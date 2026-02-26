Les Femmes savantes, sur scène et en direct au cinéma

Depuis 10 ans, Pathé Live et la Comédie-Française s'associent pour diffuser sur grand écran des œuvres théâtrales emblématiques. Ce dimanche 1er mars, à 15h, il sera ainsi possible de visionner au cinéma la retransmission, en direct, des Femmes savantes, au Théâtre du Rond-Point.

Emma Dante, qui assure la mise en scène de cette pièce de Molière, « parle de la rencontre entre deux mondes : le monde ancien incarné par des hommes avec perruques et costumes d’époque et le monde moderne, celui des femmes émancipées », annonce Pathé Live.

Sur scène se croiseront Éric Génovèse, Laurent Stocker, Elsa Lepoivre, Stéphane Varupenne, Jennifer Decker, Gaël Kamilindi, Sefa Yeboah, Édith Proust, Aymeline Alix, ou encore Charlotte Van Bervesselès.

Par Antoine Oury

