Aux États-Unis, le numérique et l'audio ont eu raison du livre de poche

Le décrochage se lit dans les chiffres. Les ventes à l'unité passent de 131 millions en 2004 à 21 millions en 2024, selon Circana BookScan, repris par Publishers Weekly. Sur l’année 2025, les ventes jusqu’en octobre se situent autour de 15 millions d’exemplaires.

Dans le Guardian, l’agente littéraire Shelly Romero relie ce format à une expérience sociale : « Nous étions très classe ouvrière : ma mère cumulait parfois deux emplois. » Le prix et la portabilité comptaient, de manière fondamentale : « L’attrait des livres moins chers, plus petits, faciles à transporter, existait vraiment. »

Petite précision essentielle toutefois, avant d'aller plus loin : le livre de poche français est l’équivalent fonctionnel du paperback américain au sens large – bien qu’il n’en ait pas les mêmes dimensions; 4 × 7 pouces contre 11 × 17,8 cm. En revanche, il ne correspond pas exactement au mass-market paperback, qui représente un sous-segment spécifique, plus petit, plus économique et historiquement ancré dans la grande distribution.

Une chaîne de diffusion qui se rompt

La force historique du mass-market tient à sa présence hors des librairies : racks métalliques en épiceries, stations-service, drugstores, gares, centres commerciaux. Le modèle reposait dès ses débuts sur une logistique de rotation rapide, alimentée par quelques grands distributeurs, ReaderLink en tête. Quand cet acteur sort du jeu, l’offre se raréfie dans les points de vente généralistes.

Le phénomène ne commence pas en 2026 : le format s'est fragilisé au cours des années, concurrencé par l’ebook et l’audio numérique, mais aussi par le glissement des achats vers des livres plus grands et plus chers : trade paperback et hardback captent une part croissante de l’acte d’achat.

Dans les séries statistiques de l’Association of American Publishers, la catégorie « Mass Market » recule déjà fortement : sur les cinq premiers mois de 2024, les revenus mass-market affichaient déjà une baisse de 15,1 % (50,5 millions $) dans le périmètre Trade.

Prix, marges, usages : le triangle qui écrase le poche

La critique Bethanne Patrick (Los Angeles Times) revient sur cette équation économique : « Il n’y a plus de besoin du mass-market paperback, parce qu’il n’est pas tellement moins cher à fabriquer que le trade paperback. » Elle note aussi le paradoxe côté bibliothèques : « Ce n’est pas moins cher pour les bibliothèques d’acheter des éditions mass-market. »

Au même moment, le téléphone prit place dans nos poches. Un lecteur transporte une bibliothèque entière via ebook ou audio, et le vieux bénéfice de compacité, malgré ses bonnes résolutions, se dissout dans la luminosité des écrans. Cette bascule, dans les pays anglo-saxons, est amplement portée par l’idée d’une « bibliothèque infinie », qu'incarnent les Kindle, smartphones et autres écoutes en mobilité.

S’ajoute une transformation de la mise en avant : les formats « beaux objets » dominent sur les réseaux sociaux et dans les tables de nouveautés, là où le mass-market, papier plus fin et couverture plus standardisée, signale moins de valeur perçue. Et l’effet des tendances de recommandation en ligne, dont BookTok, n’y serait pas non plus étranger. Un peu comme le pulp et son papier bas de gamme, qui finit par disparaître...

Une porte d’entrée culturelle qui se referme

Le mass-market naît comme outil de démocratisation : Penguin monta la poche moderne en 1935, puis Pocket Books accélèra la tendance aux États-Unis. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des éditions bon marché accompagnent soldats et ouvriers, et installent l’idée d’une lecture accessible hors des circuits élitistes.

Son retrait du commerce généraliste a un effet direct : moins d’occasions de tomber sur un livre en faisant ses courses. Romero décrit ces rayons comme un assortiment où chacun trouve un genre, romance Harlequin, SF, thriller, horreur. Ce rôle de sas d’entrée vers la lecture, sans déplacement en librairie, s’affaiblit à mesure que les présentoirs disparaissent.

Reste une industrie qui recompose ses formats autour d’autres équilibres. Les données de l'AAP montrent une dynamique favorable à l’audio numérique, tandis que la mécanique du poche populaire, fondée sur le volume et la distribution de masse, perd ses appuis.

L’Histoire est têtue…

Des données historiques montrent que les mass-market paperbacks dominaient autrefois le marché : en 1979, les ventes unitaires de ces formats ont atteint 387 millions d’exemplaires, générant 811 millions $, très au-dessus des couvertures rigides (82 M unités) et des trade paperbacks (59 M unités) à la même époque.

À leur pic de popularité dans les années 1990, ces formats généraient près de 1,4 milliard $ de chiffre d’affaires. Ces dernières années, ils représentaient une part extrêmement faible des ventes unitaires : environ 3 % des livres vendus en boutique selon des estimations de 2024, alors que ReaderLink contrôlait 60-70 % des ventes totales de mass-market paperback via les grands distributeurs.

Mais pour vendre, encore faut-il des points de vente… La distribution hors librairie spécialisée, autrefois fondement du format (grocery stores, nouvelles, stations-service, etc.), dépendait d’un large réseau de plus de 600 distributeurs indépendants, lesquels ont été progressivement absorbés ou réduits. Et n’oublions pas que dès 2019, l’un des principaux acteurs du livre physique, Baker & Taylor, a diminué ses opérations – jusqu'à les arrêter en 2025. De quoi modifier en profondeur la logistique de distribution de livres en bibliothèques et points de vente.

Malgré le recul des mass-market paperbacks, la quasi-totalité des ventes de livres aux États-Unis reste physiques : environ 75 % des ventes totales de livres se font encore en format imprimé, ce qui indique que ce n’est pas la lecture papier qui disparaît, mais bien les formats de moindre coût.

Cette dynamique s’accompagne d’un glissement structurel : les lecteurs se répartissent entre d’un côté le numérique (ebooks et audiobooks) pour la commodité et l’accessibilité, et de l’autre des éditions premium physiques (grand format ou couvertures soignées) pour l’expérience tactile et esthétique, creusant la disparition du segment intermédiaire « poche bon marché ».

Indépendamment du mass-market paperback, le marché du paperback en général (y compris trade paperback) connaît aussi des transformations : par exemple, les titres de non-fiction adulte en format paperback ont chuté de 42 % entre 2019 et 2024, alors que les hardcover ne baissaient que de 9 % sur la même période, selon des données de Bowker Books in Print.

Et dans l’Hexagone… le poche s’en tire

Malgré une baisse légère des exemplaires vendus en poche entre 2022 et 2023, le format conserve une part significative du marché du livre en France, si l’on observe les données fournies annuellement par le Syndicat national de l’édition.

En 2022, les ventes de livres au format poche s’élevaient à 117,3 millions d’exemplaires, avec un chiffre d’affaires de 417,2 millions €. Le format représentait alors une part importante du marché, avec 26,1 % des ventes en volume et 15,1 % en valeur, malgré une légère baisse globale du marché.

L’année suivante, on basculait sur 114,6 millions d’exemplaires vendus et 425,8 millions € de chiffre d’affaires, même si le marché global des livres connaissait un léger recul en volume entre 2022 et 2023 (de 448,5 à 439,7 millions d’exemplaires pour tous formats).

Et sur 2024, le nombre d’exemplaires vendus, tous formats confondus, passait de 439,7 millions en 2023 à 426 millions en 2024. Mais le poche était relativement épargné, avec un CA passant de 425,8 millions € en 2023 à 425,4 millions € en 2024, soit – 0,1 %, pour 111,8 millions d’exemplaires écoulés (– 2,5 % par rapport à 2023).

La dynamique sectorielle révèle toutefois un contraste : la baisse des ventes de mangas — majoritairement publiés en poche — pèse sur l’ensemble, tandis que les autres segments au format poche progressent. En 2024, les ventes en volume du poche reculent de 2,5 % en intégrant le manga, contre – 1,6 % hors manga par rapport à 2023. Le format représente 15,4 % des ventes en valeur et 26,2 % des ventes en volume, des parts stables par rapport à 2023.

Refuge des lecteurs, qui ne subit pas de plein fouet la concurrence de son cousin homothétique numérique, le livre de poche résiste, comme un bon petit village gaulois…

