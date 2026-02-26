Prix du Livre Humaniste : la 2e édition lancée, 5 livres sélectionnés

Créé en 2020 par Isabelle Vitte-Blanchard, Muma, pour Mouvement humaniste, Utile, pour Mobiliser et Agir, affirme vouloir promouvoir un humanisme adapté aux défis du XXIe siècle.

À travers ce prix, l’initiative vise à valoriser des textes qui replacent l’altérité et la responsabilité individuelle au cœur du débat public, dans un esprit revendiqué comme exigeant et non clivant. Le mouvement se présente comme un espace d’engagement pour celles et ceux qui refusent le fatalisme et souhaitent remettre en lumière « l’humain, dans sa complexité, sa liberté et sa capacité de transformation ».

Pour cette deuxième édition, un jury de libraires a mis en avant cinq ouvrages, repérés dans plusieurs librairies participantes, dont l’une située à Casablanca, au Maroc. Ces livres ont été retenus parce qu’ils expriment, chacun à leur manière, les trois piliers du prix.

Le jury des lecteurs doit, de son côté, délibérer le 13 avril, avant une remise du prix annoncée le 18 mai à la Mairie du XVIe.

Ci-dessous, la sélection 2026 :

Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage, Les Léonides

Akira Mizubayashi, La forêt de flammes et d’ombres, Gallimard

Séverine Cressan, Nourrices, Dalva

Rachid Benzine, L’homme qui lisait des livres, Julliard

Paul Gasnier, La Collision, Gallimard

L’organisation précise qu’une communication autour du prix doit permettre d’en renforcer la visibilité auprès des décideurs, tout en faisant connaître plus largement la démarche de Muma, qui revendique une mobilisation collective fondée sur le discernement individuel et une volonté d’agir concrètement, « sans angélisme ».

Le premier Prix du Livre Humaniste Muma a été décerné à la journaliste et autrice Delphine Minoui, pour son roman Badjens, paru aux Éditions du Seuil.

