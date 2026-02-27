La droite américaine en passe de contrôler Harry Potter et Batman ?

Le feuilleton autour de l’avenir de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un rebondissement décisif. Netflix a annoncé qu’il ne relèverait pas son offre pour racheter le groupe américain, laissant le champ libre à Paramount Skydance, désormais en position favorable.
Le 27/02/2026 à 11:37 par Hocine Bouhadjera
Jeudi 26 février, les dirigeants de la plateforme de streaming Netflix ont indiqué qu’ils refusaient de s’aligner sur la dernière proposition de Paramount Skydance, jugée « supérieure » par le conseil d’administration de Warner Bros Discovery. Netflix explique avoir toujours maintenu une discipline financière stricte et considère qu’au niveau de prix désormais exigé, l’opération ne présente plus d’intérêt économique pour le groupe.
Deux jours plus tôt, Warner Bros Discovery avait fait savoir que Paramount Skydance avait amélioré son offre, la portant à 31 $ par action, contre 30 $ auparavant. En tenant compte de l’endettement du groupe, la transaction valoriserait WBD autour de 110 milliards $ (93 milliards €).
Cette nouvelle proposition est intervenue à l’issue d’une période de sept jours accordée par Warner Bros à Paramount afin de présenter une ultime offre, alors que Netflix était déjà engagé dans un accord. La plateforme avait accepté ce délai supplémentaire pour clore un processus devenu particulièrement tendu.
En décembre, Warner Bros Discovery avait conclu un accord avec Netflix prévoyant la cession de ses studios et de son activité de streaming pour 27,75 $ par action, soit une opération évaluée à 82,7 milliards $, dette comprise. Le schéma envisagé incluait la vente des chaînes câblées du groupe – comme CNN ou TNT – à des investisseurs distincts.
Contrairement au projet de Netflix, Paramount Skydance propose de reprendre l’intégralité de Warner Bros Discovery. Le groupe estime que son offre présente davantage de chances d’obtenir le feu vert des autorités de régulation. Un argument contesté par Netflix, qui accuse son concurrent de présenter de manière inexacte les conditions d’examen par les régulateurs.
L’opération défendue par Paramount Skydance repose toutefois sur une architecture financière complexe. La société devrait prendre le contrôle d’un groupe dont la capitalisation est plus de six fois supérieure à la sienne, ce qui impliquerait un endettement massif. Le soutien personnel de Larry Ellison, fondateur d’Oracle et père de David Ellison, dirigeant de Paramount Skydance, serait déterminant dans ce montage.
Paramount Skydance s’est également engagé à régler les 2,8 milliards $ d’indemnités de rupture promises à Netflix si la fusion initialement prévue n’aboutissait pas. Les actionnaires de Warner Bros Discovery seront appelés à se prononcer lors d’une assemblée générale extraordinaire fixée au 20 mars.
Le tour de table de l’offre soumise par Paramount à la fin de l’année 2025 confère par ailleurs au dossier une portée politique évidente. Le montage reposait sur 11,8 milliards $ injectés par la famille Ellison, 24 milliards $ provenant de fonds souverains d’Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis, ainsi que sur la participation de RedBird Capital et d’Affinity Partners, le fonds piloté par Jared Kushner, gendre de Donald Trump.
Certes, ces investisseurs assurent qu’ils ne disposeront d’aucun pouvoir de gouvernance. Il n’en demeure pas moins que l’entrée de capitaux du Golfe et d’un acteur étroitement lié au président américain place l’opération sous étroite observation.
La dimension politique est d’autant plus marquée que toute fusion devra obtenir l’aval de l’administration Trump. Or Warner détient CNN, chaîne régulièrement prise pour cible par le chef de l’État. Donald Trump a d’ailleurs fait connaître publiquement ses réticences à l’égard d’un rapprochement entre Netflix et Warner, estimant qu’une telle opération pourrait soulever un problème de concurrence compte tenu du poids déjà considérable de Netflix sur le marché.
Au-delà des aspects financiers, le dossier prend des allures d’affrontement culturel. Warner, studio historique souvent associé à une ligne éditoriale perçue comme progressiste, se retrouve au cœur d’un face-à-face entre Netflix, identifié à un univers culturel libéral, et Paramount Skydance, dont plusieurs soutiens financiers gravitent dans la sphère conservatrice américaine.
Si Warner Bros Discovery dispose d’actifs attractifs, sa trajectoire demeure incertaine. Le groupe a enregistré en 2025 un recul de 5 % de son chiffre d’affaires, avec une accélération de la baisse au quatrième trimestre (− 6 %).
L’activité de streaming poursuit sa progression, totalisant 131,6 millions d’abonnés dans le monde, soit 14,7 millions supplémentaires sur un an. Toutefois, l’augmentation des coûts pèse sur la rentabilité et réduit les marges.
À LIRE - Un grand pouvoir implique une grande rentabilité : vers un nouveau Spider-Verse ?
Le studio Warner Bros affiche de bonnes performances, mais l’ensemble du groupe reste pénalisé par la contraction continue de la télévision traditionnelle, dont les revenus et les profits diminuent régulièrement. Le modèle économique de WBD présente d’ailleurs des similitudes avec celui de Paramount Skydance, qui mise également sur le développement de sa plateforme Paramount+ et sur son studio pour compenser l’érosion des chaînes classiques.
En mettant la main sur Warner Bros Discovery, Paramount s’adjugerait notamment la franchise Harry Potter, ainsi que tout l’univers qui en découle, dont la série des Animaux fantastiques. Le groupe intégrerait également Game of Thrones, adaptation des romans de George R. R. Martin.
Sur le versant des comics, l’opération lui permettrait de récupérer l’ensemble du catalogue DC, avec des figures emblématiques telles que Batman, Superman et Wonder Woman, venant ainsi enrichir un portefeuille déjà composé de grandes franchises issues d’œuvres littéraires et de créations graphiques.
Crédits photo : Coolcaesar (CC BY-SA 4.0)
