Une jeune femme face à un patron despote : la saga italienne du printemps

Après le succès de La Porteuse de lettres, couronné par le prix Bancarella, Francesca Giannone revient avec un roman d’amour bouleversant, porté par un puissant portrait de femme.
Le 02/03/2026 à 06:00 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions
02/03/2026 à 06:00
Dans le sud de l’Italie, à la fin des années 1950, Agnese et son frère Lorenzo nourrissent un même désir : poursuivre l’œuvre de leur grand-père à la tête de la savonnerie familiale, la « Casa Rizzo ». Mais leurs espoirs s’effondrent lorsque leur père, aspirant à une autre existence, leur annonce la vente de l’entreprise.
Lorenzo choisit de partir. Agnese, profondément attachée à son métier, décide au contraire de rester et d’entrer au service du nouveau propriétaire. Déterminée à préserver l’héritage familial tout en imaginant de nouvelles fragrances, elle se heurte rapidement à l’autorité d’un patron autoritaire et inflexible.
La rencontre avec Giorgio, marin originaire de Savone, va bouleverser son existence. Grâce à cet amour naissant, Agnese prend conscience de sa propre valeur et trouve la force de se révolter.
Au cœur du roman se dessine une question essentielle : faut-il s’acharner à préserver le passé, ou savoir s’ouvrir aux promesses de l’avenir ?
Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :
Originaire du Salento, Francesca Giannone est diplômée en sciences de la communication et a étudié au Centre expérimental de cinématographie. Son premier roman, La Porteuse de lettres, a rencontré un immense succès. Traduit dans 39 pays, il a été le roman le plus vendu en 2023 et a reçu le prix Bancarella la même année, distinction attribuée par des libraires.
À nous, demain est son deuxième roman publié chez Albin Michel.
Par Hocine Bouhadjera
Paru le 08/04/2026
384 pages
Albin Michel
22,90 €
Le roman Un de trop, signé Charlotte Mercy, paraîtra en librairie le 9 avril 2026. Dans la plupart des enquêtes criminelles, tout commence par une disparition : mort suspecte, enlèvement, personne portée disparue… Mais que se passerait-il si l’histoire commençait par un personnage en trop ?
01/03/2026, 08:30
En 1942, au cœur des Appalaches, June Hudson dirige l’un des plus prestigieux hôtels-spa d’Amérique du Nord. L’Avallon, propriété de la puissante famille Gilfoyle, semble jusqu’alors protégé du fracas de la Seconde Guerre mondiale qui déchire l’Europe.
01/03/2026, 08:00
Dans un village du duché de Savoie, la veuve Catherine est celle vers qui l’on se tourne pour soulager les douleurs et apaiser les corps. Mais lorsque l’épidémie qui ravage les hameaux lui échappe, la guérisseuse est frappée par un destin tragique dont les répercussions traverseront les siècles.
01/03/2026, 07:00
À Istanbul, dans le quartier populaire de Yedikule, plusieurs trajectoires se croisent entre 1980 et 1999. Quatre jeunes grandissent dans une Turquie secouée par le coup d’État militaire, la répression politique et de profondes fractures sociales. Leurs vies, façonnées par les rêves de liberté, les élans révolutionnaires et les désillusions de l’exil, se déploient au rythme des bouleversements du pays.
28/02/2026, 08:00
Partant du prétexte d’un contrôle financier dont elle fait l’objet, Elfriede Jelinek construit un texte qui tient à la fois de la réponse à un interrogatoire, du réquisitoire, du plaidoyer et d’un portrait sans concession de la société capitaliste.
28/02/2026, 06:00
« Alors que nous entrons dans le second quart du XXIe siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l’abandon du rôle de garant de l’ordre mondial par les États-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d’un cycle historique et au début d’un autre ? »
27/02/2026, 08:00
Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l’université. Il s’efforce aussi d’entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu’une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu’il est condamné à l’obsolescence.
27/02/2026, 07:00
Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder.
26/02/2026, 08:00
Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.
26/02/2026, 07:00
Publié dans la collection « Mythos », Par-delà le consentement marque l’entrée en fiction d’Evariste Pimplis. Né à Athènes en 1999, diplômé de Sciences Po Paris, l’auteur partage son activité entre politiques culturelles et écriture. Ce premier roman, déjà paru en Grèce, paraît en France le 12 mars 2026.
25/02/2026, 10:49
Construit comme un huis clos à ciel ouvert, Chez la Turque installe un suspense diffus : menace sourde, tension progressive, mystère autour du manoir et de ses intentions véritables. L’atmosphère rurale, traversée d’un burlesque discret et de répliques décalées, glisse peu à peu vers une gravité plus intime. L’ensemble compose un « thriller champêtre » inclassable, où le réel vacille sans rompre, à la lisière du conte et de la satire douce.
25/02/2026, 10:48
Mannequin, photographe de mode, amie et amante de surréalistes comme Man Ray, Pablo Picasso et Paul Eluard, reporter de guerre… Femme aux mille visages, Lee Miller a trop souvent été réduite à son image de muse, ou à la fameuse photo d’elle dans la baignoire de Hitler en 1945.
25/02/2026, 08:00
Jonathan Hope déjoue les codes du récit naturaliste et livre sa version intime et poétique d’un lac du nord-ouest du Québec qui l’a vu grandir et qu’il a vu se métamorphoser au fil des ans. Un lac gagné par l’urbanisation, berceau d’une industrie lourde qui, après des décennies d’exploitation, l’a complètement abîmé.
25/02/2026, 07:00
Au cœur d’une ZAD, derrière une barricade en feu, un homme fond en larmes dans les bras consolateurs de la narratrice. Aussitôt s’amorce pour elle un lent glissement vers l’emprise et le déni. Comment imaginer qu’on est une proie ? D’un homme si sensible qui se dit féministe ? Il faudra un électrochoc – et le pouvoir de la sororité et de l’écriture – pour parvenir à ouvrir la porte vers la déprise.
24/02/2026, 07:00
Vie et mort de Kevin Charon, de Frasse Mikardsson, paraît le 6 mars aux éditions de l’Aube. Dans ce roman noir, le médecin légiste et expert judiciaire franco-suédois imagine le récit posthume d’un praticien retrouvé pendu sur son lieu de travail, quelques jours après la mort inexpliquée de deux collègues, ouvrant une enquête où se mêlent drame intime et mystère professionnel.
23/02/2026, 08:19
Les Mystères d’Eversand, tome 1 : La suivante, de Victor Dixen, paraîtra le 2 avril aux éditions Robert Laffont. Ce premier volet entraîne le lecteur dans une station balnéaire américaine figée dans un printemps trompeur, où une étudiante sans ressources découvre qu’un emploi providentiel pourrait bien la conduire au cœur d’une malédiction familiale.
23/02/2026, 07:09
Dans l’Allemagne du XIIe siècle, une jeune cathare voit son destin brisé par les persécutions religieuses. Entre foi, vengeance et traque implacable, Les Éclats du Graal tisse une fresque historique intense.
21/02/2026, 08:00
Le Grand hôtel des émotions, écrit et illustré par Lidia Brankovic, paraîtra le 26 mars 2026 aux éditions Obriart. Destiné aux enfants à partir de 4 ans, cet album jeunesse imagine un lieu où toutes les émotions trouvent refuge, afin d’aider les jeunes lecteurs à mieux les reconnaître et les apprivoiser. Une traduction de Catherine Tron-Mulder.
20/02/2026, 10:41
L’oiseau bleu, roman noir de Sylvie Callet, paraîtra le 27 mars 2026 aux Éditions du Caïman. Dans ce troisième roman, l’autrice suit le destin de jeunes survivants de la guerre en République démocratique du Congo, et surtout celui de deux figures liées par un attachement indéfectible, Makiadi et Divine, entre violences, exil et tentative de reconstruction.
19/02/2026, 08:52
Room 424, le nouveau roman de Morgane Bicail, paraît le 12 mars aux éditions Michel Lafon. L’autrice, première romancière française révélée sur Wattpad avec des histoires lues plusieurs millions de fois, entraîne cette fois ses lecteurs dans les coulisses d’une école de mode parisienne où ambitions, secrets et sentiments s’entremêlent.
19/02/2026, 07:15
À nous, demain, de Francesca Giannone, traduit de l’italien par Béatrice Robert-Boissier, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Albin Michel. Après le succès de La Porteuse de lettres, lauréat du prix Bancarella, l’autrice italienne signe un roman d’amour poignant qui brosse le portrait vibrant d’une femme déterminée à défendre son héritage et sa liberté dans le sud de l’Italie des années 1950.
18/02/2026, 08:07
Jour après jour, de Coralie Janne, paraîtra le 19 mars 2026 chez XO Éditions : un roman choral où trois inconnus, frappés par un même drame survenu le 13 janvier 2024, formulent simultanément le vœu impossible de revenir en arrière pour changer le cours de leur destin.
18/02/2026, 07:18
Les Cœurs sont faits pour être brisés, nouveau roman de Tatiana de Rosnay, paraîtra le 11 mars aux éditions Albin Michel : l’autrice y imagine le face-à-face, vingt-cinq ans plus tard, avec un premier amour, à travers l’héritage inattendu d’un manuscrit qui ravive rivalités, secrets et passions anciennes.
17/02/2026, 09:45
Le 12 mars, les éditions 10/18 publient le premier tome de L’affaire Eugène Weidmann de Cyril Gay, un fait divers historique raconté en quatre épisodes comme un feuilleton haletant, qui revient sur la trajectoire du dernier guillotiné public en France et sur une série de crimes ayant fasciné puis bouleversé l’opinion.
17/02/2026, 08:32
Place de la victoire, 1936, d’Alexandre Courban, paraît le 5 mars aux éditions Agullo Éditions et entraîne le lecteur dans un Paris en ébullition, au cœur des grèves ouvrières et d’une enquête trouble sur la mort d’un gardien d’usine, sur fond de tensions sociales et de quête de vérité.
16/02/2026, 07:38
Scopophilia, le nouveau roman d’Alexandra Matine, paraît le 12 mars aux éditions Les Avrils et explore l’ascension fulgurante d’une jeune femme happée par la machine des réseaux sociaux, jusqu’à ses zones les plus sombres. À travers le destin de Georgia Samsa, l’autrice dissèque les mécanismes de la célébrité numérique et les violences qu’elle charrie, dans un texte où l’influence devient terrain d’horreur contemporaine.
14/02/2026, 08:29
Evelyn St. James nʼest pas le genre de femme quʼon oublie. Beckett Porter en sait quelque chose. Un seul week-end torride dans le Maine a suffi à ruiner sa tranquillité dʼesprit : Evie lʼa complètement ensorcelé.
13/02/2026, 08:00
Près de Philadelphie, Joseph Earl Thomas grandit dans un monde fissuré de toutes parts : une maison où les cafards tombent du plafond dans les bols de céréales, une mère défoncée au crack, des coups reçus chez lui, du harcèlement à l’école, la faim qui le tenaille et une solitude extrême.
13/02/2026, 07:00
Épouses ou amantes des hommes qui, autour de Freud, composèrent le premier cercle des pionniers de la psychanalyse, les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, et pour s’y imposer progressivement, par la suite, comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient.
12/02/2026, 08:00
Des garçons comme il faut, de Serena Gentilhomme, paraît aux éditions La Manufacture de Livres le 12 mars. Dans ce récit consacré au « massacre du Circeo », l’autrice revient sur un crime qui, au-delà de l’horreur des faits, a marqué un tournant dans l’histoire italienne et mis en lumière la violence sociale et misogyne d’une certaine élite.
12/02/2026, 07:15
Lyon, capitale du crime. 1890-1935 – Enquêtes, aveux et condamnations est un ouvrage d’Amos Frappa, publié le 19 mars aux éditions La Manufacture de livres, sous la direction de Nicolas Delestre, qui retrace comment la ville de Lyon s’est imposée comme un laboratoire majeur de l’histoire criminelle et de la naissance de la police scientifique, en explorant les affaires, les méthodes et les figures qui ont façonné cette révolution judiciaire.
11/02/2026, 08:15
Avec Honneur aux heureux, France Cavalié signe un roman familial ambitieux et sensible, à paraître le 5 mars aux éditions Les Escaldes, où l’histoire collective se mêle à l’intime pour interroger la mémoire, les silences et les fictions nécessaires face à l’inadmissible. À travers une enquête personnelle aux racines troubles, le livre explore les zones d’ombre d’un clan soudé par l’orgueil et les non-dits, dans une France marquée par la Seconde Guerre mondiale.
11/02/2026, 07:00
Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.
Par Marie Coat
01/03/2026, 09:00
La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables.
28/02/2026, 10:00
« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas.
27/02/2026, 16:43
Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.
27/02/2026, 16:02
En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon.
27/02/2026, 14:35
« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »
26/02/2026, 17:00
Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »
26/02/2026, 16:58
« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide.
26/02/2026, 09:47
France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.
26/02/2026, 08:21
Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.
25/02/2026, 16:52
Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.
25/02/2026, 09:24
Au seuil de son essai, Tiphaine Samoyault pose une évidence partageable et la fissure aussitôt : « Tout le monde connaît Les Misérables de Victor Hugo et beaucoup s’en souviennent. » Elle resserre la question : que partage-t-on, quand une même œuvre circule entre éditions, films, séries, comédies musicales et jeux ? Sa réponse tient dans une thèse directrice : « Cette métamorphose sans fin du classique est la condition même de sa mémorabilité. »
24/02/2026, 16:00
Un dîner pour tenir debout. La scène inaugurale installe la perte, la fatigue, la politesse extrême des derniers instants. Autour de Louise, veuve récente, la famille compose avec l’absence et les silences accumulés. Le roman s’ouvre sur cette tension retenue : quelque chose circule, que personne ne formule encore.
24/02/2026, 15:58
Premier polar d'un auteur mélomane qui préfère les promenades dans Clermont-Ferrand plutôt que les courses poursuites trépidantes. Une enquête sans concession aux standards du genre mais menée au rythme provincial des "territoires" comme on dit désormais.
24/02/2026, 11:46
Qui peut croire aujourd’hui, qu’à une époque, des personnes se laissaient emmurer vivantes pour vivre leur foi ou expier une faute. L’histoire des reclusoirs en France, édifices exigus attenants généralement à une église, abonde d’archives.
23/02/2026, 14:22
En Italie, il en va des polars comme des recettes de pasta, chaque région a sa spécialité : il y a là de quoi baliser, du nord au sud de la botte, un délicieux itinéraire gastronomique des séries policières transalpines !
23/02/2026, 13:02
Attention, terrain miné. Ici, personne ne sortira indemne, ni le libraire sanctifié par les tribunes culturelles, ni l’auteur persuadé d’habiter une avant-garde incomprise, ni même le lecteur qui s’imaginait entrer en librairie comme on pousse la porte d’un refuge. Le Libraire & le Psychopathe ne cherche ni l’apaisement ni l’hommage : il cogne, il érafle, il exhibe les coulisses avec une cruauté méthodique.
23/02/2026, 12:08
Un mur tombe. Une cloison cède. Et avec elle, une histoire conjugale se retrouve exposée, sans filtre, à la lumière crue du chantier. La Chambre de Vilhelm (trad. Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen) ne commence pas par un souvenir attendri, mais par une disparition actée : « La chambre n’existe plus. » D’emblée, Tove Ditlevsen inscrit le récit sous le signe de la perte matérielle et de la reconquête par l’écriture. La pièce détruite devient archive. L’espace s’effondre, la mémoire s’organise.
23/02/2026, 11:55
Avec Des bourreaux. Traversée des ténèbres, Guilherme Ringuenet examine un versant rarement exploré des violences sexuelles sur mineurs : les mécanismes qui conduisent au passage à l’acte. S’appuyant sur des données établies, il met en lumière l’écart entre l’ampleur des faits et leur traitement judiciaire. Son enquête privilégie l’analyse des processus d’emprise, de rationalisation et de déni, en cherchant à comprendre sans jamais dissocier cette approche de la place centrale des victimes.
23/02/2026, 10:28
Aventurier, naturaliste, romancier, militant des droits amérindiens, éphémère agent de la CIA : Peter Matthiessen incarne une trajectoire américaine hors norme. S’appuyant sur huit années d’enquête et près de 200 entretiens, Lance Richardson recompose les multiples visages de l’auteur du Léopard des neiges, entre quête spirituelle, engagement écologique et zones d’ombre.
21/02/2026, 10:37
Combien d’enseignants avons-nous eus pendant notre scolarité qui nous a marqués ? Nous avons tous jalousé les étudiants du film Le cercle des poètes disparus, d’avoir rencontré un John Keating qui ne se contentait pas d’enseigner, mais d’ouvrir les esprits à des horizons plus grands.
21/02/2026, 09:49
La publication de De-civilisation aux éditions Les Liens qui Libèrent doit être considéré comme une réflexion intellectuelle s’inscrivant dans le long terme, pour ne pas dire dans l’Histoire. Son auteur, Roland Gori appartient à cette lignée de penseurs - dans le désordre : Georges Canguilhem, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Norbert Elias, Walter Benjamin… - capables de diagnostiquer les mutations profondes d’une époque avant même qu’elles ne deviennent évidentes pour nous tous. par Vincent Hein.
20/02/2026, 16:52
Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...
20/02/2026, 15:50
