Des webnovels chinois à la British Library grâce à une traduction de l’IA

Dans les rayonnages de la British Library, la littérature en ligne chinoise franchit un cap. En décembre 2025, l’institution intègre 12 œuvres supplémentaires, troisième vague après 2022 et 2024, portant l’ensemble à 38 titres, selon un article publié le 23 janvier 2026 sur l’application de Xinhua.
La séquence se lit comme une montée en puissance. En septembre 2022, une sélection de 16 web novels chinois rejoint la collection, fut décrite comme une première pour ce segment éditorial. Puis, le 21 novembre 2024, dix autres romans furent ajoutés.
Cette troisième vague de 2025 élargit encore le spectre : science-fiction, suspense, histoire, romance. Xinhua cite notamment le roman « 国色芳华 » (Guose Fanghua), signé Yiqianzhong, ainsi que des autrices et auteurs déjà passés par les collections, dont Qianshan Chake, Zhizhi ou Xu Wei Juquan.
Derrière l’ajout de titres, un moteur technique pèse lourd : la traduction. Longtemps, la longueur des textes et la cadence de publication ont plombé l’exportation à grande échelle. Xinhua décrit une bascule industrielle : sur Qidian International (plateforme de Yuewen), plus de 10.000 œuvres traduites par IA s’ajoutent en 2025, pour une croissance de 281 % sur un an. L’efficacité grimpe « près de cent fois. », tandis que les coûts moyens reculent « de plus de 90 % ».
À LIRE - Quand l'édition recrute des ingénieurs IA : hypocrisie juridique ou stratégie d'avenir ?
La méthode revendiquée combine vitesse et contrôle : « IA pour la première version, relecture humaine approfondie. » L’objectif vise la conservation de l’intention littéraire et des nuances culturelles, tout en réduisant le délai entre la publication chinoise et l’accès des lecteurs étrangers.
Les chiffres avancés esquissent un élargissement linguistique. Toujours selon Xinhua, les volumes traduits en indonésien, espagnol et portugais progressent chacun de plus de 300 % en 2025. Le marché latino-américain se renforce, aux côtés de l’Amérique du Nord et d’un ensemble Europe–Eurasie.
La British Library ne se contente plus de documenter une littérature née écran. La collaboration de trois ans entre la British Library et Yuewen, annoncée en 2024 sous le titre Literature in the Digital Age, place la littérature web au croisement du patrimoine, des publics et des industries créatives.
Sur les marchés internationaux, l’audience suit. Un rapport cité par Xinhua chiffre à environ 200 millions le nombre de lecteurs actifs hors de Chine, répartis dans plus de 200 pays et territoires.
Xinhua ajoute une autre dimension : l’internationalisation ne repose plus seulement sur des auteurs chinois traduits. Sur Qidian International, environ 530 000 créateurs hors de Chine publient dans leurs langues, pour plus de 820 000 œuvres ; les auteurs nés après 2000 représenteraient la moitié de ce vivier. La plateforme revendique par ailleurs une base d’environ 400 millions d’utilisateurs.
Au bout de la chaîne, un geste documentaire compte : un grand établissement patrimonial conserve désormais, en format tangible, des récits conçus pour l’édition sérielle et la lecture mobile. À travers ces 38 titres, la British Library enregistre l’un des mouvements les plus massifs de la fiction contemporaine chinoise vers un lectorat mondial.
