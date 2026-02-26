BD à Angoulême : la guerre du festival passe devant le juge, 300 000 € réclamés

Cette action en référé intervient après l’annonce, fin novembre 2025, par les financeurs publics, d’une remise à plat de l’organisation du festival, qui s’est traduite par l’éviction de 9e Art+, organisateur depuis 2007, ainsi que de la présidente de l’association fondatrice.

L’édition 2026 a depuis été annulée dans un contexte tendu marqué par des critiques du secteur et un boycott d’auteurs. En parallèle, un événement alternatif baptisé « Grand off » s’est tenu du 29 janvier au 1er février.

Une procédure pour « parasitisme » et « concurrence déloyale »

L’assignation vise l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA), structure créée en 2017 et regroupant des représentants de l’État, des collectivités et des professionnels du secteur. Cette association a lancé en janvier un appel à projets destiné à sélectionner un nouvel organisateur pour 2027.

L’association FIBD, qui affirme détenir les droits liés au festival depuis sa création en 1974, et 9e Art+, qui en assurait l’organisation depuis près de vingt ans, fondent leur action sur des griefs de « parasitisme » et de « concurrence déloyale ». Elles estiment que l’ADBDA chercherait à « récupérer à son profit » l’événement en reprenant, selon leurs termes, le modèle élaboré par 9e Art+.

Les requérants demandent au juge des référés de faire cesser ce qu’ils qualifient de « trouble manifestement illicite », au motif que 9e Art+ resterait l’organisateur en droit du festival jusqu’en 2027 inclus. L’ADBDA est citée à comparaître le 18 mars à 9h30 devant le tribunal judiciaire d’Angoulême. Interrogée par l’AFP, l’association a indiqué ne pas avoir connaissance de cette procédure.

Annulation de l’appel à projets et astreinte financière

Au-delà de la suspension des démarches, les anciens organisateurs sollicitent l’annulation pure et simple de l’appel à projets lancé le 9 janvier. Ils demandent également qu’il soit fait interdiction à l’ADBDA d’accomplir « tout acte tendant à l’organisation » d’un festival alternatif en 2027. Cette interdiction serait assortie d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée.

L’assignation comporte en outre une demande de provision de 300.000 euros au titre des dommages et intérêts. Sur cette somme, 250.000 euros reviendraient à la société 9e Art+, le solde étant destiné à l’association FIBD. Les requérants considèrent que la procédure engagée par l’ADBDA porte atteinte à leurs droits et à leur position contractuelle.

Alors que la gouvernance et le modèle du festival font l’objet de débats depuis plusieurs mois, le juge devra désormais se prononcer sur la légitimité de l’appel à projets et sur la possibilité, ou non, de voir émerger un nouvel événement à Angoulême à partir de 2027.

2027 au cœur du litige

Lors de sa prise de parole à Paris, Franck Bondoux, dirigeant de 9e Art+ avait déjà campé une ligne offensive, dénonçant une « prise de contrôle » et une reprise qu’il juge illégitime des attributs du festival, au nom d’un cadre contractuel qu’il estime toujours valable jusqu’en 2027. Un avocat résumait l’esprit de la démarche : « On ne s’approprie pas le bien des tiers. »

Le dirigeant affirmait aussi que le cahier des charges reprendrait « à 90% le périmètre du festival », et comparait l’opération à un détournement d’identité : « Si je prends un modèle, je le copie, je rajoute une demi-bande et je l’appelle Adidasse, je pense que j’aurai un problème avec Adidas. »

Franck Bondoux est par ailleurs revenu sur les critiques visant « son management, sa gestion, sa transparence », ainsi qu’une affaire de licenciement d’une salariée, ayant porté plainte pour un viol survenu en marge du festival, contestant leur solidité et appelant à des éléments « précis ».

Mais il a surtout insisté sur les conséquences humaines et financières de l’arrêt du festival. « On a tous travaillé sur le festival pendant huit mois, et ces gens-là n’ont pas été payés », a déclaré Fausto Fasulo, évoquant les équipes artistiques et les prestataires. Franck Bondoux cite enfin un patrimoine constitué au fil des ans - « des décors, des cadres, de la lumière, des logiciels, un site internet… » - et s’interroge : « L’idée c’est quoi, c’est de repartir, de jeter tout ça ? »

L’appel à projets, dont la date limite est fixée au 12 mars 2026, constitue désormais le point de cristallisation du conflit.

