Paramount relève son offre sur Warner Bros. Discovery : Netflix sous pression

Le duel s’intensifie autour de Warner Bros. Discovery (WBD). Mardi 24 février 2026, Paramount Skydance (PSKY) a confirmé avoir transmis au conseil d’administration de WBD une proposition révisée visant l’acquisition de l’ensemble des actions du groupe.
Le 26/02/2026 à 15:52 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
26/02/2026 à 15:52
0
Commentaires
0
Partages
La révision intervient au terme d’une « période de dérogation limitée de sept jours » accordée dans le cadre de l’accord de fusion liant WBD à Netflix, afin de permettre des échanges avec Paramount.
Selon Reuters, WBD indique que l’offre revue par Paramount pourrait être considérée comme une proposition plus intéressante. Le prix proposé atteint 31,00 dollars par action, entièrement en numéraire.
Toujours d’après Reuters, l’offre ajoute un mécanisme de « ticking fee » à partir du 30 septembre, destiné à rémunérer les retards de calendrier (0,25 dollar par action et par trimestre, sur une base quotidienne).
À LIRE - Harry Potter, DC, Game of Thrones finalement chez Paramount ?
Barron’s évoque, dans la proposition Paramount, des clauses financières additionnelles, dont un dispositif de compensation en cas de retard et un « regulatory termination fee » chiffré à 7 milliards de dollars, ainsi qu’un paiement de 2,8 milliards destiné à couvrir les coûts liés à une rupture de l’accord Netflix par WBD.
WBD précise que l’accord avec Netflix demeure en vigueur et que le conseil continue de recommander la transaction Netflix, le temps d’examiner la proposition Paramount avec ses conseillers. « Le contrat de fusion avec Netflix reste en vigueur, et le conseil continue de recommander la transaction Netflix. »
Dans son communiqué, Paramount rappelle le séquencement contractuel : le conseil de WBD doit d’abord qualifier l’offre révisée, puis laisser courir une période de quatre jours ouvrés pendant laquelle Netflix peut s’aligner, avant toute résiliation de l’accord Netflix et signature d’un accord définitif avec Paramount. « L’entrée en transaction exige… l’expiration d’une période d’alignement de quatre jours ouvrés. »
Axios situe le calendrier : un vote des actionnaires de WBD sur l’accord Netflix est programmé le 20 mars, à 8 h (heure de l’Est).
Barron’s rapporte que l’accord Netflix annoncé en décembre porte sur les actifs « streaming et studios » de WBD, avec exclusion des activités câble héritées de Discovery, tandis que la proposition Paramount vise l’ensemble de WBD.
WBD indique travailler avec Allen & Company, J.P. Morgan et Evercore côté financier, et avec Wachtell Lipton, Rosen & Katz ainsi que Debevoise & Plimpton côté juridique.
La société dit informer ses actionnaires une fois l’examen achevé et demande de ne prendre « aucune mesure » à ce stade concernant l’offre amendée de Paramount. « Les actionnaires sont invités à ne prendre aucune mesure à ce stade. »
Crédits photo : Geralt CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le ministère italien de la Culture a signé, le 23 février 2026, le décret actualisant la « compensation pour copie privée », la rémunération pour copie privée prévue par la loi italienne sur le droit d’auteur (L. 22 avril 1941, n° 633, art. 71-septies). Le texte, destiné à être publié à la Gazzetta Ufficiale, revoit les montants applicables aux supports et appareils numériques — clés USB, disques durs, smartphones, montres connectées, ordinateurs — et inclut explicitement le stockage en cloud dans le périmètre du prélèvement.
26/02/2026, 16:15
Fnac-Darty boucle l’exercice 2025 sur une légère croissance de son activité, une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la confirmation de ses ambitions à horizon 2030, malgré un contexte de consommation jugé difficile, en particulier en France. Le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel de 10,33 milliards €, en progression de 0,7 % à données comparables par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée en grande partie par les services et par la croissance des ventes en ligne. Le livre est en léger recul, dans un marché « sans nouveautés particulières », sans autres précisions.
26/02/2026, 11:45
La multinationale Louis Hachette Group, propriété de la famille Bolloré, met en avant une « forte progression » de ses résultats en 2025, portée par la croissance de deux filiales, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Cette dernière a profité du bulldozer Astérix en Lusitanie, bien sûr, mais aussi des ventes de livres de coloriage et d'ouvrages de cuisine.
20/02/2026, 10:43
En Chine, la vente de livres se déplace massivement vers les plateformes de contenus : vidéos courtes, recommandations d’influenceurs, sessions de vente en direct. Douyin, Kuaishou ou Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le tout porté par des mécanismes de recommandation algorithmique – un mouvement qui modifie résolument l'accès au lecteur.
18/02/2026, 12:24
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
16/02/2026, 13:05
Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.
13/02/2026, 16:42
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.
11/02/2026, 10:39
Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.
10/02/2026, 14:40
Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.
10/02/2026, 11:15
En avril 2025, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, l'association Mobilis, actait le licenciement de ses cinq salariées, conséquence de la suppression du soutien auparavant apporté par la région. Près d'un an plus tard, la structure, toujours bien considérée par les professionnels du livre, est contrainte d'augmenter le montant de ses cotisations et peine à obtenir de nouveaux soutiens.
06/02/2026, 12:17
Seize mois après son placement en redressement judiciaire, SoBook annonce une sortie par le haut : le tribunal de commerce « a validé notre plan de continuation », assure Thierry Ghesquieres, dirigeant et fondateur. Dans un message adressé à ses clients et partenaires, l’imprimeur spécialisé dans le court tirage revendique désormais un retour à l’autonomie.
05/02/2026, 10:26
Deux fois par an, les Editions du Caïman proposent leur catalogue à venir en précommande, afin d'assurer un minimum de trésorerie leur garantissant la pérennité des projets en cours. De janvier à juin, 3 polars, un roman noir et un recueil collectif consacré aux 90 ans du Front populaire sont ainsi proposés aux lecteurs en précommande.
03/02/2026, 14:54
Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.
29/01/2026, 08:24
Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.
28/01/2026, 08:32
Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.
26/01/2026, 11:19
Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.
16/01/2026, 11:43
L’annonce est arrivée par courriel, dans une tonalité volontairement apaisée, presque didactique. « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! » titrait l’Urssaf. Après plus d’une décennie de crises, de contentieux et de réformes avortées, le message se voulait celui d’une stabilisation enfin acquise. Sauf qu'à peine diffusé, il a ravivé une défiance profondément ancrée.
15/01/2026, 18:19
L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.
15/01/2026, 10:35
Louis Hachette Group annonce que Dag Rasmussen fera valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions de président-directeur général de Lagardère Travel Retail - la branche du groupe Lagardère dédiée au commerce en zones de transport -, à compter du 1er mars 2026, après plus de dix années à la tête de l’entreprise.
14/01/2026, 14:23
Miyu Productions, société de production audiovisuelle spécialisée en animation, annonce l'entrée au capital du groupe Média-Participations à hauteur de 25 %. Une prise de participation présentée comme « une alliance née d’une vision commune de la création, au service des artistes, des projets et d’une ambition internationale partagée ».
13/01/2026, 13:27
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
Annoncée en novembre 2025, l'extension de l'avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l'édition, relatif aux salaires minima conventionnels, est effective, après la publication d'un arrêté au Journal officiel. La revalorisation du SMIC, ce 1er janvier 2026, rend toutefois les salaires d'entrée de la grille d'ores et déjà obsolètes.
05/01/2026, 10:33
C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
02/01/2026, 11:32
Depuis 2023, une commande de livres au montant total inférieur à 35 € se voit appliquer des frais de port minimaux de 3 €, une obligation pensée par le législateur afin de rétablir l'équilibre entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne. Deux ans après l'application de la mesure, le gouvernement en évalue les effets et se montre, sans surprise, satisfait.
30/12/2025, 15:25
Le cabinet d'audit EY a publié un nouveau Panorama des industries culturelles et créatives, six ans après la dernière édition en date. Le secteur du livre affiche une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe entre 2019 et 2024, principalement portée par les détaillants et l’évolution de la part de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de l’édition. Les emplois, eux, restent stables, avec 25.000 équivalents temps plein, hors auteurs littéraires et traducteurs.
29/12/2025, 15:55
Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.
26/12/2025, 10:10
La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...
24/12/2025, 12:12
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.
10/12/2025, 11:30
Après plus de 10 ans passés en librairie, dont 11 ans à Unithèque, Cécilia Denis a rejoint le service client de Kamael début 2023. Elle a poursuivi son évolution en juin 2025 en devenant attachée commerciale. Elle prend désormais en charge la commercialisation de Gestock, des sites leslibraires.fr et de la solution Fidélivres.
09/12/2025, 10:51
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
Autres articles de la rubrique Métiers
La polémique autour du roman À Cœur et à Corps, de Jessie Auriann, initialement publié via la plateforme Amazon, a pris une dimension nationale : la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, affirme que « la justice est saisie », dans un message appelant à agir « face à l’inceste » et à « combattre le silence pour l’enfance ». La veille, l’association Face à l’inceste faisait savoir qu’elle avait déposé plainte contre « l’autrice et les revendeurs ».
26/02/2026, 14:02
Issy-les-Moulineaux perd une librairie, avec la liquidation judiciaire de la Librairie Gutenberg, décidée par le tribunal des activités économiques de Nanterre par un jugement rendu le 17 février dernier. Laetitia Roulier et Johann Quintric avaient repris l'établissement en 2019, lui évitant ainsi une fermeture.
26/02/2026, 11:50
Les éditions Flammarion nous annoncent, avec « une immense tristesse », le décès de Bernard Barrault, survenu le 24 février dans la matinée. Figure tutélaire de l’édition française, il aura consacré plus de soixante ans « aux écrivains, aux livres, aux libraires, aux lecteurs », à un métier d’éditeur « qu’il aimait profondément et incarnait parfaitement », souligne la maison.
26/02/2026, 11:42
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a saisi le tribunal supérieur de San Francisco d’une demande d’injonction préliminaire visant Amazon. L’État cherche un ordre judiciaire interdisant, pendant la procédure, des pratiques décrites comme un mécanisme de fixation des prix dans le commerce en ligne. La plainte engagée en 2022 invoque le droit antitrust californien et réclame aussi la restitution de profits présentés comme illicites.
26/02/2026, 10:48
« Le combat de ma vie, c'est Paris ! », a assuré Rachida Dati sur le réseau social X, en écho à sa démission du gouvernement Lecornu II et à quelques semaines des élections municipales, pour lesquelles elle s'est portée candidate dans la capitale. Elle laisse derrière elle un bilan peu reluisant, ponctué d'effets d'annonce, de séquences navrantes et de soupçons de corruption.
26/02/2026, 09:41
Entre défis économiques, réformes du Pass culture et mutations des pratiques de lecture, les librairies indépendantes font face à des difficultés très concrètes. Si certaines ferment leurs portes, d’autres inventent de nouveaux modèles, tissent des alliances locales ou mobilisent leurs lecteurs. Des Cévennes à Lille, de Versailles à La Rochelle, le livre continue de faire vivre des lieux engagés et créatifs. Un paysage contrasté, où fragilité et vitalité coexistent.
25/02/2026, 18:05
Nicolas Rabeau rejoint les éditions Larousse, au poste de responsable éditorial au sein de leur département Beaux Livres. Il a officialisé sa nomination en remerciant Carine Girac-Marinier pour sa confiance ainsi que l’équipe qui l’accueille, évoquant déjà « plein de beaux projets en cours ».
25/02/2026, 18:02
La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.
25/02/2026, 15:35
Ni tout à fait poésie ni véritablement récit, Ma propriété privée de Mary Ruefle explore la tristesse à travers une prose singulière, intime et lumineuse. Figure majeure des lettres américaines, l’autrice y brouille les genres pour sonder l’étrangeté du quotidien. Le livre paraîtra le 12 mars au Castor Astral, dans une traduction de Céline Leroy.
25/02/2026, 15:12
Nicolas Grimaldi, philosophe et grand lecteur de Descartes, est décédé le 13 février 2026 à Lyon, à l’âge de 92 ans. Né la veille de Noël 1933 à Paris, d’origine corse, il aura traversé la seconde moitié du XXe siècle intellectuel en tenant une ligne très reconnaissable, à la fois exigeante et ouverte, au carrefour de la métaphysique, de l’éthique et de l’esthétique.
25/02/2026, 13:37
Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
25/02/2026, 12:19
À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.
25/02/2026, 10:40
Le roman Corps à cœur de Jessie Auryann, classé dans la catégorie dark romance, déclenche depuis plusieurs jours une vive controverse. Accusé par des lecteurs et internautes de mettre en scène des passages érotiques impliquant des mineurs, l’ouvrage fait l’objet d’une pétition en ligne réclamant son retrait immédiat des plateformes de vente. Celle-ci a déjà dépassé les 40.000 signatures. Après avoir indiqué procéder à un examen « en urgence » du titre, Amazon nous confirme avoir décidé de le retirer de la vente.
24/02/2026, 16:58
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes déploie sa 28e édition autour du thème « Liberté. Force vive, déployée ». À cette occasion, la manifestation s'associe à Rue du monde pour publier une anthologie jeunesse Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En parallèle, elle propose également l’album J’ai droit à la poésie !, deux ouvrages qui s’inscrivent dans la dynamique éducative et thématique de cette édition consacrée à la liberté.
24/02/2026, 16:43
Poursuivi pour diffamation par un inspecteur qui s’est reconnu dans son récit d’inspection, William Lafleur, alias Monsieur Le Prof, comparaît ce 24 février à Toulouse. Si l’auteur conteste les accusations et évoque un sentiment d’abandon de la part de son éditeur, Flammarion affirme que la plainte ne vise pas le livre lui-même, mais des propos publiés sur les réseaux sociaux.
24/02/2026, 16:33
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.
24/02/2026, 16:21
Dans le Parc naturel du Perche, les 1500 habitants du village de Bretoncelles accueillent désormais une nouvelle médiathèque depuis une dizaine de jours. Projet phare de la ville, elle aura mobilisé durant 15 jours de nombreux bénévoles pour ranger les ouvrages du précédent fonds. Depuis son ouverture, elle attire l'attention des foules… pour un livre dont le maire a refusé l’achat.
24/02/2026, 16:11
Écrire des polars ne s’est pas fait comme une évidence. J’ai découvert ce genre presque par hasard lorsque, pour tenter d’amadouer une plume balbutiante, je me suis essayée à l’art de la nouvelle noire. C’est un exercice exigeant, avec un nombre de mots défini et un thème imposé.
24/02/2026, 13:08
On associe volontiers la Suisse à la neutralité et à l’humanitaire. En entrant dans les centres fédéraux d’asile, j’ai découvert des lieux d’accès restreint, au fonctionnement opaque, où les discours de l’administration sont maîtrisés et les regards étroitement encadrés. C’est en croisant les voix des résident·es, des employé·es et les textes officiels que s’est construite mon enquête.
24/02/2026, 13:06
À Nairobi, certaines pierres portent encore la mémoire des exclusions. Sous les colonnes du McMillan Memorial Library, archives et silences racontent une ville longtemps divisée. Un siècle après son inauguration, ce lieu né de la colonisation change de sens. Sa restauration n’efface pas le passé : elle interroge la transmission, l’accès au savoir et la place des bibliothèques dans une capitale en pleine redéfinition.
24/02/2026, 10:57
L’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, lancée à l’initiative de Marjane Satrapi, membre de sa section cinéma et audiovisuel. La structure a pour mission de soutenir chaque année deux étudiants étrangers venant étudier le cinéma à Paris, grâce à des bourses mensuelles, une aide aux frais de voyage et d’installation et un accompagnement pendant leur année universitaire, dans le respect d’une règle de parité.
24/02/2026, 10:29
À Ottawa (Odàwàg), une nouvelle maison d’édition s’apprête à entrer en librairie. zOleVara (éditions du ré·elle), fondée le 7 avril 2025, lancera ses premières publications en mars 2026, en collaboration avec Harmonia Mundi. La structure, bilingue français-anglais, revendique une orientation généraliste structurée autour de trois axes : le vivant, le réel et les femmes.
24/02/2026, 10:18
Le ministère de l'Intérieur a interdit à la vente aux mineurs, par un arrêté pris ce 23 février, l'ouvrage Moi, la jeune Musulmane, écrit par le docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i et publié par les éditions Ibn Badis. Paru en février 2025, le titre présente des éléments « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse ».
24/02/2026, 10:11
Conservateur territorial des bibliothèques, Renan Benyamina est nommé directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi), d'après un décret pris par le président de la République ce 23 février. Il a participé pendant plusieurs mois au déploiement du Pass Culture, en tant que directeur du développement.
24/02/2026, 09:41
Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, un nouveau Bardella qui passe comme une lettre à la poste : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, fondé sur les données Edistat, donne à lire les fractures et les lignes de force du débat public.
23/02/2026, 18:22
La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».
23/02/2026, 17:51
Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.
23/02/2026, 15:48
Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue fêtent donc en 2026 leurs quatre décennies d'existence. Un anniversaire quelque peu terni, pour l'instant, par des perspectives incertaines pour la très marquante collection d'albums jeunesse de la maison, suspendue depuis quelques mois. Un collectif d'auteurs et d'autrices, accompagnés de professionnels du livre et de l'édition, tente d'obtenir des garanties quant à la pérennité du catalogue historique.
23/02/2026, 15:32
En Russie, la disparition de Popcorn Books, maison devenue emblématique du young adult et des romances queer, marque un tournant. Sous pression judiciaire et politique, l’éditeur s’efface tandis qu’émerge Soda Press, nouvelle enseigne portée par la même équipe. Entre reconfiguration stratégique et durcissement du cadre légal, le paysage éditorial se redessine sur fond de contrôles, d’amendes et d’autocensure.
23/02/2026, 14:44
Le 16 janvier 2026, l’éditeur One World (groupe Random House) et l’association Little Free Library annoncent un partenariat national : douze boîtes à livres, chacune dessinée autour d’un titre de la nouvelle collection One World Essentials, s’installent dans douze communautés américaines liées au livre ou à son auteur.
23/02/2026, 10:32
Parmi les nombreux défis liés au climat, la transformation des villes pour les adapter aux bouleversements écologiques, mais aussi pour limiter leurs impacts sur l'environnement, en constitue un de taille. Si la Commission d'enrichissement de la langue française n'a pas réponse à tout, elle fournit en tout cas les outils pour formuler des propositions en français...
23/02/2026, 09:18
La Galice ne se contente plus d’encourager la lecture, elle sort l’artillerie lourde. Le 2 février 2026, la Xunta a présenté « Lemos+ », un programme massif qui aligne 115 mesures et plus de 60 millions d’euros jusqu’en 2029. Objectif affiché : pousser la pratique du livre – papier et numérique – vers de nouveaux sommets, en misant clairement sur la langue galicienne.
22/02/2026, 10:18
Un album jeunesse, une visio improvisée, puis une mise à l’écart brutale. Le 27 janvier 2026, la Cour d’appel du Mississippi réintègre Toby Price, assistant principal à Gary Road Elementary School (comté de Hinds), licencié après une lecture à voix haute jugée inappropriée par sa hiérarchie.
21/02/2026, 11:44
À Obihiro, au nord du Japon, la bibliothèque expose des livres rendus irréparables : pages arrachées, taches d’eau, reliures disjointes. Intitulée “Les livres pleurent”, l’initiative montre les dégâts sans détour pour rappeler que chaque ouvrage prêté relève d’un patrimoine commun. Une pédagogie du visible pour enrayer l’usure et réduire les pertes.
21/02/2026, 11:35
Sous le ciel d’Istanbul, la pelleteuse ne détruit pas qu’un bâtiment : elle efface une mémoire. Là où s’élevait la bibliothèque Aptullah Kuran, il ne reste qu’une pelouse provisoire et des cartons en transit. 800.000 ressources ballotées entre dépôts et promesses sismiques. Sur le campus de Boğaziçi, le débat dépasse le béton : il touche à la chair même du savoir, déplacé, contesté, revendiqué.
21/02/2026, 11:06
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Commenter cet article