Un double roman lumineux pour interroger notre relation aux écrans

Et puis mes enfants ont grandi, mon aîné est arrivé au collège et… le portable est entré dans nos vies.

Oh, bien sûr, je n’ai pas cédé tout de suite, ne croyez pas ça ! J’ai résisté aussi longtemps que j’ai pu, mais je voyais bien que mon refus le rendait malheureux, alors, j’ai craqué. Et, de semaine en semaine, j’ai vu cet objet imposer sa présence dans notre vie de famille, et venir grignoter chez mon fils toute autre envie. J’avais beau cadrer, limiter, expliquer, réexpliquer, je n’étais pas entendue.

Les Mondes irrésistibles sont nés de mon effarement devant la puissance des forces à l’œuvre, de mon inquiétude pour mes enfants et de mon refus de baisser les bras.

Les Mondes irrésistibles, c’est quoi ?

c’est l’histoire fantastique de deux jeunes garçons qui plongent dans un jeu en ligne et découvrent les mécanismes de l’addiction auxquels on veut les prendre ;

c’est l’histoire d’une mère débordée qui relève la tête, qui cherche des solutions, qui les trouve ;

c’est un roman positif, qui redonne espoir, et envie de reprendre la main ;

c’est une forme originale : deux textes qui se font écho, tout en ayant chacun leur couleur propre ; deux histoires à lire, à s’échanger, pour ouvrir le dialogue.

Les Mondes irrésistibles, pourquoi ?

Parce que, depuis quelques mois, l’actualité a mis cette question essentielle sur le devant de la scène : interdiction du portable au lycée, interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans — enfin, on commence à prendre la mesure des effets délétères des écrans et de la nécessité de les réguler.

Parce que ce livre, à sa manière, s’engage dans ce combat pour une décroissance numérique.

Parce que de nombreux parents, éducateurs ou simples citoyens sont préoccupés par ce problème. Bien souvent dépassés, ils sont tentés de baisser les bras.

Parce que, grâce au parfait support d’identification que leur propose ce récit, ils se sentiront moins seuls et trouveront dans les pages du roman des solutions concrètes pour faire bouger les choses.

Les Mondes irrésistibles — Constance (point de vue de la mère)

134 pages, 12,50 euros.

Les Mondes irrésistibles — Noé (point de vue de l’adolescent)

154 pages, 12,50 euros. Dès 9 ans.

En campagne de prévente sur Ulule jusqu’au 18 mars

Publiés sur Bod dès mars 2026. Pour soutenir la campagne, ce sera à cette adresse.

