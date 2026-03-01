Un hôtel de luxe contraint d’accueillir l’ennemi

Mais lorsque les États-Unis entrent en guerre, l’établissement se voit contraint d’accueillir des diplomates des puissances de l’Axe, assignés à résidence sous la surveillance étroite du FBI. June et ses 450 employés doivent désormais servir ceux que beaucoup considèrent comme l’ennemi.

À l’Avallon, personne n’a envie de dresser des tables de caviar pour ces hôtes indésirables. Les tensions montent entre le personnel et les diplomates, et le raffinement impeccable de l’hôtel commence à se fissurer. La présence scrutatrice de l’agent Minnick accentue encore le malaise de June, déjà déstabilisée par cette situation hors de contrôle et par les dilemmes moraux qu’elle soulève.

Car June dissimule un secret — un secret enfoui au cœur même de l’Avallon — pour lequel elle a tout risqué.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1981 en Virginie, Maggie Stiefvater est autrice, illustratrice et musicienne. Ses romans young adult se sont vendus à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui l’a conduite à figurer à plusieurs reprises parmi les auteurs #1 best-selling du New York Times.

Hôtel Avallon constitue son premier roman pour un public adulte. L’ouvrage sera traduit et publié dans au moins 14 pays, dont la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com