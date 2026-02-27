“Pourquoi je suis partie ? Une maison d’édition ne se construit pas avec des tableurs

Il existe une minute très précise, elle arrive toujours sans prévenir, évidemment, où le vacarme se retire comme un amant vexé. Tout s’apaise d’un coup. Même le cerveau, d’habitude surexcité comme un groupe WhatsApp un soir de deadline, décide de s’asseoir quelque part entre le cœur et le ventre pour regarder la pièce en silence.

Je suis exactement là.

Ni en train de sabrer le champagne ni en train de ramasser mes morceaux à la petite cuillère. Juste debout, dans ce calme un peu suspect qui survient quand on arrête enfin de marchander avec ce qui vous grignote l’intérieur.

La colère ? Oh, elle a fait son petit numéro, rassurez-vous. Elle a traversé mon salon mental en talons aiguilles, très digne, très dramatique. Mais elle a fini par attraper son manteau et disparaître sans même laisser un post-it. Et franchement… je ne la rappelle pas. Elle prenait trop de place sur le plan de travail et laissait derrière elle une odeur persistante de réunions interminables, de chiffres, de protocoles et de cafés oubliés.

À la place, quelque chose de bien plus intéressant s’est installé. La sensation du souffle retrouvé hors de l’eau. Je respire. La grande respiration. La profonde. Celle qui descend jusqu’au ventre et qui murmure au corps : relax, c’est terminé !

Depuis que j’ai laissé le groupe derrière moi, mon esprit a recommencé à faire ce qu’il adore quand on lui lâche la bride : il vagabonde sans permission, il fabrique des plans improbables à des heures parfaitement indécentes, il me réveille en pleine nuit avec des idées qui n’ont visiblement jamais entendu parler du concept de sommeil réparateur. Et vous savez quoi ? Cette indiscipline me va très bien.

J’ai longtemps su être raisonnable. Vraiment. Je peux hocher la tête avec un sérieux quasi académique devant des présentations qui ont le charme thermique d’un radiateur tiède. Je peux participer à des discussions où tout le monde parle longtemps pour dire, au fond, à peu près la même chose avec des synonymes. Je peux même, et c’est là que la situation devient presque comique, produire moi-même des documents impeccables qui donnent l’illusion rassurante que tout est sous contrôle.

Mais il y a une vérité qui finit toujours par revenir par la fenêtre, même quand on la ferme : je ne suis pas faite pour vivre dans un monde où les idées doivent pointer avant d’exister. Un monde éditorial qui vous attribue un numéro avant même de vous regarder vraiment.

Ce système-là ne me va plus. Et je sais très bien que je ne suis pas la seule à avoir commencé à manquer d’air dans des journées pourtant bien remplies. La déshumanisation ne fait pas de scène. Elle vous lisse jusqu’à ce que vous deveniez presque décorative dans votre propre histoire.

Sauf qu’il y a un minuscule problème dans leur mécanique bien huilée : le cœur bat toujours sans demander l’autorisation. On est encore debout. Et, franchement, ça complique sérieusement leurs prévisions.

Oui, je suis partie. Pas en claquant la porte, car trop de bruit pour ce que c’était. Non. Je me suis simplement glissée dehors comme on retire sous la table une chaussure devenue inutile, avec ce petit air de rien… alors qu’en réalité, tout le corps disait merci.

Le soupir qui a suivi ? Un pur moment de liberté.

Et, chose étonnante, je ne leur en veux même pas, je les laisse à leur sport favori : vérifier que tout rentre bien dans leurs cases et leurs caisses. Chacun sa passion et à fond la forme…

Ce qui m’a étonnée, au fond, ce n’est pas le calme revenu. Ni même cette légèreté dans les épaules, presque familière. C’est la vitesse à laquelle tout, en moi, a recommencé à bouger. J’étais libre.

Ma pensée file, bifurque, surgit au moment précis où je cherche mes clés. Et dans ce désordre très clair, une évidence tranquille s’est posée. Avec, dans un coin du sourire, l’impression que c’était quand même une sacrée aventure hors norme.

Parce qu’une maison d’édition — la vraie, pas la version PowerPoint, celle que j’ai fantasmée — ne se construit pas avec des tableurs bien dressés et trois cafés serrés. Elle se bâtit avec des fidélités têtues, des messages envoyés trop tard, des manuscrits ouverts comme des bouteilles à la mer, le cœur qui accélère légèrement en se demandant : et si, là-dedans, il y avait une vie entière en train d’attendre ? Et l’espoir qu’un jour, nous aussi, on fera un raz de marée en librairie, que nos succès, ils existent, mais ne seront jamais assez bien pour tout le monde.

Quand j’ai commencé à bouger, certains ont naturellement bougé avec moi, mais pas en rangs disciplinés, et c’est très bien ainsi. Nous n’avons jamais fonctionné comme une armée bien ordonnée.

Ce que nous avons construit ensemble ne tient pas à des contrats ni à des plannings. Cela tient à quelque chose de beaucoup plus vivant. Nous avons travaillé, douté, veillé tard autour des mêmes textes. À force, cela crée des liens qui ressemblent à une famille, la vraie, celle qu’on choisit. Je n’ai pas emporté mes auteurs avec moi. Nous avons simplement continué à avancer dans le même sens, avec ce soin qu’on a pour ce qui compte vraiment.

Je ne pars contre personne. Je marche vers ce qui respire encore. Et le terrain est vaste. Car quand certaines mécaniques s’usent et que quelques modèles deviennent trop étroits, il reste toujours des endroits indociles. Des lieux où les histoires refusent de rentrer bien sagement dans les cases. Des gens qui continuent de fabriquer du vivant avec de l’encre et de l’obstination.

Et puis, presque sans prévenir, la mer a commencé à me faire signe. J’ai compris assez vite. Il était temps de poser mes valises ailleurs.

J’y vais, avec mes deux filles, qui regardent ce virage avec leur mélange très sûr d’enthousiasme et de bon sens. Pour elles, changer de vie ressemble à la fois à une aventure et à une question d’organisation parfaitement normale. Elles ont souvent raison plus vite que nous.

Ce que je sais, en revanche, c’est ceci : mon métier, je le garde. Je vais continuer à l’exercer, pleinement, simplement dans une vie qui me ressemble davantage. Une nouvelle aventure nous attend, et elle a déjà commencé.

Rien n’est fini. Tant qu’on imagine, tant qu’on ose, tant qu’on raconte malgré les regards raisonnables, quelque chose continue de tenir debout. Et si je devais vous laisser avec une dernière pensée, ce serait celle-ci.

Les héroïnes n’ont jamais été des créatures lointaines en couverture glacée. Elles payent des factures, elles doutent, elles échouent, mais elles essaient, et puis elles recommencent. Bref, elles vivent. Elles ont toujours été nous.

Onlyfans ou le Bois de Boulogne, pas question de me laisser réduire à une alternative : j'ai trouvé une autre voie. Alors si l’envie vous prend de marcher un bout de chemin avec moi… vous saurez très bien où me retrouver.

Retrouver l'épisode 8 : “L’édition n’est pas épuisée. Elle est saturée”

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Victoire

Contact :