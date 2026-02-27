L’Écume des Pages : la démission de la présidente ravive les tensions autour du rachat

La présidente de la célèbre librairie parisienne L’Écume des Pages, Félicité Herzog, a démissionné de ses fonctions. Elle évoque des désaccords avec Vivendi, propriétaire de l’établissement depuis fin 2023.
Le 27/02/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/02/2026 à 17:33
0
Commentaires
0
Partages
Dans une lettre adressée à Yannick Bolloré et au directeur financier du groupe, consultée par Le Monde, l’ancienne dirigeante évoque un affaiblissement du « respect », de « l’indépendance » et de la « capacité de délibération » au sein de la librairie. Elle y pointe surtout un « mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires », qu’elle considère comme un « motif d’alerte majeur ».
Lorsque Vivendi avait racheté le fonds de commerce pour un montant de 4,5 millions d’euros – une offre supérieure à celle des autres candidats –, une charte d’indépendance avait été signée. Objectif affiché : préserver l’identité éditoriale et le pluralisme d’un lieu réputé pour la diversité de son assortiment.
Félicité Herzog affirme avoir dû « neutraliser certaines interventions extérieures », qu’il s’agisse de sollicitations liées au lancement d’ouvrages politiquement sensibles ou de demandes de mise en avant privilégiée de titres issus du giron éditorial du groupe.
Le point de rupture aurait été atteint avec la participation imposée de la librairie à un festival organisé pour les 200 ans d’Hachette, événement encadré par des médias identifiés pour leur ligne politique affirmée.
Craignant une atteinte aux principes de neutralité et de pluralisme inscrits dans la charte, la présidente aurait refusé d’imposer cette participation aux libraires. Un échange qualifié d’« insultant » avec un dirigeant d’Hachette aurait précipité son départ. À ce stade, aucune annonce n’a été faite concernant la future gouvernance de L’Écume des Pages.
Cette démission s’inscrit dans un contexte déjà sensible, marqué par le rachat de la librairie - alors propriété de la famille Besançon - par le groupe de Vincent Bolloré en 2023. Lorsque Vivendi s’était porté acquéreur, la profession s’était interrogée sur la logique d’une telle opération : peu rentable au regard des standards économiques du secteur, mais hautement symbolique.
L’Écume des Pages, créée en 1960, est un marqueur culturel fort du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Son acquisition s’inscrivait, selon Vivendi, dans une politique de « développement de lieux culturels emblématiques », à l’image de précédentes prises de participation dans des théâtres ou salles de spectacle.
Après l’annonce par Vivendi de son intention de racheter la librairie, la maire de Paris Anne Hidalgo avait réagi publiquement, estimant que l’enseigne était « menacée ». Elle avait qualifié la librairie de « symbole historique et culturel de Saint-Germain-des-Prés qu’il convient de préserver ».
La Ville avait alors affirmé vouloir examiner « toutes les pistes possibles » afin de sauvegarder le fonctionnement de ce commerce « indispensable tant à la vie intellectuelle parisienne qu’au rayonnement de Paris ». Vivendi avait répondu par communiqué, affirmant son « intention d’assurer la pérennité de ce lieu de culture » et de « conserver son identité forte, son indépendance et son éclectisme ».
Depuis plusieurs années, l’expansion de Vincent Bolloré dans les médias et l’édition est fréquemment analysée à l’aune d’une véritable bataille culturelle. Au-delà d’une stratégie industrielle de concentration, son implantation progressive dans la télévision (Canal+, CNews), la radio (Europe 1), la presse (JDD, Paris Match, Prisma Media) et l’édition (Hachette Livre) s’accompagne d’inflexions éditoriales visibles et de nominations qui ont souvent suscité débats et crispations.
En septembre 2025 encore, les syndicats de journalistes de Prisma Media ont dénoncé publiquement ce qu’ils qualifient d’« interventionnisme débridé » et une pression croissante sur l’indépendance des rédactions, établissant un parallèle avec des situations déjà observées dans d’autres médias contrôlés par le groupe Bolloré. Des critiques relayées par Le Monde, qui évoque un schéma comparable à ceux constatés lors des reprises en main d’i-Télé devenue CNews en 2016, d’Europe 1 en 2021 et du Journal du dimanche en 2022.
En 2025, au sein de la galaxie Hachette, Eliane Calmann-Lévy, héritière de la maison fondée en 1836 et actionnaire minoritaire (16 %), a estimé que Fayard, Le Journal du dimanche et Europe 1 devraient être cédés directement au groupe Bolloré afin de permettre à Hachette Livre de retrouver « une réelle neutralité politique bienvenue et attendue ».
À LIRE - Hachette Livre : un proche de Bolloré s'occupera de la littérature
Elle a critiqué l’évolution idéologique du groupe depuis son rachat par Vivendi via Lagardère en novembre 2023, dénonçant une « coloration de droite nationaliste » et un « tropisme prorusse ». Le 13 mars prochain, de 18h à 19h30, Xenia Fedorova - l’ex-présidente de Russia Today France -, présentera Bannie, publié chez Fayard, au Palais Brongniart, dans le cadre du grand festival culturel organisé par Hachette Livre du 13 au 15 mars pour célébrer ses 200 ans.
Les élus du CSE central avaient dénoncé « la honte » ressentie par des salariés « d’être associés au groupe Bolloré », estimant qu’après la publication de Jordan Bardella, Fayard « franchi[ssait] une ligne rouge » en éditant une personnalité qualifiée par certains experts de « cheffe de la propagande française du Kremlin ».
Eliane Calmann-Lévy a aussi mis en garde contre « l’immixtion de la politique dans l’économie », qu’elle juge destructrice de valeur.
Crédits photo : L'Écume des Pages
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans les Pentes de la Croix-Rousse, les murs parlent souvent politique. Mais depuis la mort de Quentin Deranque, jeune militant identitaire de 23 ans décédé après une agression en marge d’un événement à Sciences Po Lyon, les inscriptions apparues dans le quartier ont ravivé des tensions anciennes. Parmi les cibles : la librairie autogérée La Plume Noire, lieu emblématique de la mouvance libertaire lyonnaise.
26/02/2026, 18:11
Issy-les-Moulineaux perd une librairie, avec la liquidation judiciaire de la Librairie Gutenberg, décidée par le tribunal des activités économiques de Nanterre par un jugement rendu le 17 février dernier. Laetitia Roulier et Johann Quintric avaient repris l'établissement en 2019, lui évitant ainsi une fermeture.
26/02/2026, 11:50
Entre défis économiques, réformes du Pass culture et mutations des pratiques de lecture, les librairies indépendantes font face à des difficultés très concrètes. Si certaines ferment leurs portes, d’autres inventent de nouveaux modèles, tissent des alliances locales ou mobilisent leurs lecteurs. Des Cévennes à Lille, de Versailles à La Rochelle, le livre continue de faire vivre des lieux engagés et créatifs. Un paysage contrasté, où fragilité et vitalité coexistent.
25/02/2026, 18:05
Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la mise en liquidation judiciaire, le 9 février dernier, de la Librairie Vauban, située avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord). La fin d'une enseigne indépendante installée dans la ville depuis 1965.
19/02/2026, 14:59
Institution d'Annecy, la librairie spécialisée jeunesse L'Île aux livres est en procédure de redressement judiciaire, sur décision du tribunal de commerce de la ville. Ouverte en 1998 par Chantal Rossetti, la boutique a été reprise par Laurène Pialles en 2024.
18/02/2026, 15:11
Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.
16/02/2026, 12:16
Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la fermeture immédiate d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans la ville du sud de la France. 9 commerçants du centre-ville contestaient l'ouverture de l'enseigne, réalisée d'après eux sans dépôt de dossier auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial.
13/02/2026, 10:51
Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.
12/02/2026, 16:16
C’est une page de près de deux siècles qui s’apprête à se tourner à Blois. Olivier Labbé, à la tête de la librairie éponyme située rue Porte-Chartraine, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement en juin prochain. Fondée en 1837, devenue librairie-imprimerie Vannier, elle est reprise par la famille Labbé en 1973. L'enseigne est l’une des plus anciennes de France encore en activité.
11/02/2026, 18:24
À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu rouvre le jeu du bouquinisme à hauteur d’idées : livres politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues de maisons indépendantes, mais aussi un peu de littérature et d’illustré. Né d’un parcours de libraire confronté aux loyers, aux refus d’aides et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un tempo plus lent, une sélection resserrée et une ambition simple : faire des quatre boîtes vertes un lieu de rencontres, de discussions… et de trouvailles.
11/02/2026, 17:03
C’est la fin d’une adresse bien identifiée des amateurs de culture japonaise à Strasbourg. La librairie Le Camphrier, installée place Kléber, a annoncé sa fermeture définitive après une liquidation judiciaire.
10/02/2026, 17:54
L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.
10/02/2026, 11:47
La fermeture de la librairie Bradley's Bookshop, installée depuis 1983 à Bordeaux, s'est faite en toute discrétion le mercredi 14 janvier dernier. Avec elle disparait pourtant une enseigne bien connue des lecteurs anglophones de la ville de Montesquieu.
09/02/2026, 16:14
Maeva Issico et Lucile Pommier se sont rencontrées autour d'une aspiration commune : créer une librairie qui serait un lieu de vie, « dans lequel les gens pourraient se retrouver ». Ce rêve sera bientôt réalisé avec l'inauguration de Matulu, une librairie-café placée au centre d'Épernon, dans l'Eure-et-Loir.
06/02/2026, 12:16
Inaugurée en mars 2023, l'enseigne Le Grimoire, située au 15, rue des Trois-Écritoires, a été placée en liquidation judiciaire, apprend ActuaLitté. Librairie dotée d'une offre en ouvrages fantasy, le lieu abritait aussi un salon de thé.
06/02/2026, 10:19
L'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur fait le bilan de la période 2023-2025, à travers plusieurs données et secteurs, des auteurices aux libraires, en passant par les maisons d'édition et les manifestations littéraires. Parmi les nouvelles réjouissantes, le département du Var a gagné 9 librairies, alors qu'il était le territoire le moins bien doté de la région.
05/02/2026, 12:34
De nombreux pays du monde s'interrogent : comment, alors que les loisirs se diversifient et que les algorithmes derrière les réseaux sociaux cultivent l'addiction, conserver le lien avec la lecture, en particulier des plus jeunes ? En Corée du Sud, une librairie a mis en place un système de « livres suspendus » en direction des adolescents, pour lever les barrières à l'accès. Une proposition depuis reprise par d'autres commerces...
04/02/2026, 08:20
Placée en redressement judiciaire au mois d'août 2025, la boutique L'Antique du Rôliste, installée à Toulon depuis 2023, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce. Une partie de l'activité de l'enseigne était consacrée à la vente de mangas et de produits dérivés.
26/01/2026, 12:00
Lieu bien connu des amateurs de littératures de l’Imaginaire à Grenoble, la librairie Omerveilles a lancé une collecte de soutien, afin de traverser une période financière délicate - et se donner les moyens de « continuer l’aventure ». Objectif affiché : 15.000 €, destinés à couvrir factures et loyers sur l’année 2026. À ce stade, 4300 € ont déjà été réunis.
23/01/2026, 19:21
Une vague d'agressions de librairies jamais vue depuis des années, un commerce indépendant perquisitionné dans des conditions floues et un ministère de la Culture toujours silencieux. À l'occasion d'une table ronde consacrée à l'avenir du secteur du livre, ce 21 janvier, le Syndicat de la Librairie française s'est alarmé de l'absence de soutien des pouvoirs publics à la profession.
22/01/2026, 15:04
La modification était prévisible : la revalorisation du SMIC, le 1er janvier dernier, entraine une nouvelle grille des salaires minimums de branche, pour la librairie. Les employés au niveau 1 de cette grille, faiblement rémunérés, verront leurs salaires augmenter légèrement.
22/01/2026, 11:20
Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...
21/01/2026, 12:33
Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L'enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».
16/01/2026, 13:28
Du mouvement à Paris Librairies. L’association annonce l’arrivée d’Alice Kneusé au poste de déléguée générale. À partir de février, elle prendra la suite d’Elsa Pierrot, avec qui une période de passation est engagée tout au long du mois de janvier. La prise de fonctions définitive est prévue le 11 février.
15/01/2026, 17:40
Être libraire n'implique pas seulement de se débrouiller avec les lettres : en tant que commerce, la maitrise des chiffres est tout aussi indispensable. Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur copublient un guide pratique d'analyse et de contrôle économique de l'activité d'une librairie, rédigé par le regretté Michel Ollendorff.
14/01/2026, 09:34
Chaque année, la publication de la liste des 50 livres les plus vendus dans les librairies indépendantes offre un précieux instantané des pratiques de lecture. Le classement 2025 a été dévoilé par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, réunies sous la bannière Les libraires.
13/01/2026, 18:33
L'année 2025 a été marquée par une recrudescence des agressions contre des librairies, dans toute la France. De Marseille à Paris, en passant par Nantes ou Périgueux, des enseignes ont été attaquées en raison de leur sélection d'ouvrages ou de leur engagement militant. Un certain nombre d'intimidations ont été signées par l'extrême droite, et le syndicat Sud Culture Solidaires propose un document pour accompagner les commerces victimes de ce type d'incidents.
13/01/2026, 15:52
La fondation à but non lucratif « Nous », The New Orleans Foundation for Francophone Cultures, a inauguré un nouveau centre culturel au 602 Toulouse Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Le lieu, ouvert après plusieurs mois de rénovation, regroupe une galerie d’exposition, une librairie francophone et un studio de production. Il est en collaboration avec The Historic New Orleans Collection et vise à structurer un pôle dédié aux cultures francophones de Louisiane.
12/01/2026, 11:01
Les résultats de l'édition française pour 2025 ne sont pas encore connus, mais risquent d'être modestes, et les meilleures ventes de l'année écoulée révèlent déjà une concentration — l'effet McFadden — qui interroge. Du côté des librairies, les plus petites enseignes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 €, sortent fragilisées, tandis que le reste de la profession garde tout juste la tête hors de l'eau.
12/01/2026, 10:06
En plein cœur de Sarlat-la-Canéda, « La Pelle aux Idées » est bien plus qu’un simple comptoir de livres. Cette association culturelle, qui a ouvert une librairie indépendante dans une ville dépourvue de ce type d’espace, s’affirme comme un pôle d’échanges, de débats et de rencontres littéraires — un lieu vivant au service des lecteurs, des auteurs et des professionnels du livre.
01/01/2026, 19:18
Vers 13 h 05, des appels ont alerté les services d’urgence d’un début d’incendie au 800 3rd Street SE, dans le quartier de Downtown East Village, à Calgary, où se dresse depuis 2018 cet édifice aussi imposant qu’emblématique. Rapidement, pompiers et policiers ont convergé vers la bibliothèque… en feu.
30/12/2025, 10:18
En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...
29/12/2025, 13:14
La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.
26/12/2025, 15:29
À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
23/12/2025, 18:08
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
Autres articles de la rubrique Métiers
Début avril, plusieurs auteurs des plus identifiés occuperont les tables des libraires. Didier Daeninckx revient au roman, huit ans plus tard, David Foenkinos proposera son nouveau roman, Patti Smith proposera du Pain des anges, tandis qu'un certain Jamy Gourmaud signera son premier roman d’aventures. Frédéric Beigbeder est formel : Ibiza a beaucoup changé.
27/02/2026, 18:18
Le monde des lettres québécoises perd l’un de ses artisans majeurs. L’éditeur, professeur et écrivain André Vanasse est décédé le 26 février 2026 à l’âge de 83 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. Figure centrale du paysage littéraire depuis les années 1960, il aura consacré sa vie à défendre, structurer et faire rayonner la littérature québécoise.
27/02/2026, 17:44
Depuis la fin du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis sont traversés par une vague de censures et de retraits d'ouvrages des bibliothèques publiques ou scolaires. Circonscrite à certains États républicains, elle pourrait désormais s'étendre à l'ensemble du pays, après le dépôt d'une proposition de loi visant la littérature « proposée aux enfants de moins de 18 ans affichant des contenus sexuellement explicites ».
27/02/2026, 13:50
Dans les allées des supermarchés américains, le petit livre souple, glissé autrefois entre magazines et confiseries, disparaît. Le mass-market paperback — format poche bon marché, standardisé autour de 4 x 7 pouces (10,2 × 17,8 cm)— recule au point de perdre son principal canal : ReaderLink, premier distributeur vers les grandes surfaces, aéroports et drugstores, cesse progressivement sa diffusion. Un basculement structurel serait en cours.
27/02/2026, 12:25
L'Élysée a officialisé, ce jeudi 26 février, la composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. À l'issue de ce remaniement et après la démission de Rachida Dati, Catherine Pégard prend ses quartiers rue de Valois. Longtemps présidente de l'établissement public du château de Versailles, elle était la conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025.
27/02/2026, 09:41
La Belle Ouvrage est une nouvelle maison d’edition indépendante fondée par Julie Alinquant, ancienne directrice de production des éditions Bragelonne et Ynnis, et César Bastos, responsable de l’agence de communication RED5. Leur volonté est de créer un pont entre les grands classiques de la littérature et des artistes contemporains en pleine ascension, dans des éditions d’exception, de véritables objets d’art et de décoration, dont les étuis s’exposent comme des tableaux. Projet porté par La Belle ouvrage
27/02/2026, 09:40
Ça a commencé comme ça L’écriture chez moi, ça remonte à l’enfance. Des poèmes d’abord, et puis, au début de ma vie d’adulte, deux romans. Mais cela faisait plusieurs années que ça m’avait quitté. J’en avais profité pour faire grandir mes deux petits garçons et continuer à enseigner la littérature à mes élèves. Ça me donnait déjà largement de quoi m’occuper, je vous assure... Projet porté par Isabelle Soulard.
27/02/2026, 09:35
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alain Soral à deux ans d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt, notamment pour association de malfaiteurs, dans le cadre du procès lié à la chaîne Telegram « Axe de la Résistance ».
26/02/2026, 18:33
Le mardi 10 mars 2026, à l’initiative du Centre national du livre (CNL), la France sera invitée à interrompre le cours de sa journée pour lire pendant quinze minutes. Organisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, le Quart d’heure de lecture national célèbre cette année sa cinquième édition.
26/02/2026, 17:22
Le ministère italien de la Culture a signé, le 23 février 2026, le décret actualisant la « compensation pour copie privée », la rémunération pour copie privée prévue par la loi italienne sur le droit d’auteur (L. 22 avril 1941, n° 633, art. 71-septies). Le texte, destiné à être publié à la Gazzetta Ufficiale, revoit les montants applicables aux supports et appareils numériques — clés USB, disques durs, smartphones, montres connectées, ordinateurs — et inclut explicitement le stockage en cloud dans le périmètre du prélèvement.
26/02/2026, 16:15
La polémique autour du roman À Cœur et à Corps, de Jessie Auriann, initialement publié via la plateforme Amazon, a pris une dimension nationale : la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, affirme que « la justice est saisie », dans un message appelant à agir « face à l’inceste » et à « combattre le silence pour l’enfance ». La veille, l’association Face à l’inceste faisait savoir qu’elle avait déposé plainte contre « l’autrice et les revendeurs ».
26/02/2026, 14:02
Fnac-Darty boucle l’exercice 2025 sur une légère croissance de son activité, une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la confirmation de ses ambitions à horizon 2030, malgré un contexte de consommation jugé difficile, en particulier en France. Le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel de 10,33 milliards €, en progression de 0,7 % à données comparables par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée en grande partie par les services et par la croissance des ventes en ligne. Le livre est en léger recul, dans un marché « sans nouveautés particulières », sans autres précisions.
26/02/2026, 11:45
Les éditions Flammarion nous annoncent, avec « une immense tristesse », le décès de Bernard Barrault, survenu le 24 février dans la matinée. Figure tutélaire de l’édition française, il aura consacré plus de soixante ans « aux écrivains, aux livres, aux libraires, aux lecteurs », à un métier d’éditeur « qu’il aimait profondément et incarnait parfaitement », souligne la maison.
26/02/2026, 11:42
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a saisi le tribunal supérieur de San Francisco d’une demande d’injonction préliminaire visant Amazon. L’État cherche un ordre judiciaire interdisant, pendant la procédure, des pratiques décrites comme un mécanisme de fixation des prix dans le commerce en ligne. La plainte engagée en 2022 invoque le droit antitrust californien et réclame aussi la restitution de profits présentés comme illicites.
26/02/2026, 10:48
« Le combat de ma vie, c'est Paris ! », a assuré Rachida Dati sur le réseau social X, en écho à sa démission du gouvernement Lecornu II et à quelques semaines des élections municipales, pour lesquelles elle s'est portée candidate dans la capitale. Elle laisse derrière elle un bilan peu reluisant, ponctué d'effets d'annonce, de séquences navrantes et de soupçons de corruption.
26/02/2026, 09:41
Nicolas Rabeau rejoint les éditions Larousse, au poste de responsable éditorial au sein de leur département Beaux Livres. Il a officialisé sa nomination en remerciant Carine Girac-Marinier pour sa confiance ainsi que l’équipe qui l’accueille, évoquant déjà « plein de beaux projets en cours ».
25/02/2026, 18:02
La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.
25/02/2026, 15:35
Ni tout à fait poésie ni véritablement récit, Ma propriété privée de Mary Ruefle explore la tristesse à travers une prose singulière, intime et lumineuse. Figure majeure des lettres américaines, l’autrice y brouille les genres pour sonder l’étrangeté du quotidien. Le livre paraîtra le 12 mars au Castor Astral, dans une traduction de Céline Leroy.
25/02/2026, 15:12
Nicolas Grimaldi, philosophe et grand lecteur de Descartes, est décédé le 13 février 2026 à Lyon, à l’âge de 92 ans. Né la veille de Noël 1933 à Paris, d’origine corse, il aura traversé la seconde moitié du XXe siècle intellectuel en tenant une ligne très reconnaissable, à la fois exigeante et ouverte, au carrefour de la métaphysique, de l’éthique et de l’esthétique.
25/02/2026, 13:37
Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
25/02/2026, 12:19
Le roman Corps à cœur de Jessie Auryann, classé dans la catégorie dark romance, déclenche depuis plusieurs jours une vive controverse. Accusé par des lecteurs et internautes de mettre en scène des passages érotiques impliquant des mineurs, l’ouvrage fait l’objet d’une pétition en ligne réclamant son retrait immédiat des plateformes de vente. Celle-ci a déjà dépassé les 40.000 signatures. Après avoir indiqué procéder à un examen « en urgence » du titre, Amazon nous confirme avoir décidé de le retirer de la vente.
24/02/2026, 16:58
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes déploie sa 28e édition autour du thème « Liberté. Force vive, déployée ». À cette occasion, la manifestation s'associe à Rue du monde pour publier une anthologie jeunesse Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En parallèle, elle propose également l’album J’ai droit à la poésie !, deux ouvrages qui s’inscrivent dans la dynamique éducative et thématique de cette édition consacrée à la liberté.
24/02/2026, 16:43
Poursuivi pour diffamation par un inspecteur qui s’est reconnu dans son récit d’inspection, William Lafleur, alias Monsieur Le Prof, comparaît ce 24 février à Toulouse. Si l’auteur conteste les accusations et évoque un sentiment d’abandon de la part de son éditeur, Flammarion affirme que la plainte ne vise pas le livre lui-même, mais des propos publiés sur les réseaux sociaux.
24/02/2026, 16:33
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.
24/02/2026, 16:21
Dans le Parc naturel du Perche, les 1500 habitants du village de Bretoncelles accueillent désormais une nouvelle médiathèque depuis une dizaine de jours. Projet phare de la ville, elle aura mobilisé durant 15 jours de nombreux bénévoles pour ranger les ouvrages du précédent fonds. Depuis son ouverture, elle attire l'attention des foules… pour un livre dont le maire a refusé l’achat.
24/02/2026, 16:11
Écrire des polars ne s’est pas fait comme une évidence. J’ai découvert ce genre presque par hasard lorsque, pour tenter d’amadouer une plume balbutiante, je me suis essayée à l’art de la nouvelle noire. C’est un exercice exigeant, avec un nombre de mots défini et un thème imposé.
24/02/2026, 13:08
On associe volontiers la Suisse à la neutralité et à l’humanitaire. En entrant dans les centres fédéraux d’asile, j’ai découvert des lieux d’accès restreint, au fonctionnement opaque, où les discours de l’administration sont maîtrisés et les regards étroitement encadrés. C’est en croisant les voix des résident·es, des employé·es et les textes officiels que s’est construite mon enquête.
24/02/2026, 13:06
À Nairobi, certaines pierres portent encore la mémoire des exclusions. Sous les colonnes du McMillan Memorial Library, archives et silences racontent une ville longtemps divisée. Un siècle après son inauguration, ce lieu né de la colonisation change de sens. Sa restauration n’efface pas le passé : elle interroge la transmission, l’accès au savoir et la place des bibliothèques dans une capitale en pleine redéfinition.
24/02/2026, 10:57
L’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, lancée à l’initiative de Marjane Satrapi, membre de sa section cinéma et audiovisuel. La structure a pour mission de soutenir chaque année deux étudiants étrangers venant étudier le cinéma à Paris, grâce à des bourses mensuelles, une aide aux frais de voyage et d’installation et un accompagnement pendant leur année universitaire, dans le respect d’une règle de parité.
24/02/2026, 10:29
À Ottawa (Odàwàg), une nouvelle maison d’édition s’apprête à entrer en librairie. zOleVara (éditions du ré·elle), fondée le 7 avril 2025, lancera ses premières publications en mars 2026, en collaboration avec Harmonia Mundi. La structure, bilingue français-anglais, revendique une orientation généraliste structurée autour de trois axes : le vivant, le réel et les femmes.
24/02/2026, 10:18
Le ministère de l'Intérieur a interdit à la vente aux mineurs, par un arrêté pris ce 23 février, l'ouvrage Moi, la jeune Musulmane, écrit par le docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i et publié par les éditions Ibn Badis. Paru en février 2025, le titre présente des éléments « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse ».
24/02/2026, 10:11
Conservateur territorial des bibliothèques, Renan Benyamina est nommé directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi), d'après un décret pris par le président de la République ce 23 février. Il a participé pendant plusieurs mois au déploiement du Pass Culture, en tant que directeur du développement.
24/02/2026, 09:41
Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, un nouveau Bardella qui passe comme une lettre à la poste : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, fondé sur les données Edistat, donne à lire les fractures et les lignes de force du débat public.
23/02/2026, 18:22
La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».
23/02/2026, 17:51
Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.
23/02/2026, 15:48
Top ArticlesLa Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné" Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Commenter cet article