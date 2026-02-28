Pınar Selek : un roman pour raconter l’Istanbul sous dictature

Autour d’eux, la ville devient un personnage à part entière : ses ruelles, ses habitants de toutes origines, ses injustices et ses beautés dessinent le portrait d’une société en mutation. Couvrant deux décennies marquées par la dictature militaire et les transformations politiques, La maison du Bosphore s’impose comme une fresque humaine ample et sensible.

À travers ce roman foisonnant, Pınar Selek donne voix aux oublié·e·s et aux résistant·e·s, aux femmes et aux hommes qui tentent de rester debout face à la violence du monde. Le récit met en lumière des thématiques d’une grande actualité : condition féminine, quête de justice, diversité culturelle et sociale.

Le roman a fait l’objet d’une première publication en 2013 aux éditions Liana Lévi.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque vous proposent les premières pages :

Née en 1971 à Istanbul, Pınar Selek est sociologue, militante féministe et antimilitariste. Son travail s’intéresse notamment aux groupes opprimés et aux populations marginalisées. Victime de la répression visant les intellectuels en Turquie, elle est emprisonnée en 1998 avant de s’exiler en France.

Elle y poursuit une œuvre multiple – romans, contes, essais, articles – qui interroge les mécanismes de domination et les résistances individuelles et collectives.

Parmi ses publications récentes : Azucena ou Les fourmis zinzines (des femmes-Antoinette Fouque, 2022), également publié en Turquie et en Italie ; Le Chaudron militaire turc, un exemple de production de la violence masculine (des femmes-Antoinette Fouque, 2023), paru aussi en Espagne, où elle a reçu le Prix Veu Lliure 2024.

Par Hocine Bouhadjera

