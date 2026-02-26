À Issy-les-Moulineaux, la Librairie Gutenberg en liquidation judiciaire

Installée au 17, boulevard Voltaire depuis 1996, la Librairie Gutenberg avait été reprise en 2019 par Laetitia Roulier et Johann Quintric, qui succédaient alors à Isabelle Lasne. Ils avaient fait l'acquisition de l'établissement pour la somme de 27.700 €, en s'appuyant notamment sur une cagnotte en ligne.

L'enseigne était alors menacée de fermeture et Laetitia Roulier, cliente de longue date, s'était mobilisée pour reprendre le commerce. « J'ai habité Vanves pendant 15 ans, je passais devant tous les jours pour aller au métro Corentin-Celton. J'y ai acheté beaucoup de livres », expliquait-elle au Parisien en juillet 2019. « Une ville comme Issy a besoin de commerces de quartier qui puissent être lieux de vie, de conseil », précisait-elle.

La mobilisation des habitants, via une pétition, avait appuyé le dossier de reprise. La Librairie Gutenberg, qui s'étendait sur 50 m2, avait bénéficié de quelques travaux de rafraichissement avant une réouverture en fin d'année 2019.

</center>

La librairie, généraliste et indépendante, était dotée d'un espace café et d'un autre pour accueillir des expositions. Elle proposait à la vente littérature générale, livre jeunesse, BD, manga, polars et thrillers, ainsi que divers objets cadeaux, des jeux ou encore des puzzles. Une offre de papeterie était aussi présente.

Nous avons tenté de joindre la Librairie Gutenberg, sans succès.

Photographie : Panneau d'entrée dans Issy-les-Moulineaux, en 2018 (Chabe01, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com