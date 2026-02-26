Maudite soit la guerre : le front s’invite à la maison

Jeanne rentre chez les siens, et le foyer devient un champ de bataille moral : « La guerre l’avait changé. (…) Il alternait des phases de mutisme avec une volubilité soudaine et ne supportait pas la moindre contradiction. »

À table, l’idéologie s’installe. Jean-Jo réclame l’honneur et la pureté du langage : « Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un homme d’honneur. (…) je refuse qu’on me traite de poilu. Je ne suis pas un animal. Ce mot est banni de ma maison. »

Et même hors du front, la guerre continue : « La permission ne changeait rien. La guerre ne les avait pas quittés lorsqu’ils s’étaient éloignés du front. »

Le roman bascule vers le polar : un inconnu gît sous les combles, scénographié. Soubielle observe « le mort, pareil à un mannequin de cire, enfoncé dans un fauteuil », puis ce détail qui sonne comme un message : « Dans une de ses mains se trouvait une pipe et dans l’autre une boîte d’allumettes, ce qui donnait une illusion de vie. (…) cela ressemblait à une mise en scène. »

L’enquête avance à l’inventaire, et l’appartement vide accuse : « Il n’y avait rien. Rien de personnel, de familial, d’affectif, rien pour le relier aux gens qu’il aimait. (…) Personne ne pouvait vivre dans un tel dénuement affectif à part un homme ayant beaucoup à cacher. »

La narration épouse cette sécheresse, puis la contamine par la rumeur d’immeuble. À la préfecture, Delmas résume l’air du temps : « Les Parisiens pardonnaient beaucoup de choses aux poilus (…) mais entre eux, gens de l’arrière, ils se montraient soupçonneux, vachards, prompts à la calomnie, impitoyables. »

Autour de ce noyau, les personnages se heurtent. Jean-Jo raconte une foi née du fracas : « L’idée d’en finir m’a traversé l’esprit. (…) Mais j’ai senti une présence (…) C’était Thérèse de Lisieux, la petite sœur des soldats. Elle m’a retenu. »

Puis il exporte le front dans l’éducation des enfants, jusqu’à l’insoutenable : « Achève-le, ordonna Jean-Jo. (…) “Imagine que c’est un boche.” » En miroir, Maxence et Octavio transforment l’angoisse de la mobilisation en bravade : « Un œil ou une baloche ? (…) Une couille en moins, je suis sûr que ça rend dingue. »

Maudite soit la guerre frappe par cette composition en chocs et par une langue concrète, porté par une tension, des personnages à vif et cette sensation constante de renouer avec l'époque.

À paraître le 5 mars.

Par Lucy L.

