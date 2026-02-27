La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

Pour une entrée, elle est remarquable et remarquée : près de 60.000 exemplaires ont trouvé preneur au cours de la semaine 8 (16-22 février). Voilà qui laisse La locataire de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) derrière – en deuxième place malgré tout, avec 41.832 ventes. D’ailleurs, la suite du classement jusqu’à la 8e position est littéralement happé par les romans de la New-Yorkaise.

Par ordre d’apparition : La Femme de ménage, 17.428 tomes écoulés, La Femme de ménage voit tout, 16.472 volumes de mieux et Les Secrets de la femme de ménage, 16.186 opus. La messe est dite : c’est toccata et fugue en “démineur” pour qui chercherait une diversité dans les lectures des Français.

D’ailleurs, ne partez pas trop loin : La Psy, autre sortie de Freida, cumule 12.467 lecteurs de plus et La Femme de ménage se marie en ajoute 10.777 de mieux.

Ensuite, eh bien, L’Orpheline d’Auschwitz d’Anna Stuart (trad. Marc Sigala) prend la 8e position des ventes hebdomadaires, avec 10.073 tomes, Les carnets de l'apothicaire tome 16 suit, avec 10.061 tomes du titre d’Itsuki Nanao (trad. Nekokurage). Et Philippe Collin de fermer la marche pour ce top 10 avec son Barman du Ritz, aux 8146 ventes.

Lors de la semaine passée, 35 nouveaux ouvrages ont fait leur apparition dans le top 200 des meilleures ventes établi par notre partenaire Edistat. Et parmi ces nouveaux arrivants, un certain Antoine de Saint-Exupéry, dont Le Petit prince fait une apparition pour l'instant discrète en 190e position. Autre reflet de l’actualité, peut-être avec un peu de retard, Hurlevent d’Emily Brontë, chez Hugo et Cie, avec l’affiche du film en couverture, se place en 158e position.

Ce qui laisse la place aux sept titres qui ne bougent pas de place : La femme de ménage t.3, La femme de ménage se marie (7), L'Orpheline d'Auschwitz (8), Dernière soirée (23), La cité aux murs incertains (38), Mesopotamia (53), Jacaranda (91), Mortelle Adèle t.21 ; récréaction générale ! (190). Pas trop de chagrin pour l’héroine de Mr Tan, qui compte tout de même 10 ouvrages dans les 200 meilleures ventes de la semaine – comme souvent.

En revanche, l’hubris n’aura pas joué en faveur de Nora Roberts : Orgueil du crime (trad. Zeynep Diker) plonge de 104 place pour se retrouver bon dernier du classement.

Et pour boucler la boucle, cette semaine 8 affiche 4,995 millions d’exemplaires vendus, soit un recul de 1 % en regard de la semaine dernière et 1 % également de replis par rapport à 2025. Les 200 meilleures ventes, elles, représentent 12 % du volume de vente total.

Côté chiffre d’affaires, la semaine frise les 61 millions € (60,945 millions € précisément), soit 3 % de moins que la semaine dernière, mais un résultat identique à l’année passée. Pour le coup, le Top 200 représente 15 % des parts de marché.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : Flammarion

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com