Sur Arte, le retour de Samuel, succès d'Émilie Tronche, annoncé pour 2028

Après le succès rencontré par la première saison de Samuel, ARTE, avec Les Valseurs, coproduit la suite de la série en animation d'Émilie Tronche.

Entre rêveries et réminiscences, musique et danse, premières amours et angoisses inconnues, le journal intime de Samuel, un garçon de 10 ans sur le point de passer en 6e, proposait une plongée sensible et poétique dans l'enfance et avait conquis le public. Un phénomène générationnel, notamment sur Instagram et TikTok, où la série en animation a engendré de nombreuses conversations sur les réseaux et stimulé la créativité des internautes.

Dans cette nouvelle saison à venir, Samuel, arborant désormais un T-shirt noir, poursuit sa scolarité au collège... La saison 2 est en cours de production et verra le jour courant 2028.

Née à Paris en 1996, Émilie Tronche étudie une année aux Ateliers de Sèvres et intègre l’EMCA à Angoulême en 2015. Elle obtient son diplôme et participe ensuite à la saison 7 du programme « En Sortant de l’École », diffusé sur France Télévi­sions.

En 2020, elle crée le personnage de Samuel, à partir de ses souvenirs d’en­fance, également inspirée par la musique et la danse. En postant spontanément sur les réseaux sociaux ce qui allait devenir le premier épisode de Samuel, elle est repérée par Damien Megherbi (Les Valseurs) et ARTE qui lui proposent de développer le projet en série.

