César 2026 : la littérature triomphe au cinéma

Adapté du roman L’Intimité d’Alice Ferney (Actes Sud), le film explore la rencontre entre une femme indépendante et une famille voisine, jusqu’à faire émerger une forme de lien inattendu, fragile et profondément humain. À l’écran, cette histoire d’attachements choisis, de recompositions affectives et de proximité contrainte trouve un écho sensible.

Le César de la Meilleure adaptation, attribué à Karine Tardieu avec Raphaële Moussafir et Agnès Feuvre, vient récompenser ce travail de transposition. Le film est également distingué dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, avec la récompense de Vimala Pons pour son rôle de la pédiatre.

Le vieux Camus, la jeune Fatima Daas

Autre adaptation marquante : L’Étranger de François Ozon, d’après le roman d’Albert Camus. Le film donne lieu à la récompense de Pierre Lottin pour le Meilleur acteur dans un second rôle, celui de Raymond Sintès.

Le César du Meilleur espoir féminin revient à Nadia Melliti, déjà distinguée à Cannes, pour La Petite Dernière, adaptation du roman de Fatima Daas, édité en 2020 aux éditions Noir sur Blanc, par Hafsia Herzi. Le récit suit une jeune femme issue d’une famille d’origine algérienne, confrontée à la tension entre foi, identité, désir et cadre familial. Le long-métrage a également reçu le « Goncourt du cinéma », le prix Louis-Delluc 2025.

Les César des Meilleurs décors et des Meilleurs effets visuels distinguent L’Inconnu de la Grande Arche, adapté du livre La Grande Arche de Laurence Cossé (Gallimard), récompensant respectivement Catherine Cosme et Lise Fischer. Le film retrace les coulisses complexes de l’édification du monument emblématique de La Défense, en s’attachant au parcours de son architecte et aux mécanismes politiques, administratifs et humains qui ont entouré le projet. À l’écran, il réunit notamment Claes Bang, Swann Arlaud, Xavier Dolan et Michel Fau.

Richard Linklater triomphe aux César

À côté de la consécration de L’Attachement, la soirée a surtout été marquée par la forte présence de Nouvelle Vague, réalisé par Richard Linklater. Le film en noir et blanc, qui replonge dans le tournage d’À bout de souffle de Jean-Luc Godard, s’est imposé avec quatre trophées, dont celui de la meilleure réalisation.

Autre temps fort, Dossier 137 de Dominik Moll, nommé à plusieurs reprises, a été distingué grâce au César de la meilleure actrice attribué à Léa Drucker. Le film, ancré dans une veine plus contemporaine et politique, s’appuie sur une interprétation saluée pour sa précision et son intensité.

À LIRE - BAFTA 2026 : quand la littérature inspire les grands gagnants du cinéma

La soirée a toutefois laissé certains favoris sans récompense. Un Simple accident, du cinéaste iranien Jafar Panahi, pourtant Palme d’or au dernier Festival de Cannes, n’a décroché aucun César malgré les attentes.

César 2026 – Les lauréats :

Meilleur film : L’Attachement – Carine Tardieu

Meilleure réalisation : Richard Linklater – Nouvelle Vague

Meilleure actrice : Léa Drucker – Dossier 137

Meilleur acteur : Laurent Lafitte – La femme la plus riche du monde

Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons – L’Attachement

Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin – L’Étranger

Meilleur espoir féminin : Nadia Melliti – La Petite Dernière

Meilleur espoir masculin : Théodore Pellerin – Nino

Meilleur scénario original : Franck Dubosc et Sarah Kaminsky – Un ours dans le Jura

Meilleure adaptation : L’Attachement – Karine Tardieu, Raphaële Moussafir et Agnès Feuvre

Meilleure musique originale : Arnaud Toulon – Arco

Meilleur son : Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche et Olivier Goinard – Le chant des forêts

Meilleure photographie : David Chambille – Nouvelle Vague

Meilleur montage : Catherine Schwartz – Nouvelle Vague

Meilleurs costumes : Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague

Meilleurs décors : Catherine Cosme – L’Inconnu de la grande arche

Meilleurs effets visuels : Lise Fischer – L’Inconnu de la grande arche

Meilleur court-métrage d’animation : Fille de l’eau – Sandra Desmazières

Meilleur court-métrage documentaire : Au bain des dames – Margaux Fournier

Meilleur court-métrage de fiction : Mort d’un acteur – Ambroise Rateau

Crédits photo : Karé Productions

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com