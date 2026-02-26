Leïla Slimani, Christophe André, Aurélie Valognes… Les ambassadeurs du Quart d’heure de lecture national

Près de 800 événements sont d’ores et déjà répertoriés sur les sites du CNL et de l’Éducation nationale, témoignant d’une mobilisation nationale qui dépasse largement le seul cadre scolaire.

Une invitation collective à faire une pause lecture

Le principe est simple : à un moment donné de la journée, citoyens, élèves, salariés, lecteurs occasionnels ou passionnés sont invités à mettre de côté leurs activités pour consacrer un quart d’heure à la lecture. L’objectif est double : sensibiliser à l’importance du livre dans un contexte marqué par un recul des pratiques de lecture, notamment chez les plus jeunes, et encourager la mise en place d’initiatives régulières autour du livre.

En cinq ans, l’opération s’est installée dans le paysage culturel et éducatif français comme un rendez-vous fédérateur. Elle entend rappeler que la lecture n’est pas seulement une activité individuelle, mais aussi un geste collectif, susceptible de créer du lien.

Des ambassadeurs venus d’horizons variés

L’édition 2026 est portée par un collectif de personnalités venues d’horizons très divers, réunies par un même attachement à la lecture.

La journaliste et critique littéraire Olivia de Lamberterie, chroniqueuse à « Télématin », côtoie la romancière Leïla Slimani, prix Goncourt, ainsi qu’Agnès Ledig et Aurélie Valognes, autrices à grand succès traduites à l’international. Le dessinateur Julien Neel, créateur de la série Lou !, apporte la dimension bande dessinée, tandis que la comédienne Brigitte Lecordier, figure du doublage notamment connue pour Dragon Ball, représente le monde de la voix et de l’animation.

Le collectif rassemble aussi la navigatrice Violette Dorange, incarnation d’un parcours inspirant pour la jeunesse, ainsi que Sylvie Chokron, neuropsychologue et directrice de recherches au CNRS, et le psychiatre Christophe André, qui soulignent les effets positifs de la lecture sur l’attention, la mémoire et la santé mentale. Ensemble, ces ambassadeurs illustrent la diversité des chemins qui mènent au livre et rappellent que la lecture traverse les générations et les disciplines.

Au-delà de sa dimension culturelle, l’opération met également en avant les bénéfices de la lecture sur la santé et le bien-être. Dans une société marquée par l’hyperconnexion et la sollicitation constante des écrans, s’accorder un temps de lecture favorise la concentration, apaise le stress et contribue à la santé cognitive.

Sylvie Chokron, neuropsychologue, et Christophe André, psychiatre, figurent parmi les ambassadeurs de cette édition. Leurs travaux et prises de parole rappellent que la lecture a un impact positif sur l’attention, la mémoire et l’esprit critique. Dans ce contexte, le quart d’heure proposé apparaît comme une forme de pause mentale, presque méditative, accessible à tous.

La lecture s’invite dans les transports

Parmi les temps forts de cette édition 2026 figure une opération menée dans les rames du RER C. La SNCF s’associe au CNL dans le cadre de son partenariat avec Librio et proposera aux voyageurs de transformer leur temps de transport en moment de lecture. Des textes seront mis à disposition via un QR Code, permettant un accès immédiat et gratuit à des contenus sélectionnés.

L’initiative entend ainsi faire de la lecture un réflexe quotidien, y compris dans les interstices du temps urbain.

La manifestation sera officiellement lancée dès le lundi 9 mars au Centre national du livre. Une rencontre y sera organisée autour du thème : « La lecture pour se réaligner et faire vivre la démocratie ».

Ce débat réunira Chloé Morin, essayiste et autrice de Désalignée, et Anne-Laure Walter, rédactrice en chef à La Tribune Dimanche. À travers cet échange, le CNL souhaite mettre en lumière le rôle de la lecture dans la construction de l’esprit critique et dans le maintien d’un débat public éclairé.

À LIRE - Offrez-vous un quart d'heure d'évasion et de liberté : lisez !

En invitant chacun à consacrer quinze minutes à la lecture, le Centre national du livre rappelle qu’au-delà des politiques publiques, la vitalité du livre repose aussi sur des gestes simples et partagés. Une manière de redonner à la lecture sa place au cœur de la vie quotidienne — et, peut-être, au cœur de la démocratie elle-même.

