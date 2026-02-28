À Kyiv, la panne de chauffage d'une librairie détruit des milliers de livres

Selon Natalia Mospan, la panne a tout bonnement transformé le magasin en étuve. Elle écrit : « L’eau chaude jaillissait du mur, formant une vapeur épaisse, et les étagères ont été détruites de fait. »

La fondatrice raconte alors une destruction lente et silencieuse : les ouvrages se gorgent d’eau, les couvertures se déforment, la colle qui se dilue dans les pages. Vision d’horreur version hammam. Avec des conséquences financières évidentes : « Les dégâts sont énormes, et ils me resteront sur les bras durant un long moment. »

Car le sinistre n’a pas laissé que des piles de papier gondolé : l’équation comptable n’offre aucune échappatoire. Le site Chytomo dresse le bilan avec la libraire : les exemplaires, désormais hors d’usage, et impossibles à vendre, ne pourront pas non plus être renvoyés. Et ce, alors que les engagements envers les éditeurs demeurent.

Une librairie née d’un geste politique

My Bookshelf a ouvert en 2016 et revendiquait alors un choix radical : un assortiment de titres strictement en ukrainien. « En 2016, elle est devenue la première librairie du pays avec 0 % de livres en russe. »

Natalia Mospan relie le lieu à la Révolution de la Dignité (la révolution de Maïdan, en février 2014 où manifestants et forces de police s’affrontèrent à Kyiv) et à une mission culturelle. Elle écrit : « Sa valeur n’est pas dans les mètres carrés, ni dans une rénovation à la mode, mais dans la flamme allumée par cet épisode de notre Histoire. » Qui conduisit à la destitution du président Ianoukovitch et un retour à la Constitution de 2004.

Ainsi, sa boutique est devenue un espace de résistance, construit « jour après jour ». Le message, rédigé au lendemain de l’inondation, s’achevait d’ailleurs avec un certain découragement : « C’est la fin de l’histoire. Nous survivrons difficilement à cette inondation. »

Solidarité en chaîne, trésorerie sous tension

Après le sinistre, relève le média Suspilne, un risque concret : la dégradation du local et la perte de marchandise placent la librairie devant une possible cessation d’activité. Les deux années passées avaient déjà été éprouvantes pour la commerçante, malgré une activité qu’avait portée l’équipe à bouts de bras.

Sur les réseaux, les soutiens s’organisent autour d’un geste immédiat : acheter ce qui reste. Des lecteurs réclament une vente des exemplaires abîmés ; le député Roman Hrychtchouk affirme vouloir acheter ces livres au prix fort, en les présentant comme des raretés porteuses de l’histoire du lieu.

Vendre l’abîmé, sauver le reste

Du côté des éditeurs, un signal circule. Pavlo Shved, fondateur de Komubook, annonce renoncer à toute compensation pour les copies détruites et appelle d’autres maisons à faire de même, afin d’alléger la charge qui pèse sur la librairie.

Pour Natalia Mospan, les opérations de sauvetage sont en cours : elle vérifie chaque volume pour mesurer les pertes, avant d’envisager une mise en vente du reste. La fin de l’aventure, peut-être, mais pas sans une dernière bataille…

Une semaine plus tard, la librairie laissait un message accompagné d’une vidéo, montrant les habitants qui achetaient ces ouvrages défectueux.

« La mère de mon mari regardait un reportage sur la librairie à la télévision. Elle m’appelle, bouleversée, pour dire qu’il ne faut pas trop insister sur le fait que c’était la première librairie sans livres en langue russe, car les occupants viendraient la démolir. Je ris. Ils ne la démoliront pas !

Même s’ils détruisent les murs et anéantissent les livres, cela, ils ne le détruiront pas. La capacité de faire confiance, d’éprouver de l’empathie, de croire, d’estimer, d’aider, de soutenir, de protéger, de défendre, d’aimer. Cela, ils ne peuvent pas le briser.

Là où un missile russe creusera un cratère, les Ukrainiens élèveront une colline ; là où tout sera brûlé jusqu’à devenir désert, nous planterons un jardin. Je veux — ou peut-être dois-je simplement — croire que ces épreuves nous ont endurcis pour quelque chose de grand.

Merci à vous, chers amis ! Vous avez acheté chez nous des livres mouillés, vous n’avez pas voulu les payer à prix réduit, vous avez acheté des livres gondolés et vous nous avez donné tant de chaleur qu’elle suffirait à assécher tous les déluges du monde. »

