à la lecture prolongée. Un indicateur retient particulièrement l’attention : 63,55 % des jeunes déclarent accéder à des téléchargements illégaux de livres, un signal direct pour l’écosystème éditorial et les politiques publiques de promotion de la lecture.

Dans les pays de l’OCDE, d’autres travaux récents insistent sur l’adaptation des compétences de lecture aux environnements numériques, où l’évaluation de l’information et la navigation entre sources conditionnent la compréhension.

Les données ibéro-américaines décrivent une scène concrète : un attachement affirmé au papier, un écran omniprésent, et une identité de lecteur qui se façonne à l’intersection de l’école, des loisirs et des flux numériques.

