L’Écume des Pages : la démission de la présidente ravive les tensions autour du rachat

Dans une lettre adressée à Yannick Bolloré et au directeur financier du groupe, consultée par Le Monde, l’ancienne dirigeante évoque un affaiblissement du « respect », de « l’indépendance » et de la « capacité de délibération » au sein de la librairie. Elle y pointe surtout un « mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires », qu’elle considère comme un « motif d’alerte majeur ».

Une indépendance sous tension

Lorsque Vivendi avait racheté le fonds de commerce pour un montant de 4,5 millions d’euros – une offre supérieure à celle des autres candidats –, une charte d’indépendance avait été signée. Objectif affiché : préserver l’identité éditoriale et le pluralisme d’un lieu réputé pour la diversité de son assortiment.

Félicité Herzog affirme avoir dû « neutraliser certaines interventions extérieures », qu’il s’agisse de sollicitations liées au lancement d’ouvrages politiquement sensibles ou de demandes de mise en avant privilégiée de titres issus du giron éditorial du groupe.

Le point de rupture aurait été atteint avec la participation imposée de la librairie à un festival organisé pour les 200 ans d’Hachette, événement encadré par des médias identifiés pour leur ligne politique affirmée.

Craignant une atteinte aux principes de neutralité et de pluralisme inscrits dans la charte, la présidente aurait refusé d’imposer cette participation aux libraires. Un échange qualifié d’« insultant » avec un dirigeant d’Hachette aurait précipité son départ. À ce stade, aucune annonce n’a été faite concernant la future gouvernance de L’Écume des Pages.

Une crainte ancienne

Cette démission s’inscrit dans un contexte déjà sensible, marqué par le rachat de la librairie - alors propriété de la famille Besançon - par le groupe de Vincent Bolloré en 2023. Lorsque Vivendi s’était porté acquéreur, la profession s’était interrogée sur la logique d’une telle opération : peu rentable au regard des standards économiques du secteur, mais hautement symbolique.

L’Écume des Pages, créée en 1960, est un marqueur culturel fort du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Son acquisition s’inscrivait, selon Vivendi, dans une politique de « développement de lieux culturels emblématiques », à l’image de précédentes prises de participation dans des théâtres ou salles de spectacle.

Après l’annonce par Vivendi de son intention de racheter la librairie, la maire de Paris Anne Hidalgo avait réagi publiquement, estimant que l’enseigne était « menacée ». Elle avait qualifié la librairie de « symbole historique et culturel de Saint-Germain-des-Prés qu’il convient de préserver ».

La Ville avait alors affirmé vouloir examiner « toutes les pistes possibles » afin de sauvegarder le fonctionnement de ce commerce « indispensable tant à la vie intellectuelle parisienne qu’au rayonnement de Paris ». Vivendi avait répondu par communiqué, affirmant son « intention d’assurer la pérennité de ce lieu de culture » et de « conserver son identité forte, son indépendance et son éclectisme ».

Xenia Fedorova aux 200 ans de Hachette

Depuis plusieurs années, l’expansion de Vincent Bolloré dans les médias et l’édition est fréquemment analysée à l’aune d’une véritable bataille culturelle. Au-delà d’une stratégie industrielle de concentration, son implantation progressive dans la télévision (Canal+, CNews), la radio (Europe 1), la presse (JDD, Paris Match, Prisma Media) et l’édition (Hachette Livre) s’accompagne d’inflexions éditoriales visibles et de nominations qui ont souvent suscité débats et crispations.

En septembre 2025 encore, les syndicats de journalistes de Prisma Media ont dénoncé publiquement ce qu’ils qualifient d’« interventionnisme débridé » et une pression croissante sur l’indépendance des rédactions, établissant un parallèle avec des situations déjà observées dans d’autres médias contrôlés par le groupe Bolloré. Des critiques relayées par Le Monde, qui évoque un schéma comparable à ceux constatés lors des reprises en main d’i-Télé devenue CNews en 2016, d’Europe 1 en 2021 et du Journal du dimanche en 2022.

En 2025, au sein de la galaxie Hachette, Eliane Calmann-Lévy, héritière de la maison fondée en 1836 et actionnaire minoritaire (16 %), a estimé que Fayard, Le Journal du dimanche et Europe 1 devraient être cédés directement au groupe Bolloré afin de permettre à Hachette Livre de retrouver « une réelle neutralité politique bienvenue et attendue ».

À LIRE - Hachette Livre : un proche de Bolloré s'occupera de la littérature

Elle a critiqué l’évolution idéologique du groupe depuis son rachat par Vivendi via Lagardère en novembre 2023, dénonçant une « coloration de droite nationaliste » et un « tropisme prorusse ». Le 13 mars prochain, de 18h à 19h30, Xenia Fedorova - l’ex-présidente de Russia Today France -, présentera Bannie, publié chez Fayard, au Palais Brongniart, dans le cadre du grand festival culturel organisé par Hachette Livre du 13 au 15 mars pour célébrer ses 200 ans.

Les élus du CSE central avaient dénoncé « la honte » ressentie par des salariés « d’être associés au groupe Bolloré », estimant qu’après la publication de Jordan Bardella, Fayard « franchi[ssait] une ligne rouge » en éditant une personnalité qualifiée par certains experts de « cheffe de la propagande française du Kremlin ».

Eliane Calmann-Lévy a aussi mis en garde contre « l’immixtion de la politique dans l’économie », qu’elle juge destructrice de valeur.

