Un pompier découvre combien l’argent... brûle les doigts

Nathan, pompier volontaire, aspire à fuir l’usine où il travaille depuis toujours pour un ailleurs plus lumineux. Callie, infirmière, tente de donner du sens à son engagement professionnel face à la détresse sociale qu’elle côtoie chaque jour. Andy, ancien toxicomane, vient de perdre sa femme et son enfant et lutte pour ne pas sombrer à nouveau.

Le fragile équilibre de cette communauté bascule lorsque Nathan met la main sur une importante somme d’argent à la suite d’un incendie. De son côté, Andy élabore une vengeance implacable contre un homme qu’il considère comme l’incarnation du mal absolu, tandis que Callie s’efforce de réaliser le dernier souhait d’une jeune patiente en fin de vie.

Entre illusions brisées, engrenages fatals et road-trip imprévisible, ces trois personnages profondément attachants révèlent la vulnérabilité du quotidien des plus démunis. Le roman dresse un portrait âpre et humain d’une Amérique en marge.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Auteur, dramaturge et collaborateur du New York Times, Ken Jaworowski a vu ses pièces adaptées à New York et en Europe. Small Town Sins marque son premier roman.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com