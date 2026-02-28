Bibliothèques d'Oxford et Cambridge : accord inédit pour éliminer les doublons sans perte

Dans les sous-sols, les rayonnages saturent. À Oxford comme à Cambridge, les collections papier grossissent, alors même que la recherche étudiante se déporte vers le numérique. Le problème reste matériel : des kilomètres d’étagères, des coûts de stockage, et la hantise du mauvais tri, celui qui efface un ouvrage rare au nom du désencombrement.
Face à cette pression, plusieurs grandes bibliothèques universitaires britanniques coordonnent les retraits au lieu de les subir en ordre dispersé. L’outil porte un nom technique — UK Print Book Collection (UK PBC) — et une promesse claire : optimiser l’espace sans sacrifier le patrimoine imprimé.
Lancé à l’automne 2025, le UK PBC s’appuie sur un « service partagé » soutenu par RLUK, SCONUL, la British Library et Jisc, et administré par la British Library. Le dispositif repose sur la National Bibliographic Knowledgebase (NBK), base opérée par Jisc : 202 bibliothèques y alimentent plus de 160 millions de notices.
Le mécanisme encadre la désélection : un établissement retire un titre — vente, recyclage, élimination — uniquement si au moins sept autres bibliothèques membres en conservent un exemplaire signalé dans la NBK. Le seuil figure au cœur du programme, « un nombre minimum de 7 exemplaires conservés ».
Cette logique déplace la décision de l’échelle locale vers un filet national. Les membres comparent leurs fonds aux holdings agrégés, identifient les titres « rares » au sens statistique — sept exemplaires ou moins — et s’engagent alors à conserver, ou, en dernier recours, à proposer un transfert vers une bibliothèque d'accueil.
Le UK PBC se présente comme une réponse directe à l’étau du stockage. Dans Times Higher Education, Geoff Lewis, responsable collections et découverte à l’Université de Warwick, résume l’urgence : « Nos espaces sont pleins. » Son établissement, pilote du programme, aligne 43,5 km de rayonnages pour plus d’un million de documents, avec 100 mètres d’espace restant, tout en sortant environ 5 000 pièces par an.
Le débat se situe à l’échelle du pays : des collections universitaires qui dépassent 150 millions de livres et de revues, tandis que les grands ensembles — Bodleian Libraries à Oxford, Cambridge University Library — comptent des dizaines de millions d’items.
L’initiative cherche une curation concertée : chaque retrait repose sur un inventaire national, et la rareté déclenche une obligation de conservation. Les bibliothèques membres « retaining » ajoutent, en plus, des déclarations de conservation aux notices concernées, afin de stabiliser la mémoire du réseau.
Sur son site, le UK PBC définit une « collection nationale distribuée » de monographies imprimées, conçue pour « sécuriser l’accès » au contenu « maintenant et dans le futur », protéger la valeur des collections et « fournir un accès fiable » aux ouvrages rares.
La garantie ne repose plus sur l’accumulation de doublons. Elle passe par une répartition assumée, traçable, et par des engagements formalisés (memorandum of understanding) entre établissements.
Dans un secteur où l’espace coûte et où le papier reste indispensable pour une partie des corpus, le UK PBC impose une discipline : retirer, mais prouver d’abord que le pays conserve. Et quand la statistique signale un titre au bord de la disparition, la conservation reprend la main — froide, méthodique, documentée.
