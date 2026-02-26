ActuaLitté et Books.fr inventent une nouvelle coopération entre médias indépendants

Dans ce cadre, Books.fr sera désormais hébergé par ActuaLitté, une évolution qui ne modifie en rien son indépendance : Books.fr conserve son identité, sa ligne éditoriale, son organisation et l’intégralité de ses choix rédactionnels.

L’objectif est simple : permettre à Books.fr de bénéficier d’un environnement numérique solide pour renforcer sa visibilité et son rayonnement, tout en demeurant pleinement maître de ses contenus. ActuaLitté agit comme partenaire de soutien, sans intervenir dans les orientations éditoriales.

Olivier Postel-Vinay, fondateur de Books, indique :« Cet accord est un contrat de confiance mutuelle. Il va nous permettre d’accroître la visibilité de la Booksletter et d’élargir la communauté de nos lecteurs. S’ajoutant à la refonte en cours du site Books.fr, il devrait aussi favoriser la mise en place d’un modèle économique viable. »

Cette initiative trace une voie alternative dans un contexte marqué par la concentration des médias. Elle démontre qu’il est possible de coopérer sans se fondre, de mutualiser sans s’absorber, et de renforcer des médias indépendants sans renoncer à leur singularité.

En conjuguant leurs forces tout en préservant leurs identités respectives, les deux acteurs affirment leur attachement commun à une information exigeante, spécialisée et indépendante au service des lecteurs.

Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté, précise : « Dans un moment où la concentration capitalistique tend à réduire la pluralité des voix, nous affirmons qu’une autre voie existe : celle de la coopération libre entre médias indépendants. Mutualiser des outils, partager des audiences, renforcer nos assises numériques, sans dilution ni absorption, relève d’une stratégie de synergie et de consolidation mutuelle au service de l’exigence éditoriale. »

À propos de Books

Fondé en novembre 2008, le magazine Books a cessé de paraître en février 2023. Relancée en mars 2024 par l’association les Amis de Books, la Booksletter compte 25.000 inscrits et plus de 10.000 lecteurs réguliers.

contact presse : Olivier Postel-Vinay - olivpv@gmail.com

À propos de ActuaLitté

Fondé en février 2008, ActuaLitté est le premier média francophone sur le livre et la lecture. Chaque mois, près de 1,5 million de lecteurs consultent ses articles, chroniques et enquêtes. Destiné tout à la fois aux professionnels de l'industrie et au grand public, le média a développé depuis 2017 des podcasts, complétant le travail journalistique.

contact presse : Inès Lefoulon - il@actualitte.com

