À Tabasco, l'incapacité un peu trop piquante de 60 bibliothèques (Mexique)

Le constat s’accompagne d’un rappel de répartition des charges. « Le renforcement de l’infrastructure des bibliothèques relève légalement des municipalités. » La responsable renvoie donc l’entretien, la maintenance et l’exploitation quotidienne aux ayuntamientos (municipalités), présentés comme « tenus par la loi. » La Secretaría de Cultura de Tabasco concentre son effort sur les collections : des lots reçus « entre la fin novembre et le début décembre » entrent ensuite dans les processus d’identification et de catalogage.

L’opération s’articule avec l’administration fédérale. L’entretien cite « une disposition émise par la Direction générale des bibliothèques du Secrétariat fédéral à la Culture. » Les exemplaires concernés alimentent « près de 190 bibliothèques » de l’État, avec une coordination annoncée avec les villes, afin de « améliorer les services » et « promouvoir l’accès à la lecture ».

Des livres, des critères, une carte complète

Un communiqué du gouvernement de Tabasco, daté du 7 janvier 2026, détaille une dotation chiffrée : « La distribution de 36.475 livres dans 160 bibliothèques publiques des 17 municipalités de l’État. » Le texte encadre l’éligibilité : la livraison cible uniquement les bibliothèques dont l’infrastructure reste en bon état et qui ont mené un « processus de désherbage. »

Le volume descend au niveau de chaque site « entre 300 et 350 exemplaires » par bibliothèque, afin de « renouveler et renforcer leurs collections ». La diffusion démarre en février 2026, progressivement, et couvre l’ensemble des 17 municipalités (de Balancán à Tenosique), avec une mention nominative : la Biblioteca José María Pino Suárez.

Le même communiqué inscrit l’action dans un objectif déclaré de « renforcer l’accès à la lecture et garantir le droit à la culture » sous l’autorité du gouverneur Javier May Rodríguez. Il qualifie aussi les bibliothèques d’« espaces clés pour l’apprentissage, l’inclusion et le développement social ».

La loi en toile de fond, la maintenance au premier plan

Le cadre fédéral de référence figure dans la Ley General de Bibliotecas (Diario Oficial, 1er juin 2021), qui énonce des « bases de coordination » entre fédération, États et municipalités. Le texte définit la bibliothèque publique comme un service « gratuit et sans discrimination » et intègre, parmi ses missions, la « promotion de la lecture ».

La loi qualifie l’opération et l’entretien de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas d’« investissement social » et fixe un objectif général : un accès « libre, large et simple » au savoir conservé dans les collections.

À Tabasco, les chiffres officiels (bibliothèques inactives, dotations ciblées, volumes par site) dessinent la même priorité : remettre les établissements en fonctionnement effectif, puis actualiser les fonds afin de relancer le service.

Crédits photo : nevena313 CC 0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com