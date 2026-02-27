Foenkinos, Beigbeder, Patti Smith... les poids lourds d’avril en librairie

Avec Les maisons parachutées, Didier Daeninckx revient, le 2 avril prochain, au roman historique solidement documenté, qui a fait sa réputation. L’intrigue débute en 1952 à Nevers : l’inspecteur Philippe Orbec enquête sur trois cadavres découverts sur un chantier de reconstruction. Fils d’un policier abattu par la Résistance, Orbec voit son investigation le conduire jusqu’à Mauthausen et à son annexe de Redl-Zipf, où un commando juif spécialisé dans la fabrication de faux billets destinés à déstabiliser les économies alliées opérait sous la contrainte nazie.

Une partie de ces billets aurait circulé en France après la Libération. Le roman explore alors l’hypothèse de fortunes constituées par d’anciens pseudo-résistants, à l’origine de luxueuses résidences surnommées « les maisons parachutées ». Fidèle à son travail de mémoire, Didier Daeninckx éclaire aussi des zones moins connues de l’après-guerre, notamment le rôle de savants nazis dans la reconstruction industrielle française.

Né en 1949, l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, et écrivain français aux territoires multiples — roman noir, nouvelles, essais, littérature jeunesse, scénario et bande dessinée -, poursuit ici son exploration des angles morts de l’histoire. Son œuvre s’est construite autour d’une veine d’enquête et de critique sociale, où le fait divers et l’histoire occultée nourrissent la fiction, depuis ses titres les plus connus comme Meurtres pour mémoire (1984), Le Der des ders (1985) ou Cannibale (1998), jusqu’à des récits qui prolongent cette attention aux zones grises du passé et du présent.

Récemment, il a signé le scénario de la bande dessinée Tueur d’étoiles (2023) et Missak Manouchian, une vie héroïque (2024), qui s'est écoulé à 12.902 exemplaires, selon Edistat.

L’humour comme armure, mémoire intime et littérature

Toujours le 2 avril chez Gallimard, David Foenkinos publie Je suis drôle. Le roman suit Gustave, convaincu qu’« être drôle » est la clé pour être aimé. Il transforme le rire en stratégie de survie, puis en identité. Jusqu’à comprendre que ce talent peut se révéler dangereux.

L'auteur de La délicatesse, Les souvenirs ou Le mystère Henri Pick, tous adaptés au cinéma, et récompensé pour Charlotte (Prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2014), explore ici la frontière fragile entre séduction, reconnaissance et vulnérabilité. Son dernier roman en date, Tout le monde aime Clara, publié en 2025, s'est vendu à près de 120.000 exemplaires. L'édition poche, chez Folio, sera disponible dans les librairies le 14 mai prochain.

L'icône du punk rock, Patti Smith, revient à l’écriture avec Le pain des anges, publié le 9 avril prochain, toujours chez Gallimard, dans une traduction de Claire Desserrey. À la fois préquel et prolongement de Just Kids, le livre traverse huit décennies de vie, depuis son enfance modeste et fragile jusqu’à sa carrière d’artiste.

Elle y évoque la découverte de la poésie, de l’art et de la mode, sa maternité précoce, son départ pour New York, sa relation avec Robert Mapplethorpe, mais surtout son amour pour le guitariste Fred Smith. Après la mort brutale de ce dernier, Allen Ginsberg et Bob Dylan l’encouragent à revenir sur scène. L’ouvrage se présente comme une célébration de la littérature et de l’écriture, au cœur d’une trajectoire artistique exceptionnelle.

En 2023, elle a publié Un livre de jours, qui rassemble 366 photographies prises au fil d’une année chacune accompagnée d’une légende intime. Il s'est écoulé à près de 12.000 exemplaires.

Le premier roman de Jamy

Frédéric Beigbeder, de son côté, revient avec Ibiza a beaucoup changé, publié chez Albin Michel. Il s'agit du second roman de l'auteur dans la maison, après Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, qui avait provoqué quelques remous en son temps...

En 2021, l'auteur signait dans Le Figaro Magazine une nouvelle inédite intitulée... Ibiza a beaucoup changé, publiée dans le cadre d’une série estivale. Il y racontait son retour sur l’île vingt ans après, confrontée aux transformations du tourisme de masse et aux contraintes sanitaires de l’époque, entre contrôles à l’aéroport, passeports vaccinaux et nostalgie des nuits mythiques du Ku.

Un homme seul, son dernier ouvrage en date, publié chez Grasset consacré à son père, Jean-Michel Beigbeder, s'est vendu à 16.808 exemplaires.

Connu pour ses émissions scientifiques, Jamy Gourmaud publie de son côté, le 2 avril prochain chez Albin Michel, son premier roman, Les ailes de la forêt. Il entraîne le lecteur entre la Guyane et le Paris des années folles. Émile Le Guillou, chasseur de papillons, cherche à capturer un spécimen mythique — un gynandromorphe — au sortir de la Grande Guerre.

Mais à Saint-Laurent-du-Maroni, l’assassinat d’un ancien compagnon de chasse et les dangers de la forêt équatoriale transforment l’expédition en enquête périlleuse...

Jamy Gourmaud, aussi connu du grand public sous le simple prénom de Jamy, est journaliste et animateur scientifique. Il a présenté durant près de vingt ans l’émission culte, C’est pas sorcier sur France 3, avant de prendre les commandes, à partir de 2014, du Monde de Jamy sur la même chaîne. En 2020, il a lancé sa propre chaîne YouTube, Jamy – Epicurieux, qui rassemble aujourd’hui 2,3 millions d’abonnés.

L’odyssée de l’Odyssée

Avec L’odyssée de l’Odyssée, qui paraîtra le 15 avril prochain chez Grasset, Christophe Ono-dit-Biot propose une relecture vivante et pédagogique du texte d’Homère. En suivant l’ordre des chants, l’auteur raconte les aventures d’Ulysse tout en tentant d'éclairer leur sens profond et leur portée contemporaine.

Le lauréat de plusieurs grands prix (Interallié, Grand Prix du roman de l’Académie française, Renaudot des lycéens), entend redonner au texte antique toute sa sensualité, sa complexité et sa modernité. Un « gai savoir » accessible à tous, assure l'éditeur.

Son dernier roman en date, Trouver refuge, est paru en 2022 chez Gallimard. Il a par ailleurs publié en 2025, Mer intérieure aux éditions de l'Observatoire, vendu à plus de 6000 exemplaires.

En bonus, puisque l'ouvrage sort le 11 mars prochain, Les cœurs sont faits pour être brisés, le nouveau roman de Tatiana de Rosnay, édité chez Albin Michel. Tout commence par la mort soudaine de la romancière Marlo von Graf, qui lègue son ultime manuscrit à Audrey, ancienne rivale devenue libraire. À travers ce texte racontant un triangle amoureux, Audrey se retrouve brutalement confrontée à son premier amour, trente ans plus tôt.

De Londres au lac d’Annecy, en passant par le Paris d’Oscar Wilde, Tatiana de Rosnay déploie un suspense sentimental autour de deux femmes que tout oppose, explorant jalousie, rédemption et porosité entre fiction et réalité. L’auteure d’Elle s’appelait Sarah poursuit ici une œuvre traduite en trente langues et régulièrement adaptée au cinéma.

