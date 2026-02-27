14 ouvrages en lice pour le Prix de littérature de l'Union européenne

La sélection du Prix de littérature de l'Union européenne 2026

Arménie : Sargis Hovsepyan, Սարգիս Հովսեփյան – Դու էսօր մեռի, ես՝ վաղը (Tu meurs aujourd'hui, je meurs demain)

Croatie : Lora Tomaš, Papir tvoje kože, Hena com (Le papier de ta peau)

Tchéquie : Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza, Větrné mlýny (L'hypose de Maribor)

Chypre : Evridiki Pericleous-Papadopoulou, καὶ πολλὰ ἐπικράνθη - Η Ελένη της Καρπασίας, ΝΕΦΕΛΗ (Profondément affligée : Hélène de Karpasia)

Estonie : Lilli Luuk, Ööema, Saadjärve kunstikeskus (Mère de la nuit)

Finlande : Susanna Hast, Toivottomuus, Kustantamo S&S (Désespoir)

France : Hélène Frédérick, Lézardes, Gallimard

Kosovo : Arben Idrizi, Njeriu që habitej dhe tregime të tjera, Pika Pa Sipërfaqe (L'homme qui s'émerveillait et autres histoires)

Liechtenstein : Mathias Ospelt, Ebaholz, van Eck Verlag (Ivoire)

Luxembourg : Elise Schmit, Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf, Luchterhand Literaturverlag (Des doutes sur la tournure générale des événements)

Moldavie : Paula Erizanu, Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită, CARTIER (À la fois le paradis et l'enfer. République de Moldavie : un siècle d'histoire vécue)

Monténégro : Vladimir Vujović, Slobodni udarci, Partizanska (Coups francs)

Macédoine du Nord : Ivan Shopov, Zentrifuga, Бегемот (Centrifuge)

Suède : Frans Wachtmeister, Förlorad mark, Ellerströms förlag (Terrain perdu)

Organisé par la Fédération des éditeurs européens (FEP) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), avec le soutien du programme Europe Créative, ce prix vise à promouvoir la richesse et la diversité de la littérature contemporaine européenne.

« Félicitations à tous les auteurs sélectionnés pour le Prix de littérature de l'Union européenne. Vos œuvres incroyables nous rappellent que la littérature est un puissant pont qui relie les cultures, les langues, les histoires et les générations à travers notre continent et au-delà. Les livres ouvrent des fenêtres sur de nouveaux mondes tout en reflétant qui nous sommes, favorisant le dialogue et le changement, incitant à l'empathie, au dialogue et à la compréhension au-delà des frontières. Vos récits offrent une perspective unique, enrichissant notre compréhension collective de la complexité et de la diversité de ce que signifie être européen », souligne Glenn Micallef, Commissaire européen à l'équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et au sport.

À LIRE - Prix du Livre Humaniste : la 2e édition lancée, 5 livres sélectionnés

L’EUPL est décerné par un jury composé de sept experts littéraires internationaux, qui évaluent des extraits traduits des ouvrages en compétition. Ce prix a pour ambition de favoriser la circulation des œuvres littéraires au sein de l’Europe et d’encourager l’intérêt pour des littératures souvent peu diffusées hors de leur pays d’origine. Le programme Europe Créative, auquel participent 40 pays, soutient cette dynamique en récompensant, sur un cycle triennal, quarante nouveaux talents.

La récompense sera décernée à l'auteur ou l'autrice lauréate à l'occasion de la Foire du Livre de Varsovie, en Pologne, au sein du musée d'Art moderne, le 29 mai 2026. Deux mentions spéciales seront aussi accordées.

L'année dernière, le Prix de littérature de l'Union européenne avait salué la romancière italienne Nicoletta Verna pour son ouvrage I giorni di vetro, publié aux éditions Einaudi Stile Libero.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com