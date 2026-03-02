Une jeune femme face à un patron despote : la saga italienne du printemps

Dans le sud de l’Italie, à la fin des années 1950, Agnese et son frère Lorenzo nourrissent un même désir : poursuivre l’œuvre de leur grand-père à la tête de la savonnerie familiale, la « Casa Rizzo ». Mais leurs espoirs s’effondrent lorsque leur père, aspirant à une autre existence, leur annonce la vente de l’entreprise.

Lorenzo choisit de partir. Agnese, profondément attachée à son métier, décide au contraire de rester et d’entrer au service du nouveau propriétaire. Déterminée à préserver l’héritage familial tout en imaginant de nouvelles fragrances, elle se heurte rapidement à l’autorité d’un patron autoritaire et inflexible.

La rencontre avec Giorgio, marin originaire de Savone, va bouleverser son existence. Grâce à cet amour naissant, Agnese prend conscience de sa propre valeur et trouve la force de se révolter.

Au cœur du roman se dessine une question essentielle : faut-il s’acharner à préserver le passé, ou savoir s’ouvrir aux promesses de l’avenir ?

Originaire du Salento, Francesca Giannone est diplômée en sciences de la communication et a étudié au Centre expérimental de cinématographie. Son premier roman, La Porteuse de lettres, a rencontré un immense succès. Traduit dans 39 pays, il a été le roman le plus vendu en 2023 et a reçu le prix Bancarella la même année, distinction attribuée par des libraires.

À nous, demain est son deuxième roman publié chez Albin Michel.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com