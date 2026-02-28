En Inde, s'ouvre une nouvelle ère pour les achats de livres en bibliothèque

Dans le même temps, la part des achats déterminés par les requêtes des usagers passe de 10 % à 40 % dans les bibliothèques urbaines et de district. L’objectif affiché consiste à actualiser des collections jugées vieillissantes, en particulier dans les segments liés aux examens compétitifs (UPSC, KAS, banques, etc.).

Le blocage était concret. Les règles combinaient contraintes de prix, de format et de rémunération « à la page », ce qui excluait des nouveautés, des titres importés et une partie des manuels spécialisés. Un ordre gouvernemental de 2018 fixait, par exemple, l’achat des livres en anglais à 70 roupie par page (100 roupies pour 1 €, Ndlr), un mécanisme critiqué pour ses effets sur la qualité éditoriale et la diversité des choix.

La demande des lecteurs au cœur du dispositif

Le nouveau cadre repose sur un principe clair : les bibliothèques acquièrent uniquement la dernière édition des titres demandés, quel qu’en soit le coût. Les requêtes transitent par le bibliothécaire en chef, puis sont soumises à des comités de district chargés d’en valider la pertinence.

L’administration promet un circuit raccourci. Basavarajendra H., commissioner du Department of Public Libraries, précise : « Les lecteurs peuvent désormais déposer leurs demandes auprès du bibliothécaire en chef. » Il ajoute : « Les lecteurs peuvent espérer recevoir les ouvrages dans un délai d’un mois. »

La composition des comités évolue également. Leur reconstitution intègre des universitaires et des représentants de clubs de lecture, afin d’élargir les critères de sélection au-delà des listes institutionnelles traditionnelles.

Un déséquilibre documenté

Le dossier 2022, encore en traitement, illustre les effets du système antérieur. Sur 3 965 livres acquis, 3 005 relevaient de la littérature. Les crédits prévus pour d’autres segments restaient inutilisés avant d’être redéployés vers la fiction et l’essai. Aucun titre n’avait été retenu dans les catégories « competitive exam » et « textbooks ».

Dans les salles de lecture, l’écart se manifestait nettement. Le Times of India décrivait des bibliothèques fréquentées par des candidats aux concours, mais dotées de manuels arrêtés à des éditions de 2022. Faute d’ouvrages actualisés, des étudiants achetaient eux-mêmes des éditions récentes, souvent onéreuses.

Redonner attractivité et accès

Le gouvernement du Karnataka mise sur un effet d’entraînement : des nouveautés visibles, des titres recherchés, une fréquentation relancée. L’administration présente la réforme comme une rupture après près de vingt ans de pratiques inchangées : « Cela marque un tournant historique dans notre manière d’acquérir les livres, après près de vingt ans. »

Dans le débat local, des organisations étudiantes et de jeunesse soutiennent la mesure au nom de l’égalité d’accès. Jayanna, secrétaire de district (Bengaluru) de l’All India Democratic Youth Organisation, résume l’enjeu : « Si des livres coûteux et très demandés figurent sur ces rayons, plusieurs étudiants qui, autrement, n’y auraient pas accès, pourront les consulter. »

Le cadre financier général demeure régi par les Karnataka Public Libraries Rules, qui imposent d’affecter 75 % d’une subvention à l’achat de nouveaux ouvrages. La suppression des plafonds ne modifie donc pas la destination des fonds, mais élargit nettement l’éventail des acquisitions possibles.

Par Cécile Mazin

