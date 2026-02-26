L’Ange de la Révolte : les métamorphoses de Satan

Longtemps cantonné à son rôle d’incarnation du mal dans l’iconographie chrétienne, le diable subit, à partir de la fin du XVIIIe siècle, une profonde métamorphose. Sous l’effet des Lumières, des bouleversements politiques et des mutations intellectuelles, le surnaturel recule dans le champ des croyances religieuses pour investir celui du mythe, de la littérature et des arts.

L’exposition s’ouvre ainsi sur un prologue consacré à l’iconographie traditionnelle du diable, du Moyen Âge à la fin de l’époque moderne : Tentateur, ennemi du Christ, acteur de l’Apocalypse, figure animalisée héritant des cornes et des sabots du dieu Pan, souverain infernal entouré de damnés. Ce rappel permet de mesurer l’ampleur de la rupture qui s’opère à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles : Satan cesse progressivement d’être une créature terrifiante destinée à édifier les fidèles pour devenir un personnage autonome, isolé, psychologisé.

Selon la formule de l’historien Robert Muchembled, citée dans le parcours, le diable « quitte le terrain des pratiques sociales pour se réfugier dans le monde des mythes et des symboles ». Libéré de sa fonction strictement religieuse, il devient un motif disponible pour exprimer les tensions modernes : orgueil, chute, désir, doute, fascination pour l’interdit.

Méphistophélès, le tentateur romantique

La première grande séquence du parcours explore l’émergence d’un diable séduisant et ambigu dans la littérature gothique anglaise, puis dans sa réception française. Le Moine de Matthew Gregory Lewis (1796) ou la traduction de Faust de Goethe par Albert Stapfer (1823) jouent un rôle déterminant dans la diffusion d’une figure nouvelle : Méphistophélès, dandy ironique, silhouette nerveuse au regard acéré.

Les lithographies d’Eugène Delacroix (1826–1828), les variations picturales d’Ary Scheffer et d’autres artistes fixent durablement ce type physique. Satan n’est plus seulement monstrueux : il devient le miroir de l’artiste moderne, mélancolique, marginal, parfois « maudit ».

En parallèle, l’exposition déploie le modèle miltonien issu du Paradis perdu (1667), redécouvert à la fin du XVIIIe siècle. Le Satan de John Milton, orgueilleux et sublime, inspire une iconographie nouvelle chez William Blake, James Barry, John Martin ou encore Gustave Doré.

Ici, la représentation se nourrit à la fois de la théorie du sublime d’Edmund Burke et de l’idéal classique de beauté héroïque. Le diable perd ses attributs bestiaux : il devient un corps musclé, désirable, tendu, traversé par une violence intérieure. La scène de Satan ralliant les anges rebelles en Enfer cristallise cette héroïsation ambiguë.

Une figure politique et existentielle

La troisième section montre combien, au XIXe siècle, Satan acquiert une dimension politique. Nourrie par la traduction du Paradis perdu par Chateaubriand (1836) et par les cycles révolutionnaires européens, la révolte contre un Dieu autoritaire devient une métaphore de la contestation des dogmes religieux, sociaux et politiques.

Le bronze de Jean-Jacques Feuchère (1833), représentant un Satan recroquevillé sous ses ailes, incarne cette inflexion existentielle. La posture mélancolique, la musculature contractée traduisent une violence intérieure plus qu’un affrontement spectaculaire. Victor Hugo, avec La Fin de Satan (publié en 1886), confère à la figure une dimension visionnaire et quasi rédemptrice. Le démon devient le porte-voix d’une humanité aspirant à la liberté collective.

La dernière section explore l’intériorisation progressive du mal à la fin du siècle. À mesure que la société se sécularise, le diable ne disparaît pas : il se déplace. L’ésotérisme irrigue les milieux littéraires et artistiques, tandis que les symbolistes réinvestissent la figure satanique.

Félicien Rops, avec sa série Les Sataniques (1882–1883), associe provocation antibourgeoise, érotisme et sacrilège. Satan devient indissociable du désir et de la transgression. À l’extrême fin du parcours, certaines œuvres montrent même un diable devenu invisible : la tentation n’est plus une force extérieure, mais une lutte intérieure.

Une exposition née d’un bronze

Le projet trouve son origine dans les collections mêmes du musée Thomas Henry. Louise Hallet, conservateur en chef et directrice des musées et du patrimoine de Cherbourg-en-Cotentin, explique : « Nous conservons un petit bronze romantique de Jean-Jacques Feuchère, inspiré du Paradis perdu, qui représente un Satan beau, pensif, presque mélancolique. Cette figure de “diable méditatif” suscite beaucoup de réactions chez les visiteurs. Pourquoi le diable n’est-il pas monstrueux ? Comment en vient-on à le représenter comme une figure séduisante ? »

Ce renversement a servi de point de départ. « Ce questionnement a mis en lumière un moment charnière du XIXe siècle : le passage d’un Satan conçu pour effrayer et moraliser à une figure complexe, attirante, parfois fascinante. »

Parmi les œuvres phares figure L’Ange déchu d’Alexandre Cabanel (1847), que Louise Hallet décrit comme centrale : « Le corps est beau, mais traversé de tensions ; l’effort, la douleur et la révolte s’expriment dans la posture, comme si la chair rendait visibles les tourments de l’âme. » L’œuvre, devenue une icône contemporaine, témoigne de la persistance de cette fascination.

Paul Guermond, attaché de conservation au musée, souligne également l’importance d’œuvres moins connues, comme celle de Benoît Hermogaste Molin représentant Judas aux enfers, « où le regard absent suggère une culpabilité intériorisée, comme si le démon était aussi en Judas ».

Une réflexion toujours actuelle

L’exposition entend aussi dialoguer avec notre époque. Louise Hallet observe : « Au XIXe siècle, Satan cesse d’être un simple “repoussoir” religieux : il devient une figure ambivalente, à la fois rebelle, séduisante et troublante. » Cette évolution éclaire l’engouement contemporain pour une esthétique du mal, perceptible dans l’art, la culture visuelle ou certains imaginaires musicaux.

Paul Guermond ajoute que ces représentations résonnent avec « des débats actuels sur le corps et les genres », notamment autour des modèles de virilité idéalisée ou de la figure de la femme fatale, autre forme de « satanisation » moderne.

Réunissant des prêts exceptionnels de grandes collections françaises et étrangères — du musée d’Orsay au Louvre, de la Wallace Collection à Londres au musée Félicien Rops à Namur — l’exposition se veut un jalon scientifique. Un catalogue de 172 pages, coédité par les éditions Invenit et le musée Thomas Henry, accompagnera l’événement.

Crédits photo : Eugène DELACROIX, Méphistophélès dans les airs (Delteil 58) 1827, 54,7 x 36,2 cm, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, GDUT1821, CC0 Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

