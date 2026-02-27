Anna’s Archive publie 2,8 millions de titres Spotify malgré l'interdiction américaine

Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
Le 27/02/2026
Publié le :
27/02/2026 à 15:47
Le découpage suit un format répétitif : la plupart des torrents rassemblent 60 000 fichiers, avec un lot plus petit. Une archive de métadonnées de 29 Go sert d’index, tandis que les pistes portent des identifiants internes Spotify plutôt que des titres lisibles. TorrentFreak décrit aussi une mise en ligne avec un unique fournisseur de données au départ.
La signalétique pop_0 renvoie au rang de popularité, un principe déjà exposé lors de l’annonce de ce moissonnage d'informations. Les fichiers, eux, embarquent des informations médias et des champs de métadonnées (titre, album, artiste, éditeur), ainsi que la pochette lorsqu’elle existe.
Cette diffusion surgit après une séquence judiciaire accélérée à New York. Ainsi, Justia montre que dans la plainte Atlantic Recording Corporation v. Anna’s Archive, le juge Jed S. Rakoff a signé une injonction préliminaire le 16 janvier 2026. L’ordonnance interdit d’héberger, de lier ou de distribuer les enregistrements visés et vise aussi des intermédiaires : registres et bureaux d’enregistrement de noms de domaine, hébergeurs, fournisseurs d’accès et services réseau.
Le texte élargit le filet : l’injonction couvre les domaines existants et ceux enregistrés ultérieurement...
Les conséquences immédiates se concrétisent avec les suspensions de domaines. Le 6 février était constatée l’indisponibilité du. pm, après la chute de plusieurs variantes ces semaines-là. Les données WHOIS affichent un statut blocked avec un hold empêchant la résolution.
Une sanction est aussi intervenue au niveau du registrar, la société néerlandaise Hosting Concepts B.V. (Openprovider), et rappelle les démarches répétées de l’association antipiratage BREIN. Son directeur, Bastiaan van Ramshorst, déclare à TorrentFreak : « Quoi qu’il en soit, le résultat compte. C’est une bonne chose que les sites soient hors ligne. Ces bibliothèques fantômes sont très nuisibles aux auteurs. »
L’épisode .pm (Saint-Pierre-et-Miquelon) ouvre un angle français. L'AFNIC, registrar de l’extension, souligne l’absence d’effet direct d’une décision américaine en France et rappelle l’exigence d’une saisine d’un tribunal français pour une exécution locale. Autrement dit, les utilisateurs de l'Hexagone ne sont pas concernés.
Dans la foulée, un domaine de secours en .gl (Groenland) apparaît. On constate également l’enregistrement du nom de domaine annas-archive.gl, configuré de manière similaire au domaine actif en .li, avec des serveurs DNS (nameservers) opérés par Njalla, et enregistrement via Immaterialism Limited. L'affaire n'est pas sans rappeler celle de The Pirate Bay qui avait en effet basculé brièvement en .gl avant une suspension décidée par une société télécom groenlandaise.
Sur le front Spotify, l’histoire remonte à décembre 2025. Anna’s Archive revendique alors une sauvegarde de Spotify : 256 millions de lignes de métadonnées et 86 millions de fichiers audio, pour près de 300 téraoctets de données. Spotify confirme d’ailleurs un scraping non autorisé, la désactivation des comptes impliqués et le déploiement de protections supplémentaires.
La même période alourdit le passif côté livre. En janvier 2026, Online Computer Library Center obtint un jugement par défaut et une injonction permanente dans le dossier lié à la collecte des données de WorldCat, après l’abandon d’une demande de dommages-intérêts : la stratégie vise l’exécution via des prestataires d’hébergement et d’infrastructure, selon Library Technology Guides.
En Californie, l’archive surgit dans un autre théâtre : un contentieux visant NVIDIA autour des données d’entraînement IA. Le 4 février 2026, Toms Hardware décrit une motion en irrecevabilité où l’entreprise conteste l’amended complaint : la plainte n’identifie pas, selon NVIDIA, de copie d’œuvres déterminées ni d’éléments concrets sur l’usage effectif des livres des plaignants.
La ligne de défense se veut basique : « Le simple fait que NVIDIA ait été en contact avec des représentants d’Anna’s Archive ne signifie pas qu’NVIDIA ait obtenu les œuvres des plaignants auprès d’Anna’s Archive. Il est tout aussi plausible qu’NVIDIA ne l’ait pas fait. »
Le dossier illustre un dénominateur commun aux trois éléments : l’attaque passe par l’intermédiation. Dans l’affaire Spotify, l’ordonnance prévoit notamment le gel des domaines via un mécanisme de registry hold ou équivalent, la neutralisation des serveurs de noms, ainsi que des obligations pour les hébergeurs et fournisseurs d’accès dès notification ou connaissance de la décision.
L’escalade, elle, se mesure au contenu : avant février 2026, seule une masse de métadonnées circulait publiquement, compressée autour de 200 Go. L’apparition de lots audio change la nature du risque pour les plaignants, dont l’assignation vise précisément les enregistrements sonores.
TorrentFreak s'amuse cependant d'un reflux immédiat : après publication de son article, les torrents Spotify disparaissent du fichier JSON et la page de téléchargement n’affiche plus de mention de Spotify. Oups ?
