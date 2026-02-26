À Lyon, la librairie La Plume Noire visée après la mort de Quentin Deranque

Située à quelques pas de la montée de la Grande-Côte, La Plume Noire est liée à l’Union communiste libertaire (UCL). Depuis des années, elle constitue un point d’ancrage pour une partie de la gauche radicale lyonnaise, accueillant débats, rencontres et événements militants.

Dans le week-end suivant le décès de Quentin Deranque, des tags ont été peints sur ses murs : « Justice pour Quentin », « assassin », ou encore « mort R. Arnault ». Des croix celtiques – symbole chrétien détourné par certains groupes d’extrême droite – et le nombre « 1161 », présenté comme un code signifiant « anti antifa », ont également été inscrits.

Ce n’est pas un épisode isolé. En 2021, quelques semaines après une tentative d’attaque contre la marche des fiertés lesbiennes par un groupe d’extrême droite, la librairie avait déjà été visée par des jets de pavés contre sa vitrine. Elle avait également été attaquée en 2016.

Selon des habitants, des groupes organisés ont à plusieurs reprises tenté d’intimider des lieux identifiés comme ancrés à gauche dans les Pentes de la Croix-Rousse. Bernard, 72 ans, voisin de la librairie La Plume Noire, rappelle, auprès de 20 Minutes, que le quartier est « historiquement un quartier populaire, où il y avait des QG de syndicats et d’associations ».

La mosquée Koba, située à proximité de la librairie La Plume Noire, a également été vandalisée. Selon le député Abdelkader Lahmar, il s’agirait de la quatrième attaque contre ce lieu de culte en moins de deux ans.

Jeudi vers 18 heures, en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, un service d’ordre venu soutenir des militantes du collectif identitaire Némésis a été pris à partie par des individus masqués, selon le parquet de Lyon. Trois hommes ont été isolés, dont Quentin Deranque, frappé à de nombreuses reprises alors qu’il était au sol. Hospitalisé dans le coma, il est décédé samedi. L’enquête, initialement ouverte pour violences en réunion, a été requalifiée en « homicide volontaire ».

Cette situation s’inscrit dans une mobilisation plus large du monde du livre, qui alerte depuis plusieurs mois sur la recrudescence des attaques visant les librairies indépendantes. En juin 2024, une tribune intitulée « Vitrines brisées, démocratie fissurée » a été publiée et largement signée par des acteurs de la filière. Le texte évoque un « assaut » multiforme contre ces lieux culturels.

Les signataires y recensent une série de faits : agressions, intimidations, campagnes de diffamation, dégradations matérielles, cyberharcèlement, mais aussi pressions d’ordre politique ou économique. Selon eux, ces attaques répétées traduisent une polarisation accrue du débat public et s’inscrivent dans une dégradation plus globale de la vie démocratique.

Plusieurs cas récents sont mentionnés, nombre d’entre eux étant liés aux tensions autour de la question israélo-palestinienne. D’autres librairies ont également été visées par des tags, des vitrines brisées ou des actes de vandalisme, notamment à Marseille, Périgueux, Nantes et Paris.

Au-delà de la succession d’incidents, la tribune insiste sur un principe fondamental : la défense de la liberté d’expression et la reconnaissance du rôle des librairies comme espaces de débat et de circulation des idées.

Crédits photo : La colline de la Croix-Rousse vue de la colline de Fourvière (Jacmin, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

