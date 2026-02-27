Lancement des éditions La Belle Ouvrage. Des classiques à lire, à exposer et à transmettre.

« Le beau livre n’est pas ici un simple argument esthétique. » C’est ce qu’explique Julie Alinquant. « Cet engagement est à la fois artistique et éthique : il se traduit par une impression réalisée en France ou en Italie, une rémunération équitable des collaborateurs et le refus de recourir à l’intelligence artificielle dans les processus de production. »

Avec pour désir de faire dialoguer des voix et sensibilités modernes avec des œuvres classiques, le duo s’est associé à des illustratrices de grand talent, ainsi qu’à des personnalités publiques, intellectuels et artistes à la plume affûtée.

Les ambitions techniques et éditoriales de La Belle Ouvrage sont telles que seule une souscription peut autoriser la concrétisation du projet et la production des exemplaires précommandés. La campagne Ulule, qui débute le 17 février, servira aussi à enrichir progressivement les ouvrages grâce au système de paliers caractéristique du crowdfunding : déblocage de préfaces inédites, illustrations intérieures, gardes illustrées, effets spéciaux et autres surprises pensées pour magnifier les livres.

Le lancement de La Belle Ouvrage s’appuie sur un dispositif marketing conséquent. La jeune maison peut non seulement se targuer d’avoir décroché un partenariat avec le réseau social Babelio, mais aussi d’avoir conclu des accords auprès d’influenceurs aux univers variés tels que Jeannot se livre, The Simones, Oh Pét.ART, FrenchyFancy ou encore Match With Art. Des acteurs du livre et différentes communautés culturelles seront également mis à contribution.

La Belle Ouvrage s’inscrit dans une vision à long terme. D’autres projets sont déjà en réflexion, et le succès de cette première campagne permettra d’en poser durablement les rails, à commencer par une saison 2, pensée avec la même exigence artistique et éditoriale.

