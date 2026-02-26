Médée contre Jason : autopsie d’une trahison

À Iolcos, Alcimède, mère de Jason, regarde la politique familiale comme une guerre sourde. Pélias prend le trône ; Éson cède ; la maison se fissure. La sentence court dans la ville : « Éson ne se battrait jamais pour rien. » Ce refus d’agir déplace le risque sur les autres : le fils « héros » part, la mère compte les dégâts.

Le départ ne relève pas seulement du choix humain. La prêtresse Iphias, au seuil du temple, pressent l’orage : « Les mots qu’avait tus Iphias auraient pu ébranler le ciel et ouvrir la mer. » Elle voit « les épreuves mortelles », reçoit un ordre « en rêve », puis assiste à la rencontre manquée qui prive Jason d’appui divin : « Certains naissent favoris des dieux… »

Sur Lemnos, l’autrice compose un roman dans le roman : femmes abandonnées, maris disparus, retour chargé de butin, puis substitution par des captives thraces. La première blessure tient dans un geste : « au lieu de l’attirer contre lui, il s’était reculé avec une grimace » ; et dans un mot, « du dégoût ». La violence s’installe, jusqu’au diagnostic absurde imposé aux femmes : « une puanteur insupportable émane de toutes les femmes de l’île ».

Hypsipyle tente d’arbitrer ; Polyxo raisonne sans affect : « Puis nous le torturerons jusqu’à ce qu’il avoue. » Iphinoé, elle, apporte l’audace tactique : « Nous nous roulerons par terre. » Le basculement, ensuite, se dit sans lyrisme, presque comptable : « Mieux vaut frapper à la poitrine. Moins de sang à nettoyer. »

La trajectoire mène à Corinthe, où Médée s’est taillée une place par le soin et la discrétion. La Nourrice résume la chaîne d’événements : « Voilà le plus grand des secours : celui d’une femme… » Puis tombe l’énoncé nu de la trahison : « Jason… partage désormais son lit avec une princesse. »

Créon, père de Glaucé, encadre la manœuvre par la loi et l’ethnicité : « Les enfants que Glaucé donnerait à Jason seraient de vrais Hellènes. » Jason endosse la froideur du calcul : « Oui, elle comprendra. »

Le roman excelle lorsqu’il transforme la dispute conjugale en affaire d’État. Médée refuse la résignation sociale : « Toute la Corinthe sait comment il s’est comporté » ; elle protège son nom : « Je suis une femme sans soutien. » Sa colère s’ordonne : « Je dois l’humilier autant qu’il m’a humiliée. » Défaut net : l’argumentation s’affiche parfois trop frontalement, certains personnages servent d’« étendards ». Qualité forte : une dramaturgie lisible, où chaque dialogue révèle un rapport de force.

Dans le dernier mouvement, Haynes renverse le procès attendu. Médée décrit l’opinion publique : « À leurs yeux, je suis quelqu’un qui sauve des vies », puis accuse : « Jason les a tués. » Le salut arrive sous forme de piège : « Une erreur. » Hélios tranche : « Fuis avec le bébé… Ou tous tes enfants mourront. » La décision, atroce, s’écrit au scalpel : « je pris mon couteau… et je les tuai tous les deux. » Le char emporte la survivante : « un énorme véhicule doré, tiré par des dragons. »

Le roman de Nathalie Haynes frappe par sa polyphonie et sa netteté politique : le mythe redevient affaire de corps, de réputation, de filiation. Les défauts — thèse parfois surlignée, galerie masculine souvent fonctionnelle — n’effacent pas l’essentiel : une Médée rendue à sa complexité.

Par Cécile Mazin

