Nicole Kidman est Scarpetta, personnage culte de Patricia Cornwell

Créée par Liz Sarnoff, la série tirée des romans de Patricia Cornwell compte, pour sa saison 1, 8 épisodes produits par Amazon MGM Studios et Blumhouse Television, notamment. L'autrice américaine des livres originaux apparait également au générique en tant que productrice déléguée...

Outre Nicole Kidman, Scarpetta réunit, dans son casting, Rosy McEwen, Jamie Lee Curtis, Amanda Righetti et Ariana DeBose. À part quelques téléfilms, les romans de Cornwell n'ont pas fait l'objet d'adaptations : à la fin des années 2000, un projet porté par Fox 2000 devait faire d'Angelina Jolie une Kay Scarpetta au cinéma. Mais le film fut avorté, tout comme une précédente tentative, dans les années 1990, du côté de Columbia.

Les romans de Cornwell mettant en scène Kay Scarpetta sont publiés, en France, par Le Livre de Poche et les éditions Lattès. La première enquête du personnage remonte à Postmortem (trad. Andrea-H Japp, Le Livre de Poche) et la plus récente s'intitule Identité inconnue (trad. Dominique Defert, JC Lattès).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com