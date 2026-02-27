Le Corset : qu’existe-t-il derrière le silence ?

À tout juste 25 ans, elle devrait encore avoir la vie devant elle, mais la jeune femme souffre d’une défaillance respiratoire, étrange, qui oscille entre des diagnostics sans jamais être vraiment nommée. Un mal qui ne s’explique pas, qui l’entrave au quotidien et l’empêche de croquer chaque jour avec enthousiasme et légèreté.

« Ces dernières heures, les mots de Papy m’obsèdent. Je veux comprendre ce qui me lie à sa mère, et ce qui le terrifiait à ce point. Mais autour de moi, personne ne semble rien savoir du destin de Philomène, car tout le monde se contredit dès que je pose une question. » Au sein de cette famille, les non-dits sont monnaie courante. Vilma sait que pour comprendre, elle ne doit compter que sur elle. Les oncles, les tantes, même Nane… personne ne saura lui dire exactement de quoi il en retourne.

Alors elle part à la recherche de la vérité. Elle observe les photos au mur, se plonge dans des piles de documents, magazines, lettres que sa grand-mère a précieusement conservés au fil des années. Vilma enquête, à sa manière, recolle les morceaux de ce puzzle familial et espère trouver, enfin, la relique qui pourra expliquer les mots de Papy.

Qui était Philomène, sa mère, décédée si jeune dans d’étranges conditions ? Qui était le père de Papy, jamais nommé, figure absente et mystérieuse ? Combien de secrets se cachent ici, dans cette famille qui s’aime un peu maladroitement, mais qui s’aime pour de vrai ?

Je monte au deuxième étage, dans l’ancienne chambre des filles transformée en bureau. C’est le seul endroit de la maison où personne ne s'aventure, car il y a des cartons sur le lit et des piles de journaux tout autour. J’ignore pourquoi, mais je me dis qu’ici, tout en haut de la tour, le passé existe encore et la mort s’agenouille. Là, dans les piles de Nane, parmi les photos, les courriers et les récits d’après-guerre, se niche peut-être la vérité sur Philomène.

Le Corset est un roman de toute beauté. Tout en tendresse et délicatesse, Vanessa Caffin nous offre un récit dans lequel différents destins se croisent. Des destins de femmes, soumises à la morale, à la religion, aux attentes trop exigeantes d’une société qui ne les considère pas. Pour faire face, le silence est un remède simple, évident. On dissimule, on transforme, pour mieux se protéger de la honte.

Au point d’impacter, qu’on le veuille ou non, les générations suivantes… En chapitres courts, haletants, la narration se fait au rythme des découvertes de la narratrice. À chaque nouvel indice, à chaque conclusion, le voile du passé se soulève un peu plus et dévoile une réalité qu’il faut affronter. À travers Vilma et sa recherche de vérité, c’est tout une lignée de femmes qui se libère, pour de bon.

J’ignore si la cruauté d’une époque peut excuser le mal que l’on commet. Si ça nous débarasse, si ça nous autorise à dire : “C’était comme ça, c’est tout”. Peut-être qu’à gesticuler dans les crocs du monde, on s’y déchire l’épiderme et un peu le cœur aussi.

Un grand bravo !

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com