Troisième édition pour J'aime à dire, émission sur l'écriture et la rhétorique

L’émission J’aime à dire fait son grand retour pour une nouvelle édition placée sous le signe de la créativité et de l’éloquence. Cette année, l’émission se décline dans un format inédit : un documentaire de 52 minutes qui dresse le portrait de cinq jeunes lauréats et met en lumière leurs parcours, suivi d'un format 100 % numérique quelques jours plus tard.

Le projet J’aime à dire poursuit un triple objectif : susciter la créativité des jeunes, développer leurs capacités rhétoriques, et encourager la prise de parole en public, seul ou en collectif.

Le thème proposé cette année pour guider l'écriture de leur texte est « Allô la terre ».

Des parcours documentés

Le documentaire J'aime à dire trace les portraits et les parcours des 5 jeunes, leurs préparatifs, leurs déclamations en public. À travers leurs témoignages et la captation de leurs prestations, le film explore leur passion pour l’écriture et la prise de parole, les efforts accomplis, les encouragements reçus et la progression de chacun dans la maîtrise de l’expression écrite et orale.

Le programme entend également contribuer à déconstruire les stéréotypes, notamment ceux qui touchent les jeunes issus de toute la France (banlieues, métropole, zones rurales et outre-mer), en valorisant leur talent, leur travail et leur engagement. Donner la parole à celles et ceux qui ont « quelque chose à dire » est au cœur du dispositif.

Nous retrouvons dans ce documentaire les parrains de l’édition 2026, la comédienne Isabelle Carré et le musicien Abd Al Malik, ainsi que Raphäl Yem, qui entourent les prestations des candidats lors des déclamations. Cette proposition sera diffusée le vendredi 20 mars à 21h sur France 4 et disponible sur la plateforme france.tv.

15 déclamations

Mi-avril, France Télévisions proposera par ailleurs un format 100 % numérique de J'aime à dire, animé par Raphäl Yem. Il proposera l'intégralité des déclamations des 15 candidats devant un public de jeunes issus des zones rurales. Isabelle Carré et Abd Al Malik dialogueront avec eux, Nacer Boubekeur les interviewera et les encouragera. Laurent Delahousse, Leila Kaddour, Jean Baptiste Marteau, Féris Barkat seront interviewés par des jeunes et s'adresseront à eux à travers des pastilles de soutien et de conseils précieux.

Le programme J'aime à dire compte, comme partenaires, la Fondation Engagement Médias pour les Jeunes, le groupe France Télévisions, l'association Graine d’orateur, et la Fondation pour l’écriture, abritée par l’Académie des Sciences morales et politiques.

Écrite par Abdel Mostefa, l'émission J'aime à dire est réalisée par Alexandre Gosselet, produite par Nicolas Lesoult pour Les Films de la Butte.

Photographie : De gauche à droite, Isabelle Carré, Raphaël Yem, Abd Al Malik (France Télévisions/Les Films de la Butte)

