Italie : le droit d’auteur s’étend au cloud avec la ”copie privée”

Dans un communiqué relayé par l’Association italienne des éditeurs (AIE), Confindustria Cultura Italia exprime sa satisfaction. Son président, Luigi Abete, déclare : « Nous accueillons avec satisfaction l’annonce du sous-secrétaire Mazzi de la signature par le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, du décret d’actualisation des tarifs de la copie privée, comme le prévoit la loi. »

Il précise la philosophie du dispositif : « La copie privée représente la synthèse entre la juste exigence du consommateur de profiter, par la reproduction pour usage personnel sur ses propres appareils, des contenus légalement acquis et la nécessité de rémunérer, pour cette activité personnelle, tous les titulaires de droits sur ces œuvres de l’esprit. »

Et d’ajouter : « Sans protection du droit d’auteur, il n’existe pas de diffusion de la culture, car la garantie d’être rémunéré pour son activité intellectuelle constitue la condition qui permet aux écrivains, musiciens, auteurs en général et éditeurs d’exister et de vivre de leur travail. »

Des montants revalorisés et un périmètre élargi

La loi italienne prévoit une révision périodique des barèmes par décret, après avis du Comité consultatif permanent pour le droit d’auteur. Le texte 2026 procède à une revalorisation de plusieurs lignes tarifaires et confirme l’assujettissement d’un large éventail de supports numériques.

Selon des analyses publiées par la presse spécialisée, le décret prévoit notamment l’ajustement du forfait applicable aux ordinateurs et l’actualisation des montants pour les supports optiques enregistrables. L’intégration du cloud constitue la principale évolution structurelle.

Le cloud, nouveau terrain de confrontation

Le décret introduit un mécanisme de rémunération lié aux capacités de stockage mises à disposition à distance. Des médias économiques italiens indiquent que le calcul repose sur la capacité offerte et le nombre d’utilisateurs actifs, avec un plafond mensuel par utilisateur. Cette extension transforme un prélèvement historiquement lié à l’achat d’un support en contribution potentiellement périodique.

L’industrie technologique conteste cette orientation. Anitec-Assinform qualifie la mesure d’« prélèvement anachronique qui pénalise les consommateurs et l’innovation ». L’organisation estime que « le décret augmente les coûts d’environ 20 % et étend le mécanisme également au stockage cloud ».

De son côté, Assintel évoque un recours contre le « prélèvement sur le stockage cloud ». Sa présidente, Paola Generali, dénonce « une charge parafiscale sur une infrastructure habilitante pour la compétitivité et l’innovation ».

Un cadre européen en toile de fond

Le débat italien s’inscrit dans l’évolution du droit européen. Dans l’arrêt C-433/20 (Austro-Mechana c/Strato), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la notion de « support » au sens de la directive 2001/29/CE peut inclure des serveurs de tiers mis à disposition de personnes physiques pour un usage privé.

En Italie, la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée relèvent de la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE), selon les modalités fixées par la loi et ses décrets d’application. Avec l’intégration du cloud, le mécanisme s’adapte à la dématérialisation des usages culturels.

La signature du décret ouvre désormais une séquence contentieuse annoncée par les organisations du numérique, tandis que les représentants des ayants droit défendent un instrument qu’ils jugent essentiel à l’équilibre économique de la création.

Crédits photo : geralt CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com