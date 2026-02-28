Poésie et roman : un concours littéraire en Espagne qui bat des records

Le Prix Hermanos Argensola compte parmi les distinctions poétiques historiques en Espagne et cette année à Barbastro, dans la province de Huesca, son ampleur donne le tournis : 661 recueils adressés, auxquels s'ajoutent (dotation 10.000 €) et 741 textes candidats au prix du roman Cité de Barbastro (dotation 20.000 €). 1402 texte originaux, soit une centaine de mieux que pour l'édition 2025 de ce concours littéraire.
Le 28/02/2026 à 16:13 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/02/2026 à 16:13
0
Commentaires
0
Partages
S’il n’est pas le plus prestigieux, le prix Hermanos Argensola – fondé en 1969 – conserve une importance symbolique et territoriale forte : il participe à la décentralisation culturelle en Espagne et s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine littéraire aragonais. Son ancrage local n’empêche pas un rayonnement national, plusieurs lauréats ayant acquis une reconnaissance significative dans le champ poétique espagnol contemporain.
Les bases du prix Hermanos Argensola cadrent l’afflux. La participation s’adresse à des écrivains espagnols ou étrangers de plus de 18 ans, qui utilisent l’espagnol comme langue littéraire, sans antécédent de prix dans ce concours. L’inscription exclut aussi une candidature simultanée au prix de roman de la même année.
Le maire de Barbastro, Fernando Torres, insiste sur la place nationale du duo roman/poésie, en lien avec la dotation et les jurys : « Ils figurent parmi les plus reconnus au niveau national dans les domaines du roman et de la poésie », rapporte Cadenaser.
Pour la conseillère municipale à la Culture, Pilar Abad, rattache ce succès à la continuité d’une offre culturelle locale. Lors de l’ouverture 2026, elle avait rappelé le succès de l'an passé. La réussite de cette édition dépasse certainement les espérances.
Les délibérations seront connues en mai prochain
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L'édition 2026 du Prix de littérature de l'Union européenne (EUPL) devra départager 14 romans publiés dans autant de pays, sélectionnés par des institutions littéraires locales. Chaque année, la récompense distingue des auteurs émergents issus de pays membres, en se donnant pour mission de les faire connaitre plus largement.
27/02/2026, 12:30
Le Prix du Livre Humaniste Muma revient pour une deuxième édition. Cette distinction littéraire française récompense une œuvre qui porte haut trois valeurs mises en avant par le mouvement Muma : le discernement, la dignité et l’effort librement consenti.
26/02/2026, 17:08
Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2026, parrainé par le journaliste Thomas Sotto et soutenu par le sociologue et philosophe Edgar Morin, mobilise cette année encore 6200 élèves de CP à travers la France. Organisé par l’association Coup de Pouce en partenariat avec la chaîne Gulli, ce prix littéraire jeunesse fête sa 20e édition et s’impose comme un temps fort des dispositifs périscolaires de soutien à la lecture.
25/02/2026, 18:33
Le jury du Prix des Libraires a dévoilé la première sélection de l’édition 2026 : 10 romans français et 6 romans étrangers. Le vote des libraires indépendants se tiendra du 9 mars au 11 avril. Les finalistes seront annoncés le 15 avril et les lauréats le 6 mai 2026, lors d’une soirée organisée au Centre national du livre (CNL).
25/02/2026, 10:38
La longue liste, à ne pas confondre avec la longue marche, du International Booker Prize 2026 a été dévoilée ce mardi 24 février. Treize ouvrages traduits en anglais, issus de onze langues et représentant quatorze nationalités, sont en compétition pour cette édition qui marque les dix ans du prix dans sa formule actuelle.
24/02/2026, 18:22
Le Prix des libraires du Québec annonce la nomination de Mélissa Boudreault, libraire et co-propriétaire de la librairie jeunesse Le Renard perché, à titre d’ambassadrice pour l’édition 2026. Elle se joint à Audrey Martel, de la librairie L’Exèdre, qui poursuit son engagement au sein de la campagne.
24/02/2026, 16:06
Le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 sera remis le 25 juin 2026 à Monaco, dans le cadre de la Semaine PhiloMonaco. La distinction s’inscrit dans les activités des Rencontres Philosophiques de Monaco et met à l’honneur un ouvrage de philosophie publié en langue française et paru au cours de l’année civile précédant son attribution.
23/02/2026, 18:33
Les candidatures sont ouvertes pour rejoindre le jury public des Prix Roman et Essai France Télévisions 2026. Augustin Trapenard, président des deux distinctions, invite les lectrices et lecteurs passionnés à participer à cette nouvelle édition et à vivre « une aventure littéraire et humaine » aux côtés d’autres lecteurs venus de toute la France.
23/02/2026, 14:01
Les lauréats et lauréates du Prix Libr’à Nous 2026 ont été annoncés lors de la soirée de remise des prix, organisée le vendredi 20 février 2026. L’association Libr’à Nous, qui réunit des libraires francophones, distingue chaque année des coups de cœur dans sept catégories, parmi les livres parus de janvier à fin novembre de l’année précédant le prix.
23/02/2026, 12:57
Six titres ont été sélectionnés pour concourir à la 7e édition du Prix du Livre Nohée. Cette sélection rassemble des romans et récits en langue française, parus en 2025 et lors de la rentrée de janvier 2026, inscrits dans le thème « famille et transmission ».
23/02/2026, 11:57
Le jury du 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026 avec onze ouvrages en lice. Une seconde sélection de trois titres sera annoncée le 24 mars et le prix sera remis le 27 avril. Doté de 25.000 €, il distingue un ouvrage en prose de langue française écrit par « un auteur prometteur » ou « un écrivain n’ayant pas fait l'objet d'un des grands prix
littéraires d'automne ».
23/02/2026, 10:30
Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a dévoilé, le 17 février, la première sélection de sa deuxième édition. Huit ouvrages de poésie contemporaine francophone restent en compétition. Le lauréat sera connu le 14 avril, à Paris.
20/02/2026, 16:41
À la suite de délibérations menées le lundi 16 février dernier, le 10e Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art a salué l'ouvrage collectif Nicolas Pineau 1684-1754, un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, dirigé par Bénédicte Gady, Turner Edwards et François Gilles, publié par les éditions Le Passage. Le Prix Gazette Drouot 2026, lui, est revenu à Karine Lacquemant.
19/02/2026, 19:30
L’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer, annonce l’ouverture de la quatrième édition du Prix Flaubert, rendez-vous désormais installé dans le paysage des distinctions littéraires. Après la troisième édition, qui a couronné Florence Seyvos pour Un perdant magnifique (Éditions de l’Olivier), le prix revient en 2026 avec une nouvelle sélection et une remise prévue le 22 mai à l’Hôtel Flaubert.
19/02/2026, 15:47
Le Prix Landerneau Polar 2026 des Espaces Culturels E.Leclerc a dévoilé ses cinq romans finalistes. Cette édition est présidée par le journaliste et animateur Bruce Toussaint, qui succède à Alice Pol, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc.
19/02/2026, 15:23
À partir du 10 mars et jusqu’au 13 avril, la RATP ouvre les candidatures de son Grand Prix Poésie. Ouvert à tous, le concours permettra aux lauréats de voir leur texte affiché dans le métro parisien durant l’été. Cette année, le jury sera présidé par le chorégraphe Benjamin Millepied.
19/02/2026, 12:03
L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne le Grand Prix suisse de littérature 2026 à l’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens. La plus haute distinction littéraire du pays salue l’ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite à Berne le 19 février 2026.
19/02/2026, 11:07
Le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres (SGDL) ont envoyé le faire-part de naissance d'une nouvelle récompense, le Prix Arsène du polar francophone. Celui-ci saluera chaque année un polar ou roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, choisi parmi une sélection de 5 titres.
19/02/2026, 10:19
La 27ᵉ édition du Prix des Romancières entre dans sa phase décisive. Réuni le 18 février dans le salon André Gide du Bistrot de Paris, le jury a dévoilé la deuxième sélection du prix, qui distingue chaque année une œuvre en prose de langue française susceptible de toucher un large public par son caractère universel.
18/02/2026, 17:11
La sixième édition du Prix VLEEL entre dans sa phase décisive. Depuis le mardi 17 février, les lecteurs sont appelés à départager les finalistes du second tour, ouvert jusqu’au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats seront annoncés le mardi 3 mars.
18/02/2026, 16:09
Le Sheikh Zayed Book Award (SZBA), organisé par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi sous l’égide du département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, a dévoilé la deuxième sélection de sa 20e édition. Cette sélection anniversaire réunit 24 auteurs et institutions issus de 16 pays, entendant illustrer la portée mondiale de la culture arabe.
18/02/2026, 12:33
Le Collège de France annonce le lancement de la cinquième édition de son prix destiné à récompenser une jeune chercheuse ou un jeune chercheur pour l’excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions à la recherche publique.
18/02/2026, 11:54
Pour sa première édition, le Prix Nos Humanités 2026, organisé en partenariat par Page des libraires et la Sofia, distingue trois ouvrages parmi une sélection de dix titres publiés en 2025. Tous appartiennent au champ des sciences humaines au sens large : de l’Histoire à la philosophie, en passant par les essais politiques ou sociologiques.
17/02/2026, 12:23
Vingt œuvres de fiction composent la première sélection du Prix littéraire de Dublin 2026. Depuis trente et un ans, cette récompense distingue chaque année un roman publié en anglais et s’est imposée comme l’une des plus importantes dans ce domaine.
17/02/2026, 12:21
La Villa Albertine, établissement culturel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères basé aux États-Unis, a décerné son Albertine Translation Prize, à David Broder, pour sa traduction, à paraitre chez Verso Books, du livre Algérie 1962, de Malika Rahal (paru en janvier 2022 chez La Découverte).
16/02/2026, 12:36
La maison d’édition indépendante Au vent des îles, installée à Papeete (Polynésie française), figure dans la shortlist du Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year 2026 (BOP), dans la catégorie Océanie. Cette distinction est remise chaque année dans le cadre de la Foire du livre jeunesse de Bologne, rendez-vous international majeur du secteur.
13/02/2026, 18:16
Le Prix Roberval, concours international organisé chaque année par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), a lancé l’appel à candidatures de sa 39ᵉ édition. À ce stade, 27 œuvres ont déjà été soumises dans les cinq catégories du concours.
13/02/2026, 18:02
Comme le veut la tradition, c’est à la brasserie L’Européen que les membres du jury du Grand Prix de l’Imaginaire ont tenu leur réunion annuelle de délibérations, le dimanche 25 janvier 2026. Réunis au grand complet — et presque à l’heure —, ils ont dressé le bilan d’une année particulièrement dense pour les littératures de l’imaginaire.
13/02/2026, 12:29
Les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque Jean d’Ormesson sont l’esprit, l’humour et l’allégresse — une énumération qui l’aurait sans doute fait sourire. Ses amis ont souhaité créer un prix qui lui ressemble. Un prix qui célèbre le bonheur de la lecture. La première sélection du prix Jean d’Ormesson 2026 vient d’être dévoilée.
13/02/2026, 11:36
Un nouveau prix vient saluer les parcours et initiatives en faveur des droits des femmes : le Prix Antoinette Fouque. Créé en hommage à l’éditrice, militante et figure du féminisme français, il entend distinguer des engagements qui contribuent à faire avancer les droits des femmes, en France comme à l’international.
12/02/2026, 12:16
Dans le département des Hauts-de-France, trois classes de collégiens ont fait le choix de récompenser du Prix Jeunesse La science se livre l'ouvrage La nature en équilibre, de Sharon Wismer et Terri Po. Traduit par Sophie Lecoq, il est publié par les Éditions Gallimard Jeunesse.
12/02/2026, 09:22
Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026 a été attribué à Nathalie Lescaille (texte) et Cécile Hudrisier (illustrations) pour L’Ours qui voulait dévorer les livres, publié aux éditions Gründ.
11/02/2026, 18:30
Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Télévision (SFCC), qui rassemble 380 critiques professionnels, journalistes et écrivains, a décerné ses récompenses lors d'une cérémonie à la Cinémathèque française, le 9 février dernier. Plusieurs ouvrages ont été distingués, avec un doublé notable pour les éditions Marest...
11/02/2026, 13:00
Accorder une seconde chance à des textes prometteurs écartés par les maisons d’édition : c’est l’ambition du prix Rébellion, un prix littéraire dédié aux manuscrits pour adolescents et jeunes adultes refusés par les éditeurs. Après une première édition jugée concluante, l’équipe annonce l’ouverture prochaine des candidatures pour une deuxième édition.
10/02/2026, 18:10
Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne poursuit, année après année, son travail de mise en lumière des écritures du continent. Soutenue et dotée par le Conseil départemental de la Charente, cette distinction récompense un ouvrage européen, traduit ou écrit en français, paru au cours de l’année écoulée.
10/02/2026, 14:55
Pour la troisième fois consécutive, L214 revient au même prix. Mercredi 11 février, à Paris, à l’occasion de la remise du Prix Landerneau Album Jeunesse, les militants de l’organisation de défense des animaux entendent installer une forme d’usure symbolique, en questionnant, encore et encore, le décalage entre les valeurs mises en avant par la littérature, ici jeunesse, et les pratiques d’élevage intensif de certains fournisseurs du groupe E.Leclerc.
10/02/2026, 12:58
Top ArticlesLa Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné" Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt
Commenter cet article