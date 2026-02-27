La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon.
Le 27/02/2026 à 14:35 par Cécile Mazin
Publié le :
27/02/2026 à 14:35
Pour une entrée, elle est remarquable et remarquée : près de 60.000 exemplaires ont trouvé preneur au cours de la semaine 8 (16-22 février). Voilà qui laisse La locataire de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) derrière – en deuxième place malgré tout, avec 41.832 ventes. D’ailleurs, la suite du classement jusqu’à la 8e position est littéralement happé par les romans de la New-Yorkaise.
Par ordre d’apparition : La Femme de ménage, 17.428 tomes écoulés, La Femme de ménage voit tout, 16.472 volumes de mieux et Les Secrets de la femme de ménage, 16.186 opus. La messe est dite : c’est toccata et fugue en “démineur” pour qui chercherait une diversité dans les lectures des Français.
D’ailleurs, ne partez pas trop loin : La Psy, autre sortie de Freida, cumule 12.467 lecteurs de plus et La Femme de ménage se marie en ajoute 10.777 de mieux.
Ensuite, eh bien, L’Orpheline d’Auschwitz d’Anna Stuart (trad. Marc Sigala) prend la 8e position des ventes hebdomadaires, avec 10.073 tomes, Les carnets de l'apothicaire tome 16 suit, avec 10.061 tomes du titre d’Itsuki Nanao (trad. Nekokurage). Et Philippe Collin de fermer la marche pour ce top 10 avec son Barman du Ritz, aux 8146 ventes.
Lors de la semaine passée, 35 nouveaux ouvrages ont fait leur apparition dans le top 200 des meilleures ventes établi par notre partenaire Edistat. Et parmi ces nouveaux arrivants, un certain Antoine de Saint-Exupéry, dont Le Petit prince fait une apparition pour l'instant discrète en 190e position. Autre reflet de l’actualité, peut-être avec un peu de retard, Hurlevent d’Emily Brontë, chez Hugo et Cie, avec l’affiche du film en couverture, se place en 158e position.
Ce qui laisse la place aux sept titres qui ne bougent pas de place : La femme de ménage t.3, La femme de ménage se marie (7), L'Orpheline d'Auschwitz (8), Dernière soirée (23), La cité aux murs incertains (38), Mesopotamia (53), Jacaranda (91), Mortelle Adèle t.21 ; récréaction générale ! (190). Pas trop de chagrin pour l’héroine de Mr Tan, qui compte tout de même 10 ouvrages dans les 200 meilleures ventes de la semaine – comme souvent.
En revanche, l’hubris n’aura pas joué en faveur de Nora Roberts : Orgueil du crime (trad. Zeynep Diker) plonge de 104 place pour se retrouver bon dernier du classement.
Et pour boucler la boucle, cette semaine 8 affiche 4,995 millions d’exemplaires vendus, soit un recul de 1 % en regard de la semaine dernière et 1 % également de replis par rapport à 2025. Les 200 meilleures ventes, elles, représentent 12 % du volume de vente total.
Côté chiffre d’affaires, la semaine frise les 61 millions € (60,945 millions € précisément), soit 3 % de moins que la semaine dernière, mais un résultat identique à l’année passée. Pour le coup, le Top 200 représente 15 % des parts de marché.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : Flammarion
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Paru le 17/02/2026
313 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 04/02/2026
509 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 19/02/2026
656 pages
Editions Gallimard
25,90 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 18/02/2026
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 05/02/2026
665 pages
10,30 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 12/02/2026
224 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 04/02/2026
385 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 07/01/2026
480 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 06/02/2026
336 pages
Points
8,95 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 12/02/2026
444 pages
9,90 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 05/02/2026
672 pages
10/18
11,40 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 14/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 28/01/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
7,20 €
Paru le 18/02/2026
696 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 07/01/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 22/01/2026
592 pages
Charleston éditions
23,90 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 18/02/2026
256 pages
Marabout
16,90 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 05/02/2026
272 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 08/01/2026
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 28/01/2026
512 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 04/02/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 09/01/2026
432 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 11/02/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 18/02/2026
32 pages
Glénat
4,90 €
Paru le 12/02/2026
208 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 30/01/2026
512 pages
Seuil
27,00 €
Paru le 05/02/2026
394 pages
9,00 €
Paru le 04/02/2026
471 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 21/01/2026
72 pages
Glénat
18,00 €
Paru le 22/01/2026
426 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions Gallimard
28,00 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 28/01/2026
176 pages
Actes Sud Editions
20,90 €
Paru le 18/02/2026
32 pages
Glénat
4,90 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
9,95 €
Paru le 02/01/2026
176 pages
Buchet-Chastel
19,90 €
Paru le 04/01/2024
315 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 29/01/2026
384 pages
Julliard
22,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 12/02/2026
1052 pages
Chatterley
22,95 €
Paru le 07/05/2015
52 pages
Les Editions du Lombard
12,95 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 04/02/2026
353 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 12/02/2026
180 pages
Editions Ki-oon
7,20 €
Paru le 19/02/2026
304 pages
Kotoon
14,95 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 28/01/2026
228 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 12/02/2026
400 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 15/01/2026
400 pages
Presses de la Cité
22,00 €
Paru le 14/01/2026
633 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 14/06/2007
413 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,90 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 14/01/2026
434 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 02/01/2026
80 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 28/01/2026
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 01/10/2025
352 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 13/02/2026
208 pages
Urban Comics Editions
25,00 €
Paru le 06/02/2026
102 pages
Le Lombard
24,95 €
Paru le 18/02/2026
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 04/02/2026
432 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 07/01/2026
608 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 10/12/2025
216 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 28/01/2026
704 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 11/02/2026
192 pages
Marabout
19,90 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 08/01/2026
416 pages
Fleuve Noir
21,95 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
27,90 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 21/01/2026
208 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 22/01/2026
159 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 05/02/2026
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 02/01/2026
160 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 02/01/2021
159 pages
Editions Gallimard
5,40 €
Paru le 28/01/2026
401 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 18/03/2016
56 pages
Les Editions du Lombard
13,45 €
Paru le 10/01/2023
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 22/01/2026
336 pages
8,70 €
Paru le 08/01/2026
960 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 18/02/2026
704 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 29/10/2025
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 14/06/2024
40 pages
Les Fourmis Rouges
14,90 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 14/09/2022
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 21/01/2026
560 pages
Hugo et Compagnie
5,90 €
Paru le 02/01/2025
508 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 01/02/2018
128 pages
Editions Gallimard
2,00 €
Paru le 04/02/2026
202 pages
Rageot
13,90 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 06/02/2026
666 pages
Points
10,80 €
Paru le 04/02/2026
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 21/01/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 07/01/2026
312 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 02/11/2012
176 pages
Editions Gallimard
6,20 €
Paru le 23/05/2018
77 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 24/04/2024
748 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 04/02/2026
256 pages
Actes Sud Editions
22,80 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 11/02/2026
504 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 17/06/2020
763 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 04/12/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 19/09/2013
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 04/02/2026
317 pages
HarperCollins France
21,90 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 02/12/2015
78 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 20/02/2026
288 pages
Dargaud
10,25 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 05/06/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 23/05/2024
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 02/04/2025
327 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 21/01/2026
48 pages
Rue de Sèvres
13,50 €
Paru le 12/02/2026
166 pages
Editions Gallimard
8,10 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
