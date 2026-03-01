La médecine au féminin à travers les siècles

De génération en génération, ses descendantes inscrivent leur trajectoire dans l’histoire des femmes et du soin : chamane hippie, première étudiante en médecine durant la Commune de Paris, infirmière pendant la Grande Guerre… Jeanne, Suzanne, Margot et celles qui leur succèdent prolongent l’héritage de Catherine.

Ces figures romanesques s’inspirent de femmes bien réelles, telles que Madeleine Brès, première Française à avoir étudié la médecine, ou Michée Chauderon, l’une des dernières femmes exécutées pour sorcellerie.

À travers cette saga ample et documentée, Claire Vergier tisse un récit d’aventures et de transmission où le fil rouge demeure le même : la place du soin et de la médecine dans notre société, envisagée à travers le regard et l’expérience des femmes.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Née à Paris en 1987, Claire Vergier signe ici son premier roman.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com