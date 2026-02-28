Elfriede Jelinek règle ses comptes avec l’argent et l’Histoire

Dans ce monologue paradoxal, les voix se superposent : quelqu’un questionne, quelqu’un se justifie, mais surtout quelqu’un accuse. L’écrivaine déploie une parole dense et incisive, où l’intime se mêle au politique.

Sous une forme resserrée, elle livre pour la première fois des éléments de sa propre biographie, notamment l’histoire des membres juifs de sa famille, spoliés ou assassinés dans les camps. En parallèle, elle propose une analyse critique des sociétés allemande et autrichienne contemporaines : idéologies dominantes façonnées par le primat de l’argent, omniprésence de la finance, détournements d’indemnisations destinées aux survivants, stratégies actuelles d’évasion et de fraude fiscale.

Née en 1946 à Mürzzuschlag, en Styrie, Elfriede Jelinek a grandi à Vienne. Entrée dès l’âge de 13 ans au conservatoire de Vienne, elle y a étudié l’art dramatique, l’histoire de l’art et la musique.

Son œuvre, composée de pièces de théâtre et de romans, a été récompensée par le prix Heinrich Böll (1986), le prix Georg Büchner (1998), le prix Heine (2002) et le prix Nobel de littérature en 2004.

