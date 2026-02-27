Catherine Pégard, conseillère de Macron, nommée ministre de la Culture

Au lendemain de la — très attendue, et en premier lieu par Sébastien Lecornu — démission de Rachida Dati, engagée dans la course municipale parisienne, l'Élysée a officialisé, ce jeudi 26 février, la composition d'un nouveau gouvernement.

La formation « Lecornu III » est marquée par les entrées de Camille Galliard-Minier, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Sabrina Agresti-Roubache, ministre déléguée à l’enseignement professionnel et à l’apprentissage, et Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.

L'arrivée de Catherine Pégard au ministère de la Culture, assez attendue, constitue le principal mouvement de ce remaniement aux allures d'ajustement. Sa nomination ne faisait pas trop de doute : conseillère culture auprès d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025, elle devrait donc être fidèle aux orientations des derniers mois du second mandat présidentiel.

Le choix de Catherine Pégard avait par ailleurs l'avantage de participer à la constitution d'un gouvernement qui ne soit pas trop déséquilibré dans sa répartition hommes-femmes. Il compte ainsi 19 ministres, dont 11 hommes et 8 femmes, et le Premier ministre lui-même. Enfin, Le Canard Enchaîné rapporte les propos peu amènes d'un conseiller présidentiel pour justifier ce choix : « On n’a qu’elle à se mettre sous la main… »

Plusieurs « faits du prince »

Passée par Sciences Po Paris, rédactrice en chef du Point entre 1995 et 2007, Catherine Pégard s'était ensuite rapprochée du pouvoir en conseillant Nicolas Sarkozy à partir de 2008, au sein du « pôle politique » de l'Élysée.

En 2011, elle est nommée par ce même Sarkozy présidente de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. À l'époque, plusieurs commentateurs, notamment dans Le Monde, Le Nouvel Obs ou même dans La Libre Belgique, qualifient ce choix de « fait du prince », en critiquant un « pantouflage culturel ».

Elle est reconduite à ce poste à plusieurs reprises, d'abord en 2016, puis en 2019. En 2022, son mandat n'est plus renouvelable et, à 68 ans, elle a dépassé la limite d'âge pour ce type de responsabilités (67 ans), mais Emmanuel Macron prolonge malgré tout sa présence à la tête de l'institution versaillaise. On évoque alors... un « fait du prince », expression que l'on retrouve notamment du côté de Libération.

Entre Sarkozy et Macron, la boucle est finalement bouclée quand le président, cédant au rappel à l'ordre de la Cour des comptes, la remplace par Christophe Leribault en mars 2024 avant de l'appeler à ses côtés en septembre 2025, en tant que conseillère culture.

Vers une rupture de style ?

Son passage à l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a été notamment été marqué par l'ouverture de nouvelles salles au public et une politique de financement tournée vers le mécénat.

Quelques écueils notables auront jalonné son mandat, comme l'achat de sièges classés monuments nationaux, finalement œuvres de faussaires, ou encore le don de 2 millions € de Yoo Byung-Eun, homme d'affaires coréen condamné pour escroquerie et cofondateur d'un mouvement religieux considéré comme une secte en Corée du Sud, comme le rappelait Complément d'enquête en 2023.

Elle se distingue malgré tout de Rachida Dati, note Libération, par sa relative discrétion : « Pas d’esbroufe ni de coups bas. »

Sa nomination rue de Valois permettrait donc à Emmanuel Macron de s'assurer une fin de règne tranquille pour ce secteur. Elle hérite d'un ministère de la Culture considérablement affaibli sur le plan budgétaire, ce qui n'est pas sans inquiéter les acteurs culturels alors que l'austérité est déjà pratiquée par certaines collectivités...

Photographie : Catherine Pégard, en 2022 (Département des Yvelines, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com