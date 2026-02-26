Bernard Barrault est mort, dernier chapitre pour une vie consacrée aux livres

Tout commence en 1956, derrière le comptoir de la librairie Flammarion. Le jeune Bernard Barrault encore adolescent a débuté sa carrière à cet endroit, rappelle la structure. C’est en apportant le manuscrit d’un écrivain qu’il passe « du libraire à l’éditeur », amorçant ce qui deviendra « l’un des parcours les plus remarquables de l’édition française contemporaine ».

En 1981, il devient directeur général des éditions Stock. Il y rencontre une éditrice, Betty Mialet, « sa complice de toujours ». Ensemble, avec le soutien de Charles-Henri Flammarion, ils fondent en 1983 les éditions Barrault, avant de prendre la tête de Julliard de 1995 à 2019. Ce tandem éditorial « hors du commun » contribue à révéler au grand public des auteurs devenus majeurs, parmi lesquels Yasmina Khadra, Philippe Djian, Jean Teulé, Philippe Besson, Philippe Jaenada, Lionel Duroy ou encore Mazarine Pingeot.

En 2020, après leur départ d’Editis, devenu propriété de Vincent Bolloré, Bernard Barrault et Betty Mialet créent chez Flammarion une nouvelle structure, Mialet-Barrault Éditeurs, installée place de l’Odéon. Ils y poursuivent « leur quête inlassable de nouveaux talents et de grandes voix littéraires » jusqu’à l’hiver dernier, moment où ils annoncent cesser leur activité sous cette marque.

En juillet dernier, 42 ans après leurs débuts communs, Bernard Barrault et Betty Mialet mettaient en effet un terme à leur aventure éditoriale. Bernard Barrault, 83 ans, prenait alors sa retraite, tandis que Betty Mialet, 73 ans, poursuit son activité chez Flammarion.

Les éditions Flammarion adressent « leurs plus sincères condoléances à sa famille, à Betty Mialet, à leurs auteurs et à tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés », saluant la mémoire d’un éditeur qui aura profondément marqué le paysage littéraire français.

