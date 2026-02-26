Fnac-Darty : rentabilité en hausse, avant l’OPA de Křetínský

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires atteint 3,446 milliards €, en hausse de 0,1 % à données comparables. La France recule de 0,6 %, pénalisée par un mois de décembre décevant en magasins, tandis que le reste de l’Europe progresse de 1 %, avec des performances particulièrement soutenues au Portugal et en Espagne.

Sur l’ensemble de l’année, la zone France enregistre une progression limitée de 0,5 % à données comparables. Le résultat opérationnel courant y atteint 141 millions €, soit une marge opérationnelle de 2,3 %. Le reste de l’Europe affiche une croissance de 1,1 % à données comparables.

L’Italie recule de 1,1 % dans un contexte concurrentiel intense, notamment sur la téléphonie, tandis que la Belgique-Luxembourg progresse de 1,8 %. Le Portugal enregistre une hausse de 7,3 % et l’Espagne de 6,6 %, portée par l’ensemble des catégories de produits. La Suisse progresse de 5,2 %. Le résultat opérationnel courant de cette zone atteint 62 millions €, soit une marge de 1,5 %.

La rentabilité du groupe s’améliore légèrement, ce qui signifie que Fnac Darty parvient à dégager un peu plus de profit pour chaque euro de chiffre d’affaires qu’un an plus tôt. Le taux de marge brute s’établit à 28 %, en hausse de 50 points de base, soit 0,5 point de pourcentage, par rapport à 2024 retraité. Autrement dit, une fois le coût d’achat des produits déduit, le groupe conserve 28 centimes € sur chaque euro de vente pour couvrir ses frais de fonctionnement et générer du résultat.

Cette amélioration est principalement liée à la montée en puissance des services, plus rentables que la simple vente de produits. L’EBITDA courant atteint 667 millions €, en progression de 15 millions €. Cet indicateur mesure la performance opérationnelle avant prise en compte des intérêts, des impôts et des amortissements, et permet d’évaluer la capacité de l’entreprise à générer des ressources grâce à son activité.

Après intégration des dépréciations et amortissements, c’est-à-dire la prise en compte comptable de l’usure des actifs et des investissements passés, le résultat opérationnel courant ressort à 203 millions € contre 200 millions € un an plus tôt.

La marge opérationnelle s’établit ainsi à 2 %, ce qui signifie que le groupe dégage 2 centimes de résultat opérationnel pour chaque euro de chiffre d’affaires.

Les coûts opérationnels atteignent 2,689 milliards €, contre 2,640 milliards € en 2024 retraité. Cette hausse est liée notamment à l’indexation des loyers, au développement des services et à l’augmentation des dotations et amortissements.

Le résultat net part du groupe des activités poursuivies ressort à –67 millions €, contre +43 millions € un an plus tôt. Il intègre un résultat non courant de –123 millions €, marqué par des dépréciations de « goodwill » (écart d’acquisition lié à la valeur immatérielle d’une entreprise), de marques et de projets informatiques pour 96 millions € sans impact sur la trésorerie.

Le résultat financier s’établit à –118 millions €, affecté par la hausse du coût de l’endettement et des charges liées aux normes comptables. La charge d’impôt atteint –25 millions €. Ajusté des éléments non courants sans impact sur la trésorerie, le résultat net des activités poursuivies s’élève à 28 millions €.

Les activités abandonnées affichent une perte de 78 millions €, correspondant au reclassement de Nature & Découvertes conformément aux normes comptables internationales. Cette entité, confrontée à des difficultés persistantes, fait l’objet d’une recherche active de partenaire.

Sur le plan commercial, les ventes en ligne progressent de 5,8 % et représentent désormais 22 % des ventes totales. Près de la moitié des ventes en ligne sont réalisées en Click & Collect. L’activité marketplace continue de soutenir la dynamique digitale. Les services enregistrent une croissance à deux chiffres dans la majorité des pays et le groupe compte environ 2,4 millions d’abonnés à fin 2025.

Par catégorie, le jeu-jouet et la papeterie progressent à deux chiffres, tout comme certaines activités liées à la literie et à la cuisine. L’électroménager est soutenu par le petit équipement, notamment le traitement du sol, tandis que le gros électroménager se stabilise avec de bonnes performances sur les réfrigérateurs et les climatiseurs.

Les produits éditoriaux bénéficient du lancement de la console Switch 2. Les produits techniques reculent, affectés par la baisse des ventes de téléviseurs et de téléphones neufs, même si les téléphones reconditionnés progressent fortement. Le marché du PC renoue avec la croissance, porté par l’arrêt du support de Windows 10 et un nouveau cycle de renouvellement.

Le groupe dispose d’une position nette de trésorerie de 146 millions € et de lignes de crédit non tirées pour 600 millions €. Les agences de notation attribuent des notes comprises entre BB+ et BBB- avec perspective stable. L’intégration d’Unieuro, en Italie, est présentée comme satisfaisante et contribuerait pour plus de 60 % à la progression du résultat opérationnel courant de la zone Europe hors France. L’objectif d’au moins 20 millions € de synergies d’ici fin 2026 est confirmé.

Au plan stratégique, Fnac Darty déploie son plan Beyond everyday, présenté en juin 2025. Le groupe vise à renforcer son modèle omnicanal et de services à l’échelle européenne, à devenir une référence sur les produits à forte valeur ajoutée et à développer les services par abonnement avec la circularité comme axe central.

Il ambitionne une marge opérationnelle d’au moins 3 % à l’horizon 2030 et un cash-flow (flux de trésorerie) libre opérationnel cumulé - l’argent réellement généré par l’activité sur une période donnée - d’au moins 1,2 milliard € sur la période. La politique de dividende prévoit un taux de distribution d’au moins 40 % et un minimum de 1 € par action par an.

L’actualité du groupe est également marquée par le projet d’offre publique d’achat déposé par EP Group, contrôlé par Daniel Křetínský. Vesa Equity Investment, filiale d’EP Group, détient déjà 28,5 % du capital et des droits de vote. L’offre porte sur les actions et les obligations convertibles, à un prix de 36 € par action, représentant une prime significative sur les cours antérieurs à l’annonce.

Le conseil d’administration « a accueilli favorablement le projet, sous réserve des travaux d’un expert indépendant et des consultations sociales en cours ». EP Group a indiqué « ne pas vouloir modifier la stratégie, la direction, le siège social ni la politique de dividende ».

Pour 2026, Fnac Darty anticipe une progression de son taux de marge opérationnelle courante et de son cash-flow opérationnel, et se dit confiant dans la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique à horizon 2030.

