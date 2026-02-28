Poésie et roman : un concours littéraire en Espagne qui bat des records

S’il n’est pas le plus prestigieux, le prix Hermanos Argensola – fondé en 1969 – conserve une importance symbolique et territoriale forte : il participe à la décentralisation culturelle en Espagne et s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine littéraire aragonais. Son ancrage local n’empêche pas un rayonnement national, plusieurs lauréats ayant acquis une reconnaissance significative dans le champ poétique espagnol contemporain.

Les bases du prix Hermanos Argensola cadrent l’afflux. La participation s’adresse à des écrivains espagnols ou étrangers de plus de 18 ans, qui utilisent l’espagnol comme langue littéraire, sans antécédent de prix dans ce concours. L’inscription exclut aussi une candidature simultanée au prix de roman de la même année.

Le maire de Barbastro, Fernando Torres, insiste sur la place nationale du duo roman/poésie, en lien avec la dotation et les jurys : « Ils figurent parmi les plus reconnus au niveau national dans les domaines du roman et de la poésie », rapporte Cadenaser.

Pour la conseillère municipale à la Culture, Pilar Abad, rattache ce succès à la continuité d’une offre culturelle locale. Lors de l’ouverture 2026, elle avait rappelé le succès de l'an passé. La réussite de cette édition dépasse certainement les espérances.

Les délibérations seront connues en mai prochain







Par Dépêche

