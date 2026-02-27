Figure majeure de l’édition québécoise, André Vanasse est mort

Né à Montréal le 6 mars 1942, André Vanasse enseigne la littérature et la création littéraire à l’Université du Québec à Montréal de 1969 à 1997. Très tôt engagé dans la promotion des lettres nationales, il participe en 1976 à la fondation de la revue Lettres québécoises, dont il deviendra président et directeur en 1990. Il dirige également la revue universitaire Voix et Images au début des années 1980.

Un éditeur décisif

Son influence s’exerce pleinement dans le monde de l’édition. Directeur de collection chez HMH Hurtubise, puis directeur littéraire chez Québec Amérique, il rejoint en 1990 Gaëtan Lévesque chez XYZ éditeur, maison dont il devient copropriétaire et directeur littéraire. Il y façonne un catalogue marquant, défendant de nouvelles voix et consolidant une génération d’auteurs.

Dans les années 1990, il publie notamment Christian Mistral, Louis Hamelin, Lise Tremblay, Jocelyne Saucier et Yann Martel. En 2001, il fait paraître en français L’Histoire de Pi, succès mondial qui contribuera à asseoir la réputation internationale de la maison.

Pionnier de l’enseignement de la création littéraire à l’université, André Vanasse défendait l’idée que le talent pouvait être encadré et développé dans un cadre académique, à l’image de ce qui se faisait déjà aux États-Unis, rappelle La Presse. Il participe également à la fondation de l’Association des littératures canadiennes et québécoises (ALCQ), de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) et du Programme de droits de prêts publics.

Parallèlement à son travail éditorial, André Vanasse mène une œuvre personnelle riche : romans (La Saga des Lagacé, La Vie à rebours, Avenue De Lorimier, La Flûte de Rafi), littérature jeunesse (dont Des millions pour une chanson, finaliste au Prix du Gouverneur général), essais et biographies consacrées à Émile Nelligan et Gabrielle Roy.

Son engagement lui vaut de nombreuses reconnaissances : médaille de l’Académie des lettres du Québec (2005), Prix Fleury-Mesplet (2014), Community Award de la Quebec Writers’ Federation (2007) et, en 2017, sa nomination comme membre de l’Ordre du Canada.

Crédits photo : XYZ éditeur

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com