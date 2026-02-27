Foenkinos, Beigbeder, Patti Smith... les poids lourds d’avril en librairie

Début avril, plusieurs auteurs des plus identifiés occuperont les tables des libraires. Didier Daeninckx revient au roman, huit ans plus tard, David Foenkinos proposera son nouveau roman, Patti Smith proposera du Pain des anges, tandis qu'un certain Jamy Gourmaud signera son premier roman d’aventures. Frédéric Beigbeder est formel : Ibiza a beaucoup changé.
Le 27/02/2026 à 18:18 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/02/2026 à 18:18
0
Commentaires
0
Partages
Avec Les maisons parachutées, Didier Daeninckx revient, le 2 avril prochain, au roman historique solidement documenté, qui a fait sa réputation. L’intrigue débute en 1952 à Nevers : l’inspecteur Philippe Orbec enquête sur trois cadavres découverts sur un chantier de reconstruction. Fils d’un policier abattu par la Résistance, Orbec voit son investigation le conduire jusqu’à Mauthausen et à son annexe de Redl-Zipf, où un commando juif spécialisé dans la fabrication de faux billets destinés à déstabiliser les économies alliées opérait sous la contrainte nazie.
Une partie de ces billets aurait circulé en France après la Libération. Le roman explore alors l’hypothèse de fortunes constituées par d’anciens pseudo-résistants, à l’origine de luxueuses résidences surnommées « les maisons parachutées ». Fidèle à son travail de mémoire, Didier Daeninckx éclaire aussi des zones moins connues de l’après-guerre, notamment le rôle de savants nazis dans la reconstruction industrielle française.
Né en 1949, l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, et écrivain français aux territoires multiples — roman noir, nouvelles, essais, littérature jeunesse, scénario et bande dessinée -, poursuit ici son exploration des angles morts de l’histoire. Son œuvre s’est construite autour d’une veine d’enquête et de critique sociale, où le fait divers et l’histoire occultée nourrissent la fiction, depuis ses titres les plus connus comme Meurtres pour mémoire (1984), Le Der des ders (1985) ou Cannibale (1998), jusqu’à des récits qui prolongent cette attention aux zones grises du passé et du présent.
Récemment, il a signé le scénario de la bande dessinée Tueur d’étoiles (2023) et Missak Manouchian, une vie héroïque (2024), qui s'est écoulé à 12.902 exemplaires, selon Edistat.
Toujours le 2 avril chez Gallimard, David Foenkinos publie Je suis drôle. Le roman suit Gustave, convaincu qu’« être drôle » est la clé pour être aimé. Il transforme le rire en stratégie de survie, puis en identité. Jusqu’à comprendre que ce talent peut se révéler dangereux.
L'auteur de La délicatesse, Les souvenirs ou Le mystère Henri Pick, tous adaptés au cinéma, et récompensé pour Charlotte (Prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2014), explore ici la frontière fragile entre séduction, reconnaissance et vulnérabilité. Son dernier roman en date, Tout le monde aime Clara, publié en 2025, s'est vendu à près de 120.000 exemplaires. L'édition poche, chez Folio, sera disponible dans les librairies le 14 mai prochain.
L'icône du punk rock, Patti Smith, revient à l’écriture avec Le pain des anges, publié le 9 avril prochain, toujours chez Gallimard, dans une traduction de Claire Desserrey. À la fois préquel et prolongement de Just Kids, le livre traverse huit décennies de vie, depuis son enfance modeste et fragile jusqu’à sa carrière d’artiste.
À LIRE - Dévotion, de Patti Smith
Elle y évoque la découverte de la poésie, de l’art et de la mode, sa maternité précoce, son départ pour New York, sa relation avec Robert Mapplethorpe, mais surtout son amour pour le guitariste Fred Smith. Après la mort brutale de ce dernier, Allen Ginsberg et Bob Dylan l’encouragent à revenir sur scène. L’ouvrage se présente comme une célébration de la littérature et de l’écriture, au cœur d’une trajectoire artistique exceptionnelle.
En 2023, elle a publié Un livre de jours, qui rassemble 366 photographies prises au fil d’une année chacune accompagnée d’une légende intime. Il s'est écoulé à près de 12.000 exemplaires.
Frédéric Beigbeder, de son côté, revient avec Ibiza a beaucoup changé, publié chez Albin Michel. Il s'agit du second roman de l'auteur dans la maison, après Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, qui avait provoqué quelques remous en son temps...
En 2021, l'auteur signait dans Le Figaro Magazine une nouvelle inédite intitulée... Ibiza a beaucoup changé, publiée dans le cadre d’une série estivale. Il y racontait son retour sur l’île vingt ans après, confrontée aux transformations du tourisme de masse et aux contraintes sanitaires de l’époque, entre contrôles à l’aéroport, passeports vaccinaux et nostalgie des nuits mythiques du Ku.
Un homme seul, son dernier ouvrage en date, publié chez Grasset consacré à son père, Jean-Michel Beigbeder, s'est vendu à 16.808 exemplaires.
À LIRE - Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Connu pour ses émissions scientifiques, Jamy Gourmaud publie de son côté, le 2 avril prochain chez Albin Michel, son premier roman, Les ailes de la forêt. Il entraîne le lecteur entre la Guyane et le Paris des années folles. Émile Le Guillou, chasseur de papillons, cherche à capturer un spécimen mythique — un gynandromorphe — au sortir de la Grande Guerre.
Mais à Saint-Laurent-du-Maroni, l’assassinat d’un ancien compagnon de chasse et les dangers de la forêt équatoriale transforment l’expédition en enquête périlleuse...
Jamy Gourmaud, aussi connu du grand public sous le simple prénom de Jamy, est journaliste et animateur scientifique. Il a présenté durant près de vingt ans l’émission culte, C’est pas sorcier sur France 3, avant de prendre les commandes, à partir de 2014, du Monde de Jamy sur la même chaîne. En 2020, il a lancé sa propre chaîne YouTube, Jamy – Epicurieux, qui rassemble aujourd’hui 2,3 millions d’abonnés.
Avec L’odyssée de l’Odyssée, qui paraîtra le 15 avril prochain chez Grasset, Christophe Ono-dit-Biot propose une relecture vivante et pédagogique du texte d’Homère. En suivant l’ordre des chants, l’auteur raconte les aventures d’Ulysse tout en tentant d'éclairer leur sens profond et leur portée contemporaine.
Le lauréat de plusieurs grands prix (Interallié, Grand Prix du roman de l’Académie française, Renaudot des lycéens), entend redonner au texte antique toute sa sensualité, sa complexité et sa modernité. Un « gai savoir » accessible à tous, assure l'éditeur.
Son dernier roman en date, Trouver refuge, est paru en 2022 chez Gallimard. Il a par ailleurs publié en 2025, Mer intérieure aux éditions de l'Observatoire, vendu à plus de 6000 exemplaires.
En bonus, puisque l'ouvrage sort le 11 mars prochain, Les cœurs sont faits pour être brisés, le nouveau roman de Tatiana de Rosnay, édité chez Albin Michel. Tout commence par la mort soudaine de la romancière Marlo von Graf, qui lègue son ultime manuscrit à Audrey, ancienne rivale devenue libraire. À travers ce texte racontant un triangle amoureux, Audrey se retrouve brutalement confrontée à son premier amour, trente ans plus tôt.
De Londres au lac d’Annecy, en passant par le Paris d’Oscar Wilde, Tatiana de Rosnay déploie un suspense sentimental autour de deux femmes que tout oppose, explorant jalousie, rédemption et porosité entre fiction et réalité. L’auteure d’Elle s’appelait Sarah poursuit ici une œuvre traduite en trente langues et régulièrement adaptée au cinéma.
Crédits photo : David Foenkinos (© Francesca Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les éditions Flammarion nous annoncent, avec « une immense tristesse », le décès de Bernard Barrault, survenu le 24 février dans la matinée. Figure tutélaire de l’édition française, il aura consacré plus de soixante ans « aux écrivains, aux livres, aux libraires, aux lecteurs », à un métier d’éditeur « qu’il aimait profondément et incarnait parfaitement », souligne la maison.
26/02/2026, 11:42
Ni tout à fait poésie ni véritablement récit, Ma propriété privée de Mary Ruefle explore la tristesse à travers une prose singulière, intime et lumineuse. Figure majeure des lettres américaines, l’autrice y brouille les genres pour sonder l’étrangeté du quotidien. Le livre paraîtra le 12 mars au Castor Astral, dans une traduction de Céline Leroy.
25/02/2026, 15:12
Nicolas Grimaldi, philosophe et grand lecteur de Descartes, est décédé le 13 février 2026 à Lyon, à l’âge de 92 ans. Né la veille de Noël 1933 à Paris, d’origine corse, il aura traversé la seconde moitié du XXe siècle intellectuel en tenant une ligne très reconnaissable, à la fois exigeante et ouverte, au carrefour de la métaphysique, de l’éthique et de l’esthétique.
25/02/2026, 13:37
Écrire des polars ne s’est pas fait comme une évidence. J’ai découvert ce genre presque par hasard lorsque, pour tenter d’amadouer une plume balbutiante, je me suis essayée à l’art de la nouvelle noire. C’est un exercice exigeant, avec un nombre de mots défini et un thème imposé.
24/02/2026, 13:08
On associe volontiers la Suisse à la neutralité et à l’humanitaire. En entrant dans les centres fédéraux d’asile, j’ai découvert des lieux d’accès restreint, au fonctionnement opaque, où les discours de l’administration sont maîtrisés et les regards étroitement encadrés. C’est en croisant les voix des résident·es, des employé·es et les textes officiels que s’est construite mon enquête.
24/02/2026, 13:06
L’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, lancée à l’initiative de Marjane Satrapi, membre de sa section cinéma et audiovisuel. La structure a pour mission de soutenir chaque année deux étudiants étrangers venant étudier le cinéma à Paris, grâce à des bourses mensuelles, une aide aux frais de voyage et d’installation et un accompagnement pendant leur année universitaire, dans le respect d’une règle de parité.
24/02/2026, 10:29
Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, un nouveau Bardella qui passe comme une lettre à la poste : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, fondé sur les données Edistat, donne à lire les fractures et les lignes de force du débat public.
23/02/2026, 18:22
La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».
23/02/2026, 17:51
Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.
23/02/2026, 15:48
L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.
17/02/2026, 13:29
L’écrivain et latiniste Jacques Gaillard est mort le 12 février 2026, à l’âge de 77 ans. Professeur de latin à Strasbourg, maître de conférences à l’université Marc-Bloch, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres classiques, il laisse une œuvre marquée par l’Antiquité autant que par le goût du jeu littéraire. Son nom reste aussi attaché à l’un des canulars les plus commentés du « petit monde » intellectuel français : l’affaire Jean-Baptiste Botul.
16/02/2026, 18:07
L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.
12/02/2026, 15:22
Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.
10/02/2026, 17:11
Boualem Sansal a d’abord affirmé publiquement avoir été déchu de la nationalité algérienne et être « seulement français désormais », avant de préciser à l’AFP qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il s’agissait de « rumeurs ». Il indique en revanche que son passeport algérien a été suspendu, tandis que PEN America dénonce une escalade contre la liberté d’expression.
09/02/2026, 15:15
« Je lui dis que je ne veux plus être adulte, que c’est trop compliqué, que les autres y arrivent, mais pas moi. Je veux rentrer chez moi, en enfance parce que ce n’est que dans ce pays que j’ai été réellement heureux. La vie d’adulte est un territoire trop éloigné de moi et ma jeunesse est devenue un paradis nostalgique dont je ne suis plus sûr d’y avoir vécu. Cette vie m’a désenchanté ».
09/02/2026, 11:12
Martin de la Soudière est mort le lundi 2 février 2026. Les éditions Anamosa annoncent la disparition de l’ethnologue et géographe, figure singulière des études du paysage, dont l’écriture mêle terrain, mémoire et littérature. Dans leur hommage, les éditeurs saluent un chercheur « qui embarque tout le monde, sur ses chemins de traverse, dans ses amours littéraires. ».
07/02/2026, 17:23
La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des Gens de Lettres (SGDL), en partenariat avec le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) ouvrent une enquête sur l’exploitation des droits cédés aux éditeurs par les auteurs et les illustrateurs du livre. Ces cessions, parfois très larges, peuvent en effet priver les créateurs d'une meilleure valorisation de leurs droits.
06/02/2026, 09:48
Organisée tous les quatre ans à Prague — comme son nom l'indique —, la Quadriennale de Prague est un rendez-vous important pour la scénographie et l'architecture théâtrale. La France y sera représentée, du 8 au 17 juin 2027, avec, sur le Pavillon « Écoles », un trio de commissaires formé par Marc Lainé, Alice Zeniter et Stéphan Zimmerli.
05/02/2026, 11:04
La San Diego Comic Convention, société californienne à but non lucratif qui organise la grand-messe de la bande dessinée outre-Atlantique, a annoncé les nouvelles entrées au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, pour l'année 2026. Outre quelques grands noms de chez Marvel et DC, notons les présences du mangaka Gō Nagai, mais aussi des pionnières Edwina Dumm (1893–1990), Lee Marrs ou encore Carol Tyler.
02/02/2026, 12:56
Marie Rouanet est morte le 25 janvier 2026, à Saint-Affrique (Aveyron). Elle avait 89 ans. Avec elle disparaît une voix du Midi qui liait littérature, enquête et langue d’oc, sans posture, avec une précision de dentellière et une chaleur de conteuse.
31/01/2026, 13:41
« Les éditions Mercure de France ont la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, mercredi 28 janvier 2026, de Vénus Khoury-Ghata, grande figure des lettres francophones », lit-on dans un communiqué de la maison d'édition sur les réseaux.
29/01/2026, 20:36
L’écrivaine tunisienne d’expression française Souâd Guellouz est morte le 27 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. Née le 30 décembre 1937 à l’Ariana, elle a longtemps exercé comme enseignante avant de construire une œuvre romanesque et poétique marquée par la mémoire, l’intime et la condition des femmes.
28/01/2026, 13:14
Le ministère de la Culture annonce confier une mission autour de la rémunération et des conditions d’exercice des artistes-auteurs à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Les conclusions, attendues à la fin du mois de mai 2026, fourniront « des préconisations concrètes visant à améliorer et à protéger l’activité des artistes-auteurs professionnels ».
28/01/2026, 11:48
Le politologue, historien et essayiste américain Michael Parenti est décédé le 24 janvier 2026 à son domicile de Berkeley en Californie, à l’âge de 92 ans. Figure majeure de la gauche intellectuelle américaine, il laisse une œuvre abondante et controversée, consacrée à l’analyse du capitalisme, de l’impérialisme, des médias et des rapports de pouvoir dans les sociétés contemporaines.
26/01/2026, 18:16
Les éditions Scrineo annoncent, avec tristesse, le décès de Régis Delpeuch, survenu le 22 janvier. Auteur de plus de quarante romans, instituteur pendant plus de vingt ans, directeur éditorial et organisateur de prix littéraires, Régis Delpeuch était aussi, « et peut-être surtout, une figure profondément humaine du monde de la littérature jeunesse ».
26/01/2026, 18:09
Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.
20/01/2026, 11:28
Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur.
19/01/2026, 16:10
Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.
19/01/2026, 12:22
Dans un communiqué de son président, Hervé Le Tellier, l'Ouvroir de littérature potentielle, lors de sa réunion n˚783 du 14 janvier 2026, a coopté à l’unanimité trois nouveaux membres. Il s’agit donc de Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes.
17/01/2026, 08:50
Pour les auteurices, s'engager sur les mers des négociations n'est pas sans risque, entre tempêtes de clauses contractuelles et remous liés à la mauvaise volonté de la partie adverse. Afin de prendre le large plus sereinement, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse met à disposition un guide ludique et synthétique sur les contrats d'édition et leurs subtilités...
15/01/2026, 09:33
Créateur du comic strip Dilbert, Scott Adams est mort le 13 janvier 2026 à Pleasanton en Californie, à l’âge de 68 ans. Auteur d’une des satires les plus diffusées du monde de l’entreprise, il laisse derrière lui une œuvre qui a profondément marqué la culture du travail… mais aussi une fin de parcours éclipsée par des prises de position jugées racistes qui ont entraîné la disparition de Dilbert des grands journaux.
14/01/2026, 17:58
Une fois le manuscrit terminé, une autre étape s'ouvre pour l'auteur qui souhaite faire publier son texte par un éditeur : trouver la bonne maison d'édition. Afin de viser juste et de ne pas multiplier les envois sans réponse, l'auteur Xavier Mayot s'est fait codeur, pour concevoir un outil de diagnostic en ligne de compatibilité entre création et maison d’édition. Accessible gratuitement, il encourage l'utilisateur à « s'investir dans l'envoi de son manuscrit ».
14/01/2026, 15:22
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, a introduit plusieurs dispositions relatives à la protection sociale des artistes auteurs. Parmi celles-ci, la création d'un Conseil national de la protection sociale des artistes auteurs, qui revoit considérablement la gouvernance du régime.
13/01/2026, 09:16
Le poète, dramaturge et essayiste Zéno Bianu est mort le 9 janvier 2026 à Paris, à l’âge de 75 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, il laisse une œuvre abondante et multiforme, située à la croisée de la poésie, du théâtre, du jazz et des spiritualités orientales.
12/01/2026, 17:33
L'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et son époux, le docteur Ivara Esege, ont fait part du décès de l'un de leurs jumeaux, Nkanu Nnamdi, à l'âge de 1 an, des suites d'une maladie. « La famille est dévastée par cette perte incommensurable et nous demandons au respect de leur vie privée tout au long de cet épisode douloureux », précise le message.
09/01/2026, 11:17
L'auteur américano-canadien Robert Munsch, âgé de 80 ans, a pris ses dispositions : diagnostiqué d'une affection chronique neurodégénérative en 2021, il a depuis largement planifié ce que deviendrait son œuvre après sa disparition. Dans un entretien accordé à CBC, il explique qu'une cinquantaine d'ouvrages paraitront de manière posthume, à un rythme régulier.
08/01/2026, 11:42
Autres articles de la rubrique Métiers
Le monde des lettres québécoises perd l’un de ses artisans majeurs. L’éditeur, professeur et écrivain André Vanasse est décédé le 26 février 2026 à l’âge de 83 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. Figure centrale du paysage littéraire depuis les années 1960, il aura consacré sa vie à défendre, structurer et faire rayonner la littérature québécoise.
27/02/2026, 17:44
Depuis la fin du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis sont traversés par une vague de censures et de retraits d'ouvrages des bibliothèques publiques ou scolaires. Circonscrite à certains États républicains, elle pourrait désormais s'étendre à l'ensemble du pays, après le dépôt d'une proposition de loi visant la littérature « proposée aux enfants de moins de 18 ans affichant des contenus sexuellement explicites ».
27/02/2026, 13:50
Dans les allées des supermarchés américains, le petit livre souple, glissé autrefois entre magazines et confiseries, disparaît. Le mass-market paperback — format poche bon marché, standardisé autour de 4 x 7 pouces (10,2 × 17,8 cm)— recule au point de perdre son principal canal : ReaderLink, premier distributeur vers les grandes surfaces, aéroports et drugstores, cesse progressivement sa diffusion. Un basculement structurel serait en cours.
27/02/2026, 12:25
L'Élysée a officialisé, ce jeudi 26 février, la composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. À l'issue de ce remaniement et après la démission de Rachida Dati, Catherine Pégard prend ses quartiers rue de Valois. Longtemps présidente de l'établissement public du château de Versailles, elle était la conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025.
27/02/2026, 09:41
La Belle Ouvrage est une nouvelle maison d’edition indépendante fondée par Julie Alinquant, ancienne directrice de production des éditions Bragelonne et Ynnis, et César Bastos, responsable de l’agence de communication RED5. Leur volonté est de créer un pont entre les grands classiques de la littérature et des artistes contemporains en pleine ascension, dans des éditions d’exception, de véritables objets d’art et de décoration, dont les étuis s’exposent comme des tableaux. Projet porté par La Belle ouvrage
27/02/2026, 09:40
Ça a commencé comme ça L’écriture chez moi, ça remonte à l’enfance. Des poèmes d’abord, et puis, au début de ma vie d’adulte, deux romans. Mais cela faisait plusieurs années que ça m’avait quitté. J’en avais profité pour faire grandir mes deux petits garçons et continuer à enseigner la littérature à mes élèves. Ça me donnait déjà largement de quoi m’occuper, je vous assure... Projet porté par Isabelle Soulard.
27/02/2026, 09:35
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alain Soral à deux ans d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt, notamment pour association de malfaiteurs, dans le cadre du procès lié à la chaîne Telegram « Axe de la Résistance ».
26/02/2026, 18:33
Dans les Pentes de la Croix-Rousse, les murs parlent souvent politique. Mais depuis la mort de Quentin Deranque, jeune militant identitaire de 23 ans décédé après une agression en marge d’un événement à Sciences Po Lyon, les inscriptions apparues dans le quartier ont ravivé des tensions anciennes. Parmi les cibles : la librairie autogérée La Plume Noire, lieu emblématique de la mouvance libertaire lyonnaise.
26/02/2026, 18:11
Le mardi 10 mars 2026, à l’initiative du Centre national du livre (CNL), la France sera invitée à interrompre le cours de sa journée pour lire pendant quinze minutes. Organisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, le Quart d’heure de lecture national célèbre cette année sa cinquième édition.
26/02/2026, 17:22
Le ministère italien de la Culture a signé, le 23 février 2026, le décret actualisant la « compensation pour copie privée », la rémunération pour copie privée prévue par la loi italienne sur le droit d’auteur (L. 22 avril 1941, n° 633, art. 71-septies). Le texte, destiné à être publié à la Gazzetta Ufficiale, revoit les montants applicables aux supports et appareils numériques — clés USB, disques durs, smartphones, montres connectées, ordinateurs — et inclut explicitement le stockage en cloud dans le périmètre du prélèvement.
26/02/2026, 16:15
La polémique autour du roman À Cœur et à Corps, de Jessie Auriann, initialement publié via la plateforme Amazon, a pris une dimension nationale : la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, affirme que « la justice est saisie », dans un message appelant à agir « face à l’inceste » et à « combattre le silence pour l’enfance ». La veille, l’association Face à l’inceste faisait savoir qu’elle avait déposé plainte contre « l’autrice et les revendeurs ».
26/02/2026, 14:02
Issy-les-Moulineaux perd une librairie, avec la liquidation judiciaire de la Librairie Gutenberg, décidée par le tribunal des activités économiques de Nanterre par un jugement rendu le 17 février dernier. Laetitia Roulier et Johann Quintric avaient repris l'établissement en 2019, lui évitant ainsi une fermeture.
26/02/2026, 11:50
Fnac-Darty boucle l’exercice 2025 sur une légère croissance de son activité, une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la confirmation de ses ambitions à horizon 2030, malgré un contexte de consommation jugé difficile, en particulier en France. Le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel de 10,33 milliards €, en progression de 0,7 % à données comparables par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée en grande partie par les services et par la croissance des ventes en ligne. Le livre est en léger recul, dans un marché « sans nouveautés particulières », sans autres précisions.
26/02/2026, 11:45
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a saisi le tribunal supérieur de San Francisco d’une demande d’injonction préliminaire visant Amazon. L’État cherche un ordre judiciaire interdisant, pendant la procédure, des pratiques décrites comme un mécanisme de fixation des prix dans le commerce en ligne. La plainte engagée en 2022 invoque le droit antitrust californien et réclame aussi la restitution de profits présentés comme illicites.
26/02/2026, 10:48
« Le combat de ma vie, c'est Paris ! », a assuré Rachida Dati sur le réseau social X, en écho à sa démission du gouvernement Lecornu II et à quelques semaines des élections municipales, pour lesquelles elle s'est portée candidate dans la capitale. Elle laisse derrière elle un bilan peu reluisant, ponctué d'effets d'annonce, de séquences navrantes et de soupçons de corruption.
26/02/2026, 09:41
Entre défis économiques, réformes du Pass culture et mutations des pratiques de lecture, les librairies indépendantes font face à des difficultés très concrètes. Si certaines ferment leurs portes, d’autres inventent de nouveaux modèles, tissent des alliances locales ou mobilisent leurs lecteurs. Des Cévennes à Lille, de Versailles à La Rochelle, le livre continue de faire vivre des lieux engagés et créatifs. Un paysage contrasté, où fragilité et vitalité coexistent.
25/02/2026, 18:05
Nicolas Rabeau rejoint les éditions Larousse, au poste de responsable éditorial au sein de leur département Beaux Livres. Il a officialisé sa nomination en remerciant Carine Girac-Marinier pour sa confiance ainsi que l’équipe qui l’accueille, évoquant déjà « plein de beaux projets en cours ».
25/02/2026, 18:02
La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.
25/02/2026, 15:35
Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
25/02/2026, 12:19
Le roman Corps à cœur de Jessie Auryann, classé dans la catégorie dark romance, déclenche depuis plusieurs jours une vive controverse. Accusé par des lecteurs et internautes de mettre en scène des passages érotiques impliquant des mineurs, l’ouvrage fait l’objet d’une pétition en ligne réclamant son retrait immédiat des plateformes de vente. Celle-ci a déjà dépassé les 40.000 signatures. Après avoir indiqué procéder à un examen « en urgence » du titre, Amazon nous confirme avoir décidé de le retirer de la vente.
24/02/2026, 16:58
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes déploie sa 28e édition autour du thème « Liberté. Force vive, déployée ». À cette occasion, la manifestation s'associe à Rue du monde pour publier une anthologie jeunesse Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En parallèle, elle propose également l’album J’ai droit à la poésie !, deux ouvrages qui s’inscrivent dans la dynamique éducative et thématique de cette édition consacrée à la liberté.
24/02/2026, 16:43
Poursuivi pour diffamation par un inspecteur qui s’est reconnu dans son récit d’inspection, William Lafleur, alias Monsieur Le Prof, comparaît ce 24 février à Toulouse. Si l’auteur conteste les accusations et évoque un sentiment d’abandon de la part de son éditeur, Flammarion affirme que la plainte ne vise pas le livre lui-même, mais des propos publiés sur les réseaux sociaux.
24/02/2026, 16:33
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.
24/02/2026, 16:21
Dans le Parc naturel du Perche, les 1500 habitants du village de Bretoncelles accueillent désormais une nouvelle médiathèque depuis une dizaine de jours. Projet phare de la ville, elle aura mobilisé durant 15 jours de nombreux bénévoles pour ranger les ouvrages du précédent fonds. Depuis son ouverture, elle attire l'attention des foules… pour un livre dont le maire a refusé l’achat.
24/02/2026, 16:11
À Nairobi, certaines pierres portent encore la mémoire des exclusions. Sous les colonnes du McMillan Memorial Library, archives et silences racontent une ville longtemps divisée. Un siècle après son inauguration, ce lieu né de la colonisation change de sens. Sa restauration n’efface pas le passé : elle interroge la transmission, l’accès au savoir et la place des bibliothèques dans une capitale en pleine redéfinition.
24/02/2026, 10:57
À Ottawa (Odàwàg), une nouvelle maison d’édition s’apprête à entrer en librairie. zOleVara (éditions du ré·elle), fondée le 7 avril 2025, lancera ses premières publications en mars 2026, en collaboration avec Harmonia Mundi. La structure, bilingue français-anglais, revendique une orientation généraliste structurée autour de trois axes : le vivant, le réel et les femmes.
24/02/2026, 10:18
Le ministère de l'Intérieur a interdit à la vente aux mineurs, par un arrêté pris ce 23 février, l'ouvrage Moi, la jeune Musulmane, écrit par le docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i et publié par les éditions Ibn Badis. Paru en février 2025, le titre présente des éléments « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse ».
24/02/2026, 10:11
Conservateur territorial des bibliothèques, Renan Benyamina est nommé directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi), d'après un décret pris par le président de la République ce 23 février. Il a participé pendant plusieurs mois au déploiement du Pass Culture, en tant que directeur du développement.
24/02/2026, 09:41
Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue fêtent donc en 2026 leurs quatre décennies d'existence. Un anniversaire quelque peu terni, pour l'instant, par des perspectives incertaines pour la très marquante collection d'albums jeunesse de la maison, suspendue depuis quelques mois. Un collectif d'auteurs et d'autrices, accompagnés de professionnels du livre et de l'édition, tente d'obtenir des garanties quant à la pérennité du catalogue historique.
23/02/2026, 15:32
En Russie, la disparition de Popcorn Books, maison devenue emblématique du young adult et des romances queer, marque un tournant. Sous pression judiciaire et politique, l’éditeur s’efface tandis qu’émerge Soda Press, nouvelle enseigne portée par la même équipe. Entre reconfiguration stratégique et durcissement du cadre légal, le paysage éditorial se redessine sur fond de contrôles, d’amendes et d’autocensure.
23/02/2026, 14:44
Le 16 janvier 2026, l’éditeur One World (groupe Random House) et l’association Little Free Library annoncent un partenariat national : douze boîtes à livres, chacune dessinée autour d’un titre de la nouvelle collection One World Essentials, s’installent dans douze communautés américaines liées au livre ou à son auteur.
23/02/2026, 10:32
Parmi les nombreux défis liés au climat, la transformation des villes pour les adapter aux bouleversements écologiques, mais aussi pour limiter leurs impacts sur l'environnement, en constitue un de taille. Si la Commission d'enrichissement de la langue française n'a pas réponse à tout, elle fournit en tout cas les outils pour formuler des propositions en français...
23/02/2026, 09:18
La Galice ne se contente plus d’encourager la lecture, elle sort l’artillerie lourde. Le 2 février 2026, la Xunta a présenté « Lemos+ », un programme massif qui aligne 115 mesures et plus de 60 millions d’euros jusqu’en 2029. Objectif affiché : pousser la pratique du livre – papier et numérique – vers de nouveaux sommets, en misant clairement sur la langue galicienne.
22/02/2026, 10:18
Un album jeunesse, une visio improvisée, puis une mise à l’écart brutale. Le 27 janvier 2026, la Cour d’appel du Mississippi réintègre Toby Price, assistant principal à Gary Road Elementary School (comté de Hinds), licencié après une lecture à voix haute jugée inappropriée par sa hiérarchie.
21/02/2026, 11:44
À Obihiro, au nord du Japon, la bibliothèque expose des livres rendus irréparables : pages arrachées, taches d’eau, reliures disjointes. Intitulée “Les livres pleurent”, l’initiative montre les dégâts sans détour pour rappeler que chaque ouvrage prêté relève d’un patrimoine commun. Une pédagogie du visible pour enrayer l’usure et réduire les pertes.
21/02/2026, 11:35
Top ArticlesMcFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Commenter cet article