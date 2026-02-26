Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt

Cette plateforme, suivie par environ 12.000 abonnés, diffusait des contenus faisant l’apologie du terrorisme, relayant les communiqués du Hamas, du Hezbollah ou du Djihad islamique, ainsi que des images et commentaires relatifs aux attaques du 7 octobre 2023 en Israël.

Une chaîne Telegram au cœur

Le dossier met en cause plusieurs prévenus, dont la ressortissante iranienne Mahdieh Esfandiari et Maurizio Busson, proche de la mouvance d’Égalité & Réconciliation (E&R), le mouvement fondé par Alain Soral.

La chaîne Telegram incriminée diffusait un narratif aligné sur celui de la République islamique d’Iran, multipliant les messages hostiles à « l’axe américano-sioniste » et relayant des appels explicites à la violence. Des caricatures antisémites et des contenus glorifiant les actions armées du 7 octobre y étaient également publiés.

Pour Me Ilana Soskin, avocate de la Licra, partie civile au procès, « c’est une décision capitale concernant Alain Soral ». Elle souligne que « le tribunal a considéré qu’il avait agi comme un relais d’influence majeur en faisant la promotion de la chaîne Telegram “Axe de la Résistance”, laquelle diffusait le narratif du régime de la République islamique d’Iran, faisant l’apologie des actes terroristes du 7-Octobre ».

L’avocate ajoute : « Alain Soral a été condamné pour ce qu’il fait depuis des années et pour ce qu’il est : un propagateur de haine et d’antisémitisme. Sa condamnation est un symbole très fort et une première en France. »

Au cœur des débats, la question du rôle d’influence joué par les différents prévenus. Mahdieh Esfandiari, traductrice et universitaire arrivée en France en 2018, est soupçonnée d’avoir contribué à l’animation ou à la diffusion des contenus du canal. Elle a été jugée pour « apologie du terrorisme », « provocation au terrorisme », « injure à caractère racial » et « association de malfaiteurs ». L’enquête a mis en lumière l’usage de cartes SIM anonymes, de connexions via VPN et un intérêt pour les transactions en cryptomonnaie.

Les débats ont également porté sur l’éventuelle dimension d’influence étrangère. Plusieurs observateurs ont relevé la proximité idéologique des contenus diffusés avec la propagande officielle iranienne. La chaîne reprenait notamment des éléments de langage accusant Israël d’avoir appliqué la « méthode Hannibal » lors des attaques du 7 octobre, ou évoquant des « agents infiltrés » responsables des violences en Iran, des thèses régulièrement relayées par les autorités de Téhéran.

Alain Soral, déjà condamné à de multiples reprises pour provocation à la haine raciale, est apparu dans ce dossier comme un soutien actif à la chaîne via son réseau et sa plateforme médiatique. Le tribunal a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un simple relais passif, mais d’un rôle structurant dans la promotion d’un canal diffusant des contenus susceptibles de constituer une apologie du terrorisme.

À ce stade, aucune information n’a été communiquée quant à l’éventuel dépôt d’un appel contre cette décision. « Il s'agirait peut-être d'arrêter de se cacher en Suisse et de se rendre à la justice française à un moment, non ? », a réagi Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch.

De multiples condamnations au fil des années

En effet installé en Suisse depuis 2019, Alain Soral avait déjà été condamné, le 11 septembre 2025, à une peine d’un an d’emprisonnement ferme sans possibilité d’aménagement, ainsi qu’à 4000 euros d’amende. Le tribunal l’a reconnu coupable de « provocation à la haine raciale » et de « provocation publique non suivie d’effet à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ».

Les faits jugés remontent au printemps 2020, au plus fort de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans plusieurs vidéos diffusées en ligne, le polémiste d’extrême droite appelait ses partisans à « s’armer » et à « prendre le pouvoir par les armes », évoquant un « combat terminal » contre un « ennemi » qu’il désignait explicitement. Il citait notamment plusieurs personnalités juives, parmi lesquelles Agnès Buzyn et Jérôme Salomon, qu’il qualifiait de « parasites pervers, prédateurs et satanistes ».

L’enquête, ouverte en juin 2020, avait conduit à son interpellation à Paris ainsi qu’à la perquisition de son domicile. Les policiers y avaient découvert divers ouvrages antisémites, dont Mein Kampf, ainsi que des carnets personnels contenant de nombreuses notes à caractère haineux, en particulier antisémites.

Récemment, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a saisi la justice après la publication sur X de deux messages antisémites liés à l’affaire Epstein, dont l’un émanant du compte « Alain Soral Officiel ». Dans ce message, l’idéologue d’extrême droite évoquait l’existence d’« une mafia juive suprémaciste ». Un second message, publié en réponse par un autre compte, comportait une menace visant le Crif. Le signalement a été adressé à la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Né en 1958, Alain Soral s’est fait connaître comme essayiste et militant d’extrême droite. Ses premiers ouvrages - Sociologie du dragueur (1996), Jusqu’où va-t-on descendre ? (2002) ou encore Vers la féminisation ? (2007) - développent une critique virulente du féminisme, de la société de consommation et des élites politiques et médiatiques. Il a également publié Comprendre l’Empire, dans lequel il expose une vision conspirationniste d’un système mondial dominé, selon lui, par des élites financières et le sionisme.

Au fil des années, ses prises de parole publiques, marquées par des propos antisémites assumés, un discours complotiste et une hostilité déclarée aux institutions démocratiques, lui ont valu de multiples condamnations judiciaires.

En 2011, il fonde les Éditions Kontre Kulture, adossées à son association Égalité & Réconciliation. Cette maison d’édition diffuse ses propres textes ainsi que des ouvrages controversés ou exclus des circuits traditionnels. Elle a notamment réédité des auteurs aux positions extrémistes tels qu’Édouard Drumont, Joseph Goebbels ou encore l’ancien skinhead Serge Ayoub.

Crédits photo : David Barber (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com