Paramount relève son offre sur Warner Bros. Discovery : Netflix sous pression

La révision intervient au terme d’une « période de dérogation limitée de sept jours » accordée dans le cadre de l’accord de fusion liant WBD à Netflix, afin de permettre des échanges avec Paramount.

Une offre relevée et un compte à rebours

Selon Reuters, WBD indique que l’offre revue par Paramount pourrait être considérée comme une proposition plus intéressante. Le prix proposé atteint 31,00 dollars par action, entièrement en numéraire.

Toujours d’après Reuters, l’offre ajoute un mécanisme de « ticking fee » à partir du 30 septembre, destiné à rémunérer les retards de calendrier (0,25 dollar par action et par trimestre, sur une base quotidienne).

Barron’s évoque, dans la proposition Paramount, des clauses financières additionnelles, dont un dispositif de compensation en cas de retard et un « regulatory termination fee » chiffré à 7 milliards de dollars, ainsi qu’un paiement de 2,8 milliards destiné à couvrir les coûts liés à une rupture de l’accord Netflix par WBD.

Le contrat Netflix reste en place

WBD précise que l’accord avec Netflix demeure en vigueur et que le conseil continue de recommander la transaction Netflix, le temps d’examiner la proposition Paramount avec ses conseillers. « Le contrat de fusion avec Netflix reste en vigueur, et le conseil continue de recommander la transaction Netflix. »

Dans son communiqué, Paramount rappelle le séquencement contractuel : le conseil de WBD doit d’abord qualifier l’offre révisée, puis laisser courir une période de quatre jours ouvrés pendant laquelle Netflix peut s’aligner, avant toute résiliation de l’accord Netflix et signature d’un accord définitif avec Paramount. « L’entrée en transaction exige… l’expiration d’une période d’alignement de quatre jours ouvrés. »

Vote actionnarial et périmètre des actifs

Axios situe le calendrier : un vote des actionnaires de WBD sur l’accord Netflix est programmé le 20 mars, à 8 h (heure de l’Est).

Barron’s rapporte que l’accord Netflix annoncé en décembre porte sur les actifs « streaming et studios » de WBD, avec exclusion des activités câble héritées de Discovery, tandis que la proposition Paramount vise l’ensemble de WBD.

WBD indique travailler avec Allen & Company, J.P. Morgan et Evercore côté financier, et avec Wachtell Lipton, Rosen & Katz ainsi que Debevoise & Plimpton côté juridique.

La société dit informer ses actionnaires une fois l’examen achevé et demande de ne prendre « aucune mesure » à ce stade concernant l’offre amendée de Paramount. « Les actionnaires sont invités à ne prendre aucune mesure à ce stade. »

